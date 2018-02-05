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Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России

Понедельник, 05 Февраля 2018 14:24
Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России Фото из открытых источников

Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России. В Сети появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с террористами (смотрите видео ниже).

 

В ведомстве подчеркнули, что офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой, пишет РИА Новости.

 

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", — рассказали в Минобороны.

 

Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой.

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Видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с террористами

Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия

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