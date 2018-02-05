Погибшего в Сирии пилота представили к званию Героя России

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Пилота сбитого в Сирии Су-25 майора Романа Филипова представили к званию Героя России посмертно. Об этом сообщили в Минобороны России. В Сети появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с террористами (смотрите видео ниже).

В ведомстве подчеркнули, что офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой, пишет РИА Новости.

"Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольном террористам, майор Роман Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков", — рассказали в Минобороны.

Когда террористы окружили Филипова, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой.