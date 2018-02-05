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Российские добровольцы из ЧВК Вагнера зачищают Хаму от террористов

Понедельник, 05 Февраля 2018 13:59
Российские добровольцы из ЧВК Вагнера зачищают Хаму от террористов Фото из открытых источников

По сообщению Министерства обороны Сирии, проправительственные силы в результате боев с боевиками ИГИЛ* на северо-востоке провинции Хама отбили населенные пункты Самирия, Абу аль-Кусур, Абьян, Тулаях и Муасаран. Данная информация дополнена видео, на котором, по сообщению телеграм-канала Directorate4, можно заметить и российскую бронетехнику. Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что на территории арабской республики воюют российские добровольцы из ЧВК «Вагнер», оказывающие сирийским военным помощь в «зачистке» боевиков. Можно предположить, что техника, представленная на видео, принадлежит именно им.

 

Подразделения ЧВК «Вагнер», по оценкам военных экспертов, сыграли значительную роль в ликвидации последних очагов сопротивления террористов. Вагнеровцы хорошо вооружены и экипированы, к тому же имеют в наличии помимо современного стрелкового оружия (подствольные гранатометы, снайперские винтовки «Винторез» и различные модели автомата Калашникова) еще и новейшую бронетехнику, включая танки Т-72 и бронетранспортеры.

 

Сирийская армия в альянсе с бойцами ЧВК «Вагнер» в настоящее время воюет с боевиками не только в провинции Хама, но и в провинциях Идлиб и Алеппо. Успешность проводимых здесь военных операций в немалой степени зависит от боевых возможностей вагнеровцев, обеспечивших ранее удачное достижение поставленных целей в таких стратегических операциях на территории Сирии, как освобождение городов Алеппо и Пальмира, деблокада Дейр-эз-Зора и зачистка Акербата от отрядов ИГИЛ.

 

Самые сложные участки фронта, бои на передовой и в условиях городских боев, страховка тылов сирийской армии и проведение диверсионно-разведывательных операций в тылу противника – все это закрепило за вагнеровцами славу эффективных бойцов. Так, после переориентации наступления из провинции Идлиб в провинцию Хама с целью ликвидации нового очага ИГИЛ, сирийская армия совместно с вагнеровцами отбила у боевиков город Джудайду. Это позволило сохранить под контролем Дамаска провинции Идлиб и Алеппо.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

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