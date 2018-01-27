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Названы причины отказа сирийской оппозиции от участия в Конгрессе нацдиалога

Суббота, 27 Января 2018 12:10
Названы причины отказа сирийской оппозиции от участия в Конгрессе нацдиалога Фото из открытых источников

Сирийская оппозиция не будет принимать участие в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

 

Это подтвердил представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди, передает Reuters.

 

По его словам, правительство Сирии и Россия «не обеспечили исполнение необходимых обязательств». Он также назвал конгресс в Сочи попыткой «подорвать усилия ООН в качестве посредника в мирных переговорах», сообщает Газета.ру.

 

Ранее Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции сообщил в твиттере, что бойкотирует Конгресс нацдиалога.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия

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