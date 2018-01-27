Названы причины отказа сирийской оппозиции от участия в Конгрессе нацдиалога

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Сирийская оппозиция не будет принимать участие в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи.

Это подтвердил представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди, передает Reuters.

По его словам, правительство Сирии и Россия «не обеспечили исполнение необходимых обязательств». Он также назвал конгресс в Сочи попыткой «подорвать усилия ООН в качестве посредника в мирных переговорах», сообщает Газета.ру.

Ранее Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции сообщил в твиттере, что бойкотирует Конгресс нацдиалога.