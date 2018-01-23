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Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне

Вторник, 23 Января 2018 16:28
Второй турецкий военный погиб в сирийском Африне Фото из открытых источников

В ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне погиб второй турецкий военный. Об этом сообщил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

 

"Мы потеряли в ходе операции "Оливковая ветвь" в Африне моего земляка (жителя Антальи. — Прим. ред.), лейтенанта Огуза Каана Усту, который отдал жизнь за родину. Мы продолжим нашу борьбу с терроризмом, пока не вырвем его с корнем", — написал Чавушоглу в Twitter.

 

Накануне турецкий Генштаб заявил о гибели на границе с Сирией офицера Мусы Озалкана, пишет РИА Новости.

 

Противостоящие турецким военным Сирийские демократические силы (SDF) заявили сегодня, что отразили все нападения "оккупационной армии" в пограничных районах Шахба и Африн и ликвидировали более пятидесяти "врагов". 

 

Операция в Африне

 

В субботу Анкара начала операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Дамаск осудил действия Турции, обвинив ее в поддержке террористов. Совместно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

 

Африн удерживают формирования SDF, состоящие из курдско-арабских отрядов.

 

Анкара считает бойцов Сирийских демократических сил террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции в Африне.

 

В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия

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