В Генштабе рассказали об атаковавших базы РФ в Сирии дронах

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Основой взрывчатого вещества боеприпасов в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, выступало вещество ТЭН, производимое, в том числе на Украине. Об этом заявил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС генерал-майор Александр Новиков.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов", — сказал Новиков.

По его словам, это вещество "не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов".

Сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны — изготовителя, пишет РИА Новости.

Новиков добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на Хмеймим в Сирии, нес по десять боеприпасов.

"Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров", — указал он.

В ночь на 6 января боевики попытались атаковать российские военные объекты в Сирии, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Беспилотники вылетели из района населенного пункта Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией.

Для атаки террористы использовали тринадцать ударных БПЛА: десять в Хмеймиме и еще три в Тартусе. Семь из них были уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Российские военные смогли перехватить контроль над еще шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.