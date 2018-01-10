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Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации "Идлиб"

Среда, 10 Января 2018 08:12
Атаковавшие российские базы в Сирии дроны были запущены из зоны деэскалации &quot;Идлиб&quot; Фото из открытых источников

Беспилотники, которые атаковали российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе в ночь на 6 января, были запущены из зоны деэскалации "Идлиб". Об этом заявили 10 января в Минобороны РФ.

 

"Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции", - говорится в комментарии Минобороны РФ, опубликованном в газете "Красная звезда".

 

В связи с этим российское военное ведомство направило письма начальнику генерального штаба Вооруженных сил Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану, сообщает ТАСС.

 

"В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) по любым объектам", - отметили в Минобороны РФ. 

 

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 6 января на российские военные объекты в Хмеймиме и Тартусе была совершена атака беспилотников, направляемых террористами. Все использованные при нападении аппараты были или уничтожены, или взяты под контроль российскими военными. При этом в Минобороны подчеркнули, что решения, примененные боевиками, могли быть получены только от технологически развитой страны, и предупредили об опасности повторения подобных атак в любой стране мира.

 

С середины сентября в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации. Они расположены в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомса, а также в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия БПЛА

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