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Сирия сегодня: Базу РФ атаковали дроны, а объекты США и Турции охраняют связи с боевиками

Вторник, 09 Января 2018 13:14
Сирия сегодня: Базу РФ атаковали дроны, а объекты США и Турции охраняют связи с боевиками Фото из открытых источников

Террористы, все еще присутствующие в Сирии, пытались атаковать российские военные базы при помощи высокотехнологичных беспилотных летательных аппаратов. Отечественные эксперты считают, что помощь в изготовлении БПЛА боевикам оказали западные страны. В частности — США.

 

Согласно открытым данным, инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь с пятого на шестое января. Террористы запустили тринадцать боевых беспилотников к российским базам — три к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и десять к базе "Хмеймим".

 

Несмотря на масштаб атаки, нашим военным специалистам удалось сбить и обезвредить все БПЛА. Военнослужащие подразделений радиолокационной борьбы, в частности, сумели перехватить контроль над несколькими аппаратами, благодаря чему эксперты получили возможность изучить их. Выяснилось, что дроны оснащены оборудованием, которое террористы могли получить только от США.

 

"Всем и так понятно, что присутствующие на территории Сирийской Арабской Республики силы США и других западных стран занимаются чем угодно, но только не борьбой с терроризмом. Боевики почему-то не атакуют базы США, хотя те находятся гораздо ближе к их позициям, чем российские. Такая же ситуация и с базами Турции. То есть ясно, что все это не просто так", — цитирует Федеральное агентство новостей Александра Перенджиева, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия

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