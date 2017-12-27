Среда 27 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» Что ожидает Сирию в 2018 году

Что ожидает Сирию в 2018 году

Вторник, 26 Декабря 2017 16:20
Что ожидает Сирию в 2018 году Фото из открытых источников

Политолог Александр Асафов рассказал о том, что необходимо сделать в Сирии в 2018 году.

 

Эксперт напомнил, что по-прежнему остается напряженной ситуация вокруг так называемого Большого Идлиба, где действуют боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»* «Хайят Тахрир аш-Шам» и некоторые группировки вооруженной оппозиции.

 

«Ждет своего решения курдский вопрос. Я думаю, что он тоже будет конструктивно решен в 2018 году. Уверенности в этом добавляет решение Башара Асада урегулировать это дело в правовом поле. Безусловно, очень многое зависит от наших так называемых «партнеров», от того, как они будут влиять на процесс примирения. Но, тем не менее, определенная надежда на позитивное решение курдского вопроса есть», - рассказал Асафов.

 

Само собой, самая главная и первоочередная задача - восстановление мирной жизни в Сирии, приводит ФАН слова Асафова.

 

Перед экспертами стоит целый ряд задач. Сложных и разноплановых. Россия планирует помочь Сирии в вопросах: гуманитарной помощи, строительства, предстоит восстановить ряд отраслей хозяйства. Тут и порты, и энергетика, и инфраструктура и многое другое.  Не стоит забывать и культурных ценностях, которые пострадали от военных действий. 

 

И это лишь малая часть тех задач, которые стоят перед сирийско-российским сотрудничеством.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия

Главное за сутки
РФ приступила к формированию постоянной группировки в Сирии РФ приступила к формированию постоянной группировки в Сирии Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных…
Военные испытали новое боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете "Тополь" Военные испытали новое боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете "Тополь" Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации испытали перспективное боевое оснащение на межконтинентальной баллистической ракете РС-12М "Тополь". Испытания состоялись сегодня, 26 декабря, на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. "Боевым расчетом…
Глава МИД Германии не видит Украину и Туцию в Евросоюзе Глава МИД Германии не видит Украину и Туцию в Евросоюзе Украина и Турция не войдут в состав Евросоюза, по крайней мере в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Не могу…

Читайте также
Америка делает все, чтобы развязать полномасштабную войну в Донбассе Америка делает все, чтобы развязать полномасштабную войну в Донбассе В Кремле прокомментировали решение США поставлять Украине оружие. Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала озабоченность данным решением и подчеркнула, что оно не только может, но скорее всего и приведет к…
Песков: Израиль и Палестина должны договориться самостоятельно Песков: Израиль и Палестина должны договориться самостоятельно РФ может быть и будет посредником в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Но для решения этой проблемы необходимо избегать шагов, которые могут осложнить и без того непростую ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь…
В Киеве грозят взорвать Донецкую телевышку В Киеве грозят взорвать Донецкую телевышку "Взорвем донецкую телевышку и тогда-то заживем", — говорят в Киеве, где придумали новый радикальный способ решения проблемы, которая заключается в невозможности контроля телевизионного сигнала. На территориях Донбасса, которые украинская власть…
Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор возмущён антисемитскими правонарушениями в Европе и призывает власти наказать виновных Глава ЕЕК Вячеслав Моше Кантор возмущён антисемитскими правонарушениями в Европе и призывает власти наказать виновных Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призывает Швецию и другие страны ЕС строго наказать виновных в недавних нападениях на еврейские учреждения и антисемитских демонстрациях в европейских городах. Президент…
Фото
Самое токсичное озеро в мире Самое токсичное озеро в мире

Беркли Пит был открыт в 1955 году в штате Монтана компанией Anaconda Copper в качестве карьера по до...

Видео

 

Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
"Нанесем удары, которых не видели!" - кого Путин предупредил в Хмеймиме? "Нанесем удары, которых не видели!" - кого Путин предупредил в Хмеймиме?
Ужас и кошмар: Что ждет Украину после выборов в России Ужас и кошмар: Что ждет Украину после выборов в России
Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России Запад мечтает уже не просто об "усмирении", а о расчленении России
Макрон предлагает России зарабатывать до 100 миллиардов долларов в год. Россия отказывается Макрон предлагает России зарабатывать до 100 миллиардов долларов в год. Россия отказывается
"Убить" Россию за Крым не удалось... Теперь хотят ограбить "Убить" Россию за Крым не удалось... Теперь хотят ограбить
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.