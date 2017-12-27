Что ожидает Сирию в 2018 году

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Политолог Александр Асафов рассказал о том, что необходимо сделать в Сирии в 2018 году.

Эксперт напомнил, что по-прежнему остается напряженной ситуация вокруг так называемого Большого Идлиба, где действуют боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»* «Хайят Тахрир аш-Шам» и некоторые группировки вооруженной оппозиции.

«Ждет своего решения курдский вопрос. Я думаю, что он тоже будет конструктивно решен в 2018 году. Уверенности в этом добавляет решение Башара Асада урегулировать это дело в правовом поле. Безусловно, очень многое зависит от наших так называемых «партнеров», от того, как они будут влиять на процесс примирения. Но, тем не менее, определенная надежда на позитивное решение курдского вопроса есть», - рассказал Асафов.

Само собой, самая главная и первоочередная задача - восстановление мирной жизни в Сирии, приводит ФАН слова Асафова.

Перед экспертами стоит целый ряд задач. Сложных и разноплановых. Россия планирует помочь Сирии в вопросах: гуманитарной помощи, строительства, предстоит восстановить ряд отраслей хозяйства. Тут и порты, и энергетика, и инфраструктура и многое другое. Не стоит забывать и культурных ценностях, которые пострадали от военных действий.

И это лишь малая часть тех задач, которые стоят перед сирийско-российским сотрудничеством.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда