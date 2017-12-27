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РФ приступила к формированию постоянной группировки в Сирии

Вторник, 26 Декабря 2017 16:06
РФ приступила к формированию постоянной группировки в Сирии Фото из открытых источников

Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

 

"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", — заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

 

Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений, сообщает РИА Новости.

 

Сегодня Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

 

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.

 

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

 

Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года. 

 

Одиннадцатого декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия Россия

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