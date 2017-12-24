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Сирийцы празднуют годовщину победы, ставшей началом конца для ИГИЛ

Пятница, 22 Декабря 2017 17:49
Сирийцы празднуют годовщину победы, ставшей началом конца для ИГИЛ Фото из открытых источников

Сегодня, 22 декабря, жители Сирии отмечают годовщину освобождения важнейшего экономического узла республики Алеппо от боевиков террористической организации ИГИЛ*. Операция, активно поддерживаемая бойцами ЧВК Вагнера, фактически стала мощнейшим толчком к череде успешных продвижений САА, в результате закончившихся разгромом исламистской группировки, терзающей Сирию более пяти лет.

 

То, о чем не могла с уверенностью заявить ни одна сторона, противостоящая терроризму в Сирии, свершалось всего через 12 месяцев после успеха в Алеппо, при этом нельзя не отметить роль бойцов ЧВК Вагнера в последующих операциях САА от Пальмиры до Дейр-эз-Зора. В сирийской прессе регулярно фигурировали российские добровольцы, характеризующиеся как высокопрофессиональные бойцы, придававшие наземной операции Дамаска стремительности и тактической грамотности.

 

Судя по сообщениям сирийских СМИ, вагнеровцы регулярно выступали в роли разведывательных отрядов, идущих в бой на передовой. Например, бойцы Вагнера первыми форсировали Евфрат и единолично удерживали позиции на левом берегу, отбивая атаки превосходящих сил противника несколько недель, что позволило освободить Дейр-эз-Зор за считанные недели и быстро развернуть вектор антитеррористических сил в сторону сирийско-иракской границы к последнему скоплению исламистов в районе города Абу-Кемаль.

 

Грамотные, самоотверженные и по-настоящему героические действия российских добровольцев, солдат САА и бойцов других формирований, выступающих на стороне альянса Москва-Дамаск, позволили провести беспрерывную и молниеносную операцию, приведшую к ликвидации ИГИЛ. И сегодня, 22 декабря, жители Алеппо празднуют годовщину, быть может, самой важной победы, ставшей началом конца для террористов, и готовятся к первым за долгие годы мирным новогодним праздникам. Везде на улицах можно встретить тематические плакаты с благодарностью России, а также поздравления на русском языке.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

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