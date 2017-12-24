Сирийцы празднуют годовщину победы, ставшей началом конца для ИГИЛ

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Сегодня, 22 декабря, жители Сирии отмечают годовщину освобождения важнейшего экономического узла республики Алеппо от боевиков террористической организации ИГИЛ*. Операция, активно поддерживаемая бойцами ЧВК Вагнера, фактически стала мощнейшим толчком к череде успешных продвижений САА, в результате закончившихся разгромом исламистской группировки, терзающей Сирию более пяти лет.

То, о чем не могла с уверенностью заявить ни одна сторона, противостоящая терроризму в Сирии, свершалось всего через 12 месяцев после успеха в Алеппо, при этом нельзя не отметить роль бойцов ЧВК Вагнера в последующих операциях САА от Пальмиры до Дейр-эз-Зора. В сирийской прессе регулярно фигурировали российские добровольцы, характеризующиеся как высокопрофессиональные бойцы, придававшие наземной операции Дамаска стремительности и тактической грамотности.

Судя по сообщениям сирийских СМИ, вагнеровцы регулярно выступали в роли разведывательных отрядов, идущих в бой на передовой. Например, бойцы Вагнера первыми форсировали Евфрат и единолично удерживали позиции на левом берегу, отбивая атаки превосходящих сил противника несколько недель, что позволило освободить Дейр-эз-Зор за считанные недели и быстро развернуть вектор антитеррористических сил в сторону сирийско-иракской границы к последнему скоплению исламистов в районе города Абу-Кемаль.

Грамотные, самоотверженные и по-настоящему героические действия российских добровольцев, солдат САА и бойцов других формирований, выступающих на стороне альянса Москва-Дамаск, позволили провести беспрерывную и молниеносную операцию, приведшую к ликвидации ИГИЛ. И сегодня, 22 декабря, жители Алеппо празднуют годовщину, быть может, самой важной победы, ставшей началом конца для террористов, и готовятся к первым за долгие годы мирным новогодним праздникам. Везде на улицах можно встретить тематические плакаты с благодарностью России, а также поздравления на русском языке.