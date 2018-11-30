Флаг, который спускали только дважды

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Андреевский флаг – исторический символ российского военно-морского флота. Как известно, он представляет собой белое полотнище с Андреевским крестом - двумя диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест. В далеком 1699 году Петр I утвердил Андреевский флаг в качестве стяга российского флота. Почему он решил остановить выбор именно на этом символе?

Апостол Андрей Первозванный, один из двенадцати учеников Иисуса Христа, был по преданию распят именно на косом кресте. Апостол Андрей отправился с проповедью по целому ряду стран, которые выпали ему по жребию. Андрей Первозванный проповедовал в Вифинии, Понте, Фракии, Македонии, Фессалии, Элладе, Ахайе и Скифии. Он стал первым проповедником христианства на побережье Черного моря, а слушали его моряки и рыбаки.

Власти встречали его очень недружелюбно, а в Синопе он был подвергнут жестоким пыткам. Считается, что апостол побывал на территории современных Абхазии, Адыгеи и Осетии, а затем вернулся в Византий, где также продолжал свою проповедь, основал Церковь. Затем Андрей Первозванный был схвачен и принял смерть в городе Патры, что на территории Греции. Косой крест, ставший инструментом казни Андрея Первозванного, в память об апостоле прозвали Андреевским. На месте, где был распят Андрей, забил источник. Сейчас в Патрах стоит очень красивый собор святого Андрея Первозванного, посвященный апостолу.

Рождение флага с косым крестом связано с событиями более поздних веков. В 832 г. скотты и пикты Шотландии сражались с англами. Король Ангус II дал обет, что если его войско скоттов и пиктов победит, то он объявит апостола Андрея Первозванного покровителем Шотландии. И действительно, победа над англами была одержана, что убедило скоттов и пиктов – им помогал сам Андрей Первозванный. Флагом Шотландии стал белый косой крест на голубом полотнище.

Когда в 1606 г. была заключена личная уния Англии и Шотландии, косой крест стал компонентом флага объединенного государства. Он присутствует на государственном флаге Великобритании, если мы присмотримся, и в настоящее время.

Повлиял ли этот флаг на Петра I? Скорее всего, ибо Англия к тому времени уже была серьезной морской державой, одной из сильнейших в мире. С другой стороны, Андрей Первозванный считался и покровителем Руси. Существовало предание, что он якобы путешествовал по землям, где впоследствии появилось русское государство, и проповедовал здесь учение Христа. Конечно, это только легенда. Ведь Древнейший свод 1039 года и Начальный свод 1095 года, «Чтение о Борисе и Глебе» заявляют, что на Русь апостолы Иисуса Христа не ходили. Тем не менее, с XI века апостол Андрей Первозванный считался покровителем земли Русской. Поэтому выбор Петра был вполне обоснованным и, более того, очень точным.

Петр I прекрасно понимал значение символов для укрепления единства государства, для поднятия боевого духа армии и флота. Но требовались такие символы, которые бы заставляли благоговеть перед ними любого русского человека. Лучше всего на эту роль подходили как раз символы, связанные со святыми. Андрей Первозванный был одним из самых почитаемых на Руси христианских святых и Петр это прекрасно понимал, когда в 1699 году утвердил флаг с синим косым крестом на белом полотнище флагом русского флота.

Известно, что император, уделявший огромное внимание строительству и укреплению флота, лично работал над эскизом нового флага. Он перепробовал как минимум восемь вариантов. Их пробовали использовать в качестве морских флагов, пока в 1710 году государь не остановил выбор на окончательном варианте – том самом белом флаге с синим косым крестом. Тем не менее, только Корабельным уставом 1720 года были определены точные характеристики флага - «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он».

Уже в XVIII веке Андреевский флаг был покрыт славой морских сражений, в которых под ним участвовали корабли русского флота. Многочисленные русско-турецкие войны, экспедиции в далекие страны – все это проходило для флота под Андреевским флагом. Естественно, что у моряков почитание Андреевского флага стало настоящей традицией. Он превратился в главную святыню русского военного моряка, его гордость.

Обычно Андреевский флаг, поднимаемый над кораблями, представлял собой четырехметровое полотнище. Такой размер не был случайным – большое знамя на ветру издавало шум, пугавший противника и бывший своего рода психологическим оружием. Можно представить себе, как «ревели» Андреевские стяги русских эскадр, в которые входило большое количество кораблей! Действительно, противнику было немудрено испугаться такого устрашающего рева.

По мере развития русского флота, участия его во все новых и новых войнах, в 1819 году был принят Георгиевский адмиральский флаг, представлявший собой все тот же Андреевский флаг, в центре которого находился красный геральдический щит, а на нем – изображение святого Георгия Победоносца, также считавшегося одним из покровителей воинов Земли Русской. Получить такой флаг корабельному экипажу считалось огромным почетом. Его вручали за особые боевые заслуги, например – за мужество, проявленное при защите Андреевского флага во время морского сражения.

Кстати, Андреевский флаг как святыню флота полагалось защищать не на жизнь, а на смерть. Моряки погибали, но отказывались спустить священный символ русского флота. Лишь два раза в истории российские корабли добровольно спускали Андреевский флаг. Первый раз дело было 11 мая 1829 года. Во время очередной русско-турецкой войны фрегат «Рафаил», которым командовал капитан 2-го ранга Семен Стройников, столкнулся с турецкой эскадрой из 15 кораблей. Капитан не хотел, чтобы его матросы и офицеры погибли, поэтому принял решение спустить флаг и сдать корабль.

Император Николай I относился к воинской славе очень ревностно. Поэтому когда стало известно о позорном для флота поступке, фрегат «Рафаил» было предписано, если он вдруг будет захвачен русскими моряками, сжечь. Капитан 2-го ранга Семен Стройников был разжалован в простые матросы, лишен наград и званий. Император запретил Семену Стройникову жениться, чтобы он не дал России «потомство труса». Правда, к тому времени Семен Стройников уже был отцом двоих сыновей. И они, что интересно, не просто поступили на военно-морскую службу, но и оба дослужились до чина контр-адмирала.

Что касается фрегата «Рафаил», то его действительно постигла судьба, предписанная императором Николаем I. Спустя 24 года после его сдачи туркам, во время Синопского сражения, фрегат был сожжен. Приказ императора исполнил знаменитый адмирал Павел Нахимов. Имя «Рафаил» запретили давать кораблям российского флота на веки вечные.

Вторая печальная история произошла во время Цусимского сражения. Тогда Вторая тихоокеанская эскадра, столкнувшаяся с превосходящими силами японского флота, была вынуждена капитулировать. Контр-адмирал Николай Иванович Небогатов, служивший младшим флагманом эскадры и заменивший раненого командира вице-адмирала Рожественского, принял решение о капитуляции. Он также рассчитывал спасти жизнь оставшимся офицерам и матросам. Андреевские флаги были спущены на кораблях, сдавшихся японцам.

Контр-адмиралу Небогатову, принявшему решение о капитуляции эскадры, удалось спасти жизни 2280 русских моряков – офицеров, кондукторов и матросов. Все это были живые люди – чьи-то отцы, братья, сыновья. Но такой своеобразный поступок адмирала не оценили штабные командиры в Санкт-Петербурге и власти Российской империи, которые сочли заботу о сохранении жизней своих подчиненных банальной трусостью. Когда после Портсмутского мира контр-адмирал Небогатов был освобожден из плена и вернулся в Россию, его лишили чинов, предали суду и в декабре 1906 года приговорили к смертной казни. Но вышестоящим указом приговор контр-адмиралу был заменен на десятилетнее заключение в крепости, а еще через 25 месяцев он вышел на свободу, получив помилование.

Но был в истории российского флота и третий случай, когда Андреевские флаги были спущены на русских кораблях. В 1917 году Андреевский флаг перестал быть флагом российского флота, а в 1924 году его добровольно спустили на кораблях русской эскадры в порту Бизерта на африканском побережье Средиземного моря. Это было связано с тем, что Франция, которой тогда принадлежал порт Бизерта, официально признала Советский Союз и, следовательно, русские корабли просто были вынуждены подчиниться распоряжениям французских колониальных властей.

С революционными событиями и Андреевским флагом связана и одна очень интересная история. В 1920 году тральщик «Китобой», которым командовал эстонский лейтенант Оскар Ферсман, ушел из Эстонии, опасаясь захвата большевиками. Командир тральщика распорядился поднять Андреевский флаг, после чего направился через Европу в сторону Крыма, намереваясь присоединиться к войскам барона Врангеля.

Однако, когда 27 февраля корабль прибыл в Копенгаген, где находилась британская эскадра, ее командование приказало Ферсману спустить Андреевский флаг. Командир британской эскадры подчеркнул, что Лондон более не признает Андреевский флаг. Но лейтенант Ферсман отказался подчиняться распоряжениям англичан, подчеркивая, что готов вступить в неравный бой, хотя его корабль обладал всего двумя пушками.

Вполне вероятно, что эта противоречивая ситуация разрешилась бы вооруженным конфликтом и гибелью русских моряков в неравном столкновении с английской эскадрой, но вмешалась императрица Мария Федоровна, которая по счастливой случайности находилась в этот момент в Копенгагене. Она обратилась к британскому руководству и добилась не только дальнейшего пропуска для корабля, но и его снабжения углем и продовольствием. В итоге «Китобой» все же добрался до Севастополя, а затем, с остальной врангелевской эскадрой, отошел в Бизерту. Вот таким была одна из последних битв моряков старого русского флота за святой для них Андреевский флаг.

В Советском Союзе для ВМФ был принят совершенно другой флаг, построенный на основе традиционной советской символики – серп, молот, красная звезда. В истории же использования Андреевского флага наступило более чем семидесятилетнее промедление, омраченное очень неблаговидными событиями. В годы Великой Отечественной войны Андреевский флаг стала использовать в качестве символики «Русская освободительная армия» генерала Андрея Власова, сражавшаяся против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии. Андреевский флаг был изображен на шевронах военной формы РОА и носившие его на руке предатели совершали преступления против собственного народа, служа фюреру – кровавому палачу Русской земли. Тем не менее, знающие люди и после войны прекрасно понимали, что власовщина не могла омрачить многовековую историю Андреевского флага как символа героического русского флота.

В январе 1992 года правительство суверенной России приняло решение о возрождении Андреевского флага как символа Военно-морского флота Российской Федерации. Тем самым, была отдана дань многовековым традициям русского флота. 26 июля 1992 года флаги ВМФ СССР были последний раз подняты на кораблях российского флота, после чего прозвучал гимн Советского Союза, под звуки которого они были спущены и вместо них под гимн Российской Федерации подняты Андреевские флаги. С этого времени Андреевский флаг является официальным флагом Военно-морского флота Российской Федерации и поднимается на всех кораблях и судах, входящих в его состав. Символика с Андреевским флагом используется в униформе личного состава ВМФ Российской Федерации.

При всем уважении к флагу ВМФ СССР и героическим подвигам, которые под ним совершали советские моряки в годы Великой Отечественной войны, в боевых походах и операциях послевоенного времени, нельзя не согласиться с тем, что возвращение Андреевского флага как символа российского флота стало настоящим возрождением традиций, и сегодня российские моряки вновь ценят и любят Андреевский флаг, хранят ему верность. Как говорили русские капитаны при вступлении своих кораблей в бой – «С нами Бог и Андреевский флаг!»

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