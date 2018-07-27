150 лет назад Бухара стала русским протекторатом

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150 лет назад, в июне 1868 года, подписанием мирного договора с Бухарским эмиратом завершился знаменитый Бухарский поход русской армии, ставший важной вехой в истории российского освоения Средней Азии.

Интерес Российской империи к данному региону объяснялся сразу несколькими причинами. Во-первых, с территории среднеазиатских государств – Хивинского и Кокандского ханств и Бухарского эмирата – совершались регулярные набеги на вошедшие в состав России земли казахов. Для того, чтобы обезопасить южные рубежи империи, было необходимо установить контроль над Средней Азией. Во-вторых, Российская империя конкурировала с Великобританией, которая колонизировала Индию и рассматривала Туркестан (Среднюю Азию) как свою естественную сферу влияния. В-третьих, в контроле над среднеазиатскими маршрутами нуждалась и российская торговля с Китаем, Индией и Персией.

Первой целью русских военных походов стало Кокандское ханство, владения которого простирались в Заилийский край и граничили с казахскими кочевьями, входившими в состав России. В 1820-х – 1840-х гг. развернулось строительство русских крепостей на казахских землях. Так, в 1824 г. был основан Кокчетав, в 1830 г. – Акмолинск, в 1846 г. – Новопетровское (Форт-Шевченко), Уральское (Иргиз) и Оренбургское (Тургай) укрепления, в 1847 г. – Раимское, а в 1848 г. – Капальское укрепления. Первая экспедиция в Заилийский край была предпринята в 1850 г., а с начала 1860-х гг. русские войска начали планомерное продвижение вглубь Туркестана, оттесняя кокандцев. В 1865 г. была образована Туркестанская область, включившая в себя значительную часть территории современного Узбекистана. Примерно в то же время, когда Российская империя вступила в конфликт с Кокандским ханством, началось и противостояние с Бухарским эмиратом.

Во второй половине XIX века Бухарский эмират распространял свою власть на территории современных Таджикистана, Южного Узбекистана и части Туркмении. В эмирате, возникшем на основе Бухарского ханства, правила династия Мангыт – представители одноименного узбекского племени, в свою очередь восходившего к одному из монгольских племен, участвовавших в походах Чингисхана. В 1756 г. династия Мангытов сменила правившую с 1601 г. в Бухарском ханстве династию Аштарханидов – потомков Джучи, старшего сына Чингисхана, которые правили прежде в Астраханском ханстве. Бухарский эмират был типичной восточной абсолютной монархией с неограниченной властью эмира над своими подданными. Основное население эмирата составляли кочевые, полукочевые и оседлые узбеки, таджики, туркмены, а также арабы, персы, бухарские евреи, калмыки, киргизы, каракалпаки и представители других народностей.

Вся полнота власти находилась в руках привилегированной узбекской аристократии. О нравах Бухарского эмирата достаточно подробно написано в произведениях известного советского таджикского писателя Садриддина Айни. На протяжении всей своей истории Бухарский эмират вел постоянные войны с соседями – Кокандским ханством, Хивинским ханством, Афганистаном, туркменскими племенами. Однако начало русской экспансии в Среднюю Азию было воспринято в Бухаре очень негативно, поскольку верхушка эмирата почувствовала в ней серьезную угрозу для собственной власти и устоявшихся порядков.

Весной 1865 г. российские войска под командованием Михаила Черняева начали операцию по взятию Ташкента. С русской стороны в осаде и штурме Ташкента участвовали 1300 солдат и офицеров при 10 орудиях, со стороны защитников крепости – до 30 тысяч человек во главе с муллой Алимкулом Хасанбием – фактическим правителем Кокандского ханства, носившим титул аталыка. Но, несмотря на многократное численное превосходство кокандцев, справиться с русским отрядом им не удалось – сказывалась разница в боевой выучке и вооружении. Тем более, что 10 мая 1865 года скончался от смертельного ранения мулла Алимкул. 17 (29) июня 1865 года Ташкент капитулировал. Михаил Черняев и представители ташкентской знати подписали особый договор, в котором русские гарантировали незыблемость устоев ислама и соблюдение их жителями города, а ташкентские старейшины обещались полностью отменить рабовладение и торговлю людьми в городе и немедленно освободить всех рабов.

Взятием Ташкента был очень недоволен бухарский эмир Саид Музаффар-хан, который почувствовал в продвижении русских войск в Туркестане серьезную угрозу для Бухарского эмирата. Отряды сторонников бухарского эмира, действовавшие в окрестностях Ташкента, постоянно организовывали вылазки против русских войск. Одновременно Музаффар-хан потребовал от России освободить завоеванные территории и конфисковал имущество проживавших в Бухаре русских купцов. Русская миссия, прибывшая в Бухару для урегулирования ситуации, подверглась оскорблениям, после чего у Российской империи не оставалось иного выхода, кроме выступления против Бухары.

8 (20 мая) 1866 года 2-тысячный русский отряд под командованием военного губернатора Туркестанской области Дмитрия Романовского в битве под Ирджаром нанес сокрушительное поражение армии Бухарского эмирата, обратив в бегство все эмирское войско. Был вынужден бежать и сам Музаффар. Ошибкой эмира было решение продолжить войну с Россией, принятое под давлением религиозных кругов и знати. Это свидетельствовало об отсутствии у бухарской элиты адекватного восприятия возможностей эмирата. Противостоять русской армии воинство эмира просто не могло. Уже в октябре 1866 года русскими войсками был взят Ура-Тюбе, а затем и Джизак. Туркестанский генерал-губернатор Константин фон Кауфман предложил Музаффар-хану заключить мирный договор, однако бухарский правитель продолжал всерьез рассчитывать на победу над русскими войсками. Он приступил к сбору ополчения, рассчитывая, что объявленный им газават соберет под знамена эмирата множество среднеазиатских мусульман.

Пока эмир собирал войска, русская армия получила приказ выдвинуться в сторону Самарканда – одного из важнейших городов Бухарского эмирата и Средней Азии в целом. Для выступления на Самарканд в районе Джизака были сконцентрированы достаточно внушительные силы – 25 пехотных рот, 7 казачьих сотен общей численностью в 3500 человек при 16 артиллерийских орудиях. 1 (13) мая 1868 года отряд выдвинулся в сторону Самарканда. Эмир сосредоточил для обороны города 40-тысячную армию, на вооружении которой находилось 150 артиллерийских орудий, правда старых и сильно уступавших русской артиллерии. Русские войска вброд перешли реку Зяравшан, после чего устремились в атаку на бухарцев. Несмотря на многократное превосходство, бухарцы бежали, причем жители Самарканда не стали пускать отступавшее эмирское войско в город.

2 мая 1868 года русские войска вступили в Самарканд. Однако 30 мая основная часть русских войск выдвинулась из Самарканда для дальнейших действий против эмира, а в городе остался небольшой гарнизон. Этим обстоятельством решили воспользоваться бухарцы, которые 2 июня ворвались в Самарканд. Русский гарнизон и проживавшие в городе евреи и христиане закрылись в цитадели, которую удалось удержать до 8 июня, когда узнав о возвращении основных русских войск, бухарцы отступили из города. В боях за цитадель погибло до трети личного состава русского гарнизона.

Вслед за Самаркандом русские войска взяли Катта-Курган, а 2 июня нанесли эмиру Музаффару сокрушительное поражение на Зерабулакских высотах. Война с Российской империей, как и следовало ожидать, была Бухарским эмиратом полностью проиграна, и это при том, что бухарская армия в десятки раз превосходила русские войска по численности, сражалась на своей территории и могла рассчитывать на поддержку местного населения. После поражения на Зерабулакских высотах эмир Музаффар обратился к России с просьбой о мире. По мирному договору Бухарский эмират уступал России очень значимые земли – Самаркандское, Пенджикентское, Ургутское и Катта-Курганское бекства. Также Бухара обязалась выплатить России 500 тысяч рублей контрибуции, разрешить полную свободу торговли в эмирате для русских купцов и обеспечивать личную и имущественную безопасности российских подданных на территории эмирата. Эмир гарантировал свободный проезд русских купцов через территорию Бухарского эмирата и обязывался не повышать пошлину на ввозимые русскими купцами товары выше 2,5% от их стоимости.

Таким образом, фактически с июня 1868 года Бухарский эмират превратился в протекторат Российской империи, а эмир был вынужден следовать в фарватере российской политики и подчиняться Санкт-Петербургу. Впрочем, в Бухаре вскоре поняли все преимущества, которые давал эмирату такой статус. Так, эмир стал полагаться на помощь русских войск в любых конфликтных ситуациях, включая частые народные волнения. Например, в том же 1868 году с помощью русских войск эмир подавил восстание в Каршинском бекстве и вернул контроль над городом Карши. Спустя два года таким же путем были подавлены восстания в Китабе и Шааре и возвращен контроль над Шахрисябзским бекством. В 1876 году с российской помощью под контроль бухарского эмира были возвращены Кулябское и Гиссарское бекства, а в 1877 году покорены Дарваз и Каратегин.

Подчинение Российской империи позитивно сказалось на экономическом и культурном развитии Бухарского эмирата. Впрочем, бухарская знать и верхушка духовенства очень опасались распространения в эмирате русского языка и светской культуры, справедливо полагая, что это повлечет за собой потерю влияния на население эмирата. Но в изменившейся политической ситуации остановить русскую культурную экспансию было уже нельзя, тем более, что она следовала за экономической модернизацией эмирата. В Бухаре появилась промышленность, банки, стала формироваться бухарская буржуазия, представители которой уже не были ориентированы на слепое следование вековым традициям, а мыслили более глобально, понимая необходимость и современных знаний, и владения русским языком. Появление железных дорог и телеграфных линий повлекло за собой и создание русских поселений на территории Бухарского эмирата, в которых проживали рабочие и служащие. В 1894 году в Бухаре появилась первая русско-туземная школа, а с начала ХХ века стали появляться новометодные школы, которые сочетали изучение основ исламской религии и шариата с преподаванием русского языка. Проводниками новых веяний в Бухаре были казанские и сибирские татары, игравшие важную роль в русско-бухарской торговле.

Естественно, что постепенная модернизация бухарского общества очень пугала консервативную часть населения эмирата, которая видела в новых веяниях угрозу религии и традициям. Антироссийские настроения в эмирате продолжали поддерживаться и турецкими эмиссарами, а также агентами соседнего Афганистана. Незадолго до начала Первой мировой войны русская агентура в Бухарском эмирате докладывала в Петербург, что афганское присутствие ощущается здесь даже сильнее турецкого, афганцы тайно снабжают бухарцев оружием, изучают обстановку в эмирате. В 1910 году, когда в Бухаре ультраконсервативные силы готовили восстание против эмира, российским охранным отделением было установлено, что через афганско-бухарскую границу на территорию эмирата просачивались группы переодетых солдат афганской регулярной армии.

Примечательно, что Афганистан оказывал всестороннюю поддержку ультраконсервативным силам Бухарского эмирата, тогда как «реформаторы» (джадиды) были склонны ориентироваться на Османскую империю, где в начале ХХ века победили «младотурки». Поскольку Российская империя не уделяла должного внимания модернизации системы образования в Бухарском эмирате, стремясь сохранять существующий порядок вещей, «продвинутые» бухарцы ориентировались на Османскую империю и предпочитали отправляться сами и отправлять своих детей на учебу в Стамбул. Популяризацией турецкого образования занимались и действовавшие в Бухаре эмиссары.

Таким образом, несмотря на статус протектората Российской империи и включение в орбиту ее политического, культурного и экономического влияния, в Бухарском эмирате продолжалась борьба между различными политическими силами, ориентированными на Афганистан, Османскую империю или Россию. В целом, ситуация в эмирате была весьма неспокойной, постоянно существовал риск начала очередных народных волнений, беспорядков, причем первыми жертвами в случае дестабилизации обстановки автоматически бы стали русские и подданные Российской империи, которых консервативно настроенные бухарцы обвиняли во всех грехах и считали причиной плачевного положения дел в эмирате. Поэтому не было ничего удивительного в том, что как только Россия оказалась в сложной ситуации, вступив в Первую мировую войну, Среднюю Азию захватила волна антироссийских восстаний.

Последовавшие в 1917 году революции в России неизбежно оказали влияние и на политическую ситуацию в Бухарском эмирате. Джадидам они принесли надежду на дальнейшие модернизационные изменения, а традиционалисты рассчитывали вырваться из-под влияния России и вернуться к старым порядкам. Однако победа Октябрьской революции в России и последовавшее утверждение советской власти привело Среднюю Азию к самым масштабным в ее новой истории изменениям, заложило фундамент политического развития региона на столетие вперед и, наконец, повлекло за собой формирование основных среднеазиатских наций в их современном виде.

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