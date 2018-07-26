Полтава - украинский город, в котором прославились русские воины

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Украина, в рамках «декоммунизации», варварски разрушила памятники человеку, благодаря которому получила государственность. Но в стране «победившей гидности» ещё можно увидеть памятники – свидетельства исторической связи между Россией и Украиной.

В самом центре того, что сегодня ещё называется Украиной, в городе Полтаве, стоит Монумент Славы, установленный задолго до Великой Отечественной войны, до революции 1917 года, (поэтому и сохранился) и даже до нашествия французов в 1812 году. Построенный в 1806-11 гг. по проекту француза Жана-Франсуа Тома де Томона, автора знаменитой Петербургской Биржи и её ростральных колонн, едва ли не первый воинский памятник России.

Памятник строился к 100-летию Полтавской битвы, одного из самых славных сражений русской истории, наряду с Куликовской битвой и несправедливо забытой что тогда, что сейчас битвой при Молодях. Ещё не стали историей штурм Измаила и Альпийский поход Суворова. Гораздо позже были вписаны в историю кровью русского воина, Бородино, Березина и взятие Парижа, трагические обороны Севастополя и Порт-Артура, Сталинград, Курск и Берлин. Выигранные или хотя бы с честью проигранные битвы - это своего рода реперные точки нашей истории, и без памятников им нельзя представить ни один российский город и даже посёлок, через который не один раз огненным валом прокатилась война.

В январе 1708 года, после того, как был подписан Альтранштадский мир, а Варшаве на троне уже два года сидел шведский ставленник Станислав Лещинский, 44-тысячная шведская армия во главе с Карлом перешла Вислу и двинулась на Москву. Войско непобедимого Карла составляло 24 тыс. пехоты и 20 тыс. конницы. Это были отборные, прекрасно знавшие свое дело воины. На тот момент самая сильная армия в Европе.

Шведский король вначале имел планы идти на Москву через Смоленск, но это направление было надёжно защищено войсками, возглавляемыми Борисом Шереметевым. Карл XII, роковым для себя образом, свернул на юг, пошел в обход, на Украину.

Но время шло. Москва напрасно

К себе гостей ждала всечасно,

Средь старых, вражеских могил

Готовя шведам тризну тайну.

Незапно Карл поворотил

И перенес войну в Украйну.

Карл XII состоял в тайной переписке с украинским гетманом Иваном Мазепой, который пользовался неограниченным доверием со стороны Петра I. Мазепу поддерживала часть казачьей старшины, мечтающие о «воле» без каких либо обязательств перед Москвой. Они считали, что вольности старшины и малороссийских шляхтичей урезаны.

Покорителю Польши и Дании, Мазепа обещал зимние квартиры для армии, продовольствие, фураж (корм для лошадей), военную поддержку 50-тысячного запорожского войска, что так необходимо было давно уже пребывающей в состоянии войны и походов, шведской армии.

О планах Мазепы сообщали Петру I, но царь верил гетману и казнил доносчиков: генерального судью Кочубея и полтавского полковника Искру, о чём, через 120 лет, расскажет нам, в своей поэме «Полтава», великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.

28 сентября 1708 года произошла битва при Лесной. Шедший на соединение с Карлом корпус Левенгаупта с боеприпасами и провизией был атакован русским отрядом под командованием самого Петра и, как минимум, потерял множество людей и весь обоз.

Левенгаупт полагал, что он сражается с передовым отрядом, и назавтра может подойти остальная армия. И в этих условиях он принимает решение: бросить весь обоз, скот, раненых, посадить пехоту на обозных лошадей и добраться до Карла хотя бы так. Отход шведы начали ночью, разведя для прикрытия бивачные костры. Этот отход принёс потерь намного больше, чем битва. Был хаос, неразбериха, смертельно уставшие люди вязли в болоте. Многие отряды заблудились в темноте, некоторые шведы грабили свои же оставляемые обозы. На утро Пётр увидел пустой лагерь и послал вдогонку отряд генерала Пфлуга в составе 3 тыс. солдат и офицеров. Основные силы уже никто не догнал, но тех, кто отстал или заблудился – частично порубили, частично взяли в плен, а часть из них ушла обратно в Ригу.

Карл обоза не дождался и ему ничего не оставалось как, зимовать на Украине. Как оказалось, на Украине его не особенно ждали. Партизанской войны как таковой не было, несмотря на то что шведы вели себя как завоеватели и сжигали хутора и посёлки на своём пути - на территории современных Сумской, Черниговской, Харьковской и наконец Полтавской областей. Многие города сжигались дотла, часто вместе с их жителями. Некоторые населенные пункты уничтожались именно по настоянию гетмана Мазепы. Но и продовольствие (а тем более порох, пули, ядра) никто не присылал, а, по возможности, прятали.

Особо кровавым было преступление в городе Терны. Изначально гетманом было дано указание оказать сопротивление русским, но после того, как местное население выказало категорический отказ, к слабо укрепленному городку прибыл отряд «мазепинцев» под командованием полковника Функе. Город был взят с третьей попытки. В обороне участвовали как мужчины, так и женщины. В итоге на церковном подворье были сожжены и изрублены живьем 1600 человек, включая стариков и детей.

Особое отношение демонстрировали шведские солдаты к православным храмам, куда заводили лошадей и где кололи иконы штыками, а то и вовсе разогревали пищу на кострах из икон. Храмы нещадно и методично разграблялись.

Сегодня на руинах Украины об этом не принято вспоминать.

Но вернёмся к истории полтавской битвы.

За Мазепой пошло только две тысячи человек. Зимовал Карл в районе городов Ромны и Гадяч, где-то посередине между Полтавой и Киевом.

В марте 1709 г. к Карлу XII всё же пришла подмога из Запорожской Сечи: отряд в 8 тыс. всадников с кошевым атаманом Горденком во главе. Александр Меншиков, прослышав о том, двинул свои полки за днепровские пороги. 14 мая 1709 г. они взяли Запорожскую Сечь. Почти все ее защитники были убиты, Сечь была уничтожена.

30 апреля 1709 года Карл со всей армией подошёл к Полтаве, надеясь на хлебные запасы и на пополнение запасов пороха. Полтаву оборонял гарнизон под командованием полковника Келина численностью 4 200 тысяч человек, да 2 600 вооружённых горожан. Защитники не чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. На левом берегу Ворсклы, противоположном от Полтавы, действовал отряд под командованием Меньшикова, а 16 мая в крепость проник отряд численностью 900 человек под командованием полковника Головина. Уже в конце мая на левый берег Ворсклы подошли главные силы русских во главе с Петром I. У шведов уже практически закончился порох, ядра, пушки были бесполезны, но шведы несколько раз пытались штурмовать город .

Генеральное сражение, решающее судьбу всей Северной войны, состоялось 27 июня 1709 г. Командование российскими войсками было поручено трем военачальникам: конницей командовал Меншиков, пехотой - Шереметеву, артиллерий - Брюс. Общее руководство битвой осуществлял сам Петр I.

ПРИКАЗ ПЕТРА I ПЕРЕД ПОЛТАВСКОЙ БИТВОЙ

Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего.

Под командованием Петр I было 43 тысячи человек и 72 пушки. Пётр переправился через Ворсклу, зная привычку Карл XII атаковать любого, даже превосходящего по численности противника, укрепил, как мог свой лагерь, понастроил перед лагерем редутов и стал готовиться к обороне! Русская армия выстроилась в две линии: в середине каждой пехота, по бокам конница.

У Карла XII осталось чуть более 28 тыс. человек. Карл вытянул пехоту в одну линию, всадников поставил с флангов, а сзади оставил небольшие резервные отряды.

Горит восток зарею новой.

Уж на равнине, по холмам

Грохочут пушки. Дым багровый

Кругами всходит к небесам

Навстречу утренним лучам.

Полки ряды свои сомкнули.

В кустах рассыпались стрелки.

Катятся ядра, свищут пули;

Нависли хладные штыки.

Сыны любимые победы,

Сквозь огнь окопов рвутся шведы;

Атака шведов не заставила себя ждать. Карл выступил в 2 часа ночи, рассчитывая на внезапность. Но не тут-то было. Шведы вроде бы не знали про редуты, а наткнувшись на них, задержались. Первые два они взяли, а из остальных солдаты, по приказу, отошли в основной лагерь. Пройдя редуты, шведы оказались у укреплённого лагеря и были встречены массированным артиллерийским и ружейным огнём. Потеряв немало людёй при взятии редутов и от пушечного огня, шведы штурмовать лагерь уже не стали и отошли в Будищенский лес. И только после этого около 6 часов Петр I вывел свою армию из лагеря и построил для генерального сражения. Шведы вышли из леса и тоже построились.

Тесним мы шведов рать за ратью;

Темнеет слава их знамен,

И бога браней благодатью

Наш каждый шаг запечатлен.

Тогда-то свыше вдохновенный

Раздался звучный глас Петра:

«За дело, с богом!» Из шатра,

Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен

В 9 часов утра завязался рукопашный бой, а русская конница начала охватывать фланги противника. Всё было решено в два часа. Шведы дрогнули и начали отступление, превратившееся к 11 часам в беспорядочное бегство. Русская конница преследовала их до Переволочны.

Но близок, близок миг победы.

Ура! мы ломим; гнутся шведы.

О славный час! о славный вид!

Еще напор — и враг бежит.

И следом конница пустилась,

Убийством тупятся мечи,

И падшими вся степь покрылась

Как роем черной саранчи.

Оставшиеся в живых 7-10 тысяч шведов соединились с 5-10 тысячью шведов и казаков Мазепы, у осаждённой Полтавы, и двинулись на юг в сторону Турции. Пётр сначала пировал, празднуя викторию, но потом опомнился и послал вдогонку конницу Меншикова, 9 тысяч. человек. Через Днепр смогли переправиться только Карл с несколькими сотнями человек, не было лодок. Оставшуюся армию Карл вверил Левингаупту, тому самому, кто командовал в битве у Лесной. Когда Меншиков приблизился, 30 июня, Левенгаупт спросил у офицеров и солдат: «Мы будем сражаться или нет?»

Желающих сражаться, тем более, при таком поведении короля, не было. Левенгаупт с остатками армии сдался в плен.

Сам Карла XII с Мазепой сумел бежать и скрылся на 5 лет, на территории Османской империи в Бендерах. Военное могущество Швеции было навсегда подорвано, и в Северной войне произошел окончательный перелом в пользу России.

ИЗ РЕЛЯЦИИ О ПОЛТАВСКОМ СРАЖЕНИИ

«И тако милостью всевышнего, совершенная виктория, которой подобной мало слыхано и видано, с легким трудом против гордого неприятеля чрез его царского величества славное оружие и персональной храброй и мудрой привод одержана. Ибо его величество в том воистину свою храбрость, мудрое великодушие и воинское искусство, не опасаясь никакого страха своей царской особе, в высшем градусе показал, и притом шляпа на нем пулею пробита. Под его светлостью князем Меншиковым, который також мужество свое притом довольно показал, три лошади ранены. При сем же сие ведати надлежит, что из нашей пехоты токмо одна линия, в которой с десять тысяч обреталось, с неприятелем в бою была, а другая до того не дошла; ибо неприятели будучи от нашей первой линии опровергнуты, побежали и тако побиты <…> Получено известие от посланных для погребения мертвых по баталии, что они на боевом месте и круг оного сочли и погребли шведских мертвых тел 8519 человек, кроме тех, которые в погоне по лесам в разных местах побиты».

Ништадский мир, положивший конец Северной войне, был заключён уже после смерти Карла XII, в 1721 году.

В Санкт-Петербурге 27 мая 2018 года спустили на воду реплику линейного корабля времен Петра I «Полтава», построенную на исторической верфи на севере города.

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