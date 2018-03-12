НАТО: Мартовский обман Кремля или почему нельзя верить Западу

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На первую половину марта приходятся годовщины сразу двух неприятных, но весьма поучительных событий: 9-го числа исполнилось 28 лет со дня начала переговоров об объединении Германии, а 12-го — в Европе будут отмечать 19-летие вступления Венгрии, Польши и Чехии в Североатлантической альянс.

Вопреки мифам о «советской угрозе», заставившей бедные западные демократии защищаться от «красного агрессора», в глобальной шахматной партии холодной войны белыми всегда ходили Вашингтон и Брюссель.

Еще до завершения Второй мировой войны наши вчерашние союзники — Великобритания и США — разрабатывали план «Немыслимое», предполагавший совместное нападение на Советский Союз. И лишь осознание реальной мощи Красной Армии, разгромившей нацистов, заставило западных «партнеров» отказаться от своего замысла. Впрочем, спустя всего несколько месяцев американцы уже вовсю задумывались над тем, чтобы подвергнуть СССР ядерным бомбардировкам.

5 марта 1946 года, произнеся свою знаменитую Фултоновскую речь, Уинстон Черчилль фактически объявил Советскому Союзу и всем странам зарождающегося соцлагеря холодную войну.

4 апреля 1949 года под эгидой США был создан, направленный против СССР блок НАТО. И лишь шесть лет спустя — 14 мая 1955 года, возникла «ответная» Организация Варшавского договора.

На совести западных держав было и разделение Германии. США, Великобритания и Франция, вопреки всем договоренностям, саботировали согласование с советской стороной действий, предпринимаемых ими в своих зонах оккупации. Запад затягивал ликвидацию военных заводов, закрывал глаза на деятельность нацистских организаций и без обсуждения с Москвой проводил те или иные экономические реформы (например, ввел в Германии новую валюту). А в мае-сентябре 1949 года под фактическим патронатом США была создана ФРГ. Тем самым, Вашингтон не оставил советским властям другого выбора, как создавать в противовес проамериканскому политическому формированию на территории их зоны оккупации ГДР.

Баланс сил между НАТО и соцлагерем сохранялся более 30-лет — вплоть до 1980-х годов. Но все изменилось с приходом к власти в Советском Союзе Михаила Горбачева, фанатично желавшего «подружиться» с евроатлантическим сообществом.

После избрания нового генсека Запад некоторое время «вентилировал» вопрос объединения ФРГ и ГДР, а в 1988 году было принято решение «брать быка за рога». Канцлер ФРГ Гельмут Коль прибыл в Москву и предложил Горбачеву объединить Германию. Горбачев принципиально не возражал. Процесс пошел. Советский лидер мог «стать в позу» и отказаться разговаривать об объединении, или, на худой конец, выставить за свое одобрение огромный счет в пользу Москвы, но Горбачев не сделал ни того, ни другого…

В 1989 году диалог между лидерами СССР и ФРГ продолжился. Почувствовав слабость Москвы, резко активизировалась прозападная оппозиция в самой ГДР. Начались бунты. Глава ГДР Эрих Хонеккер подал в отставку. В марте 1990-го стартовали предметные переговоры о процедуре объединения, а менее недели спустя на выборах в Народную палату ГДР с огромным перевесом победил ХДС (40% против 22% у социал-демократов). Лидер христианских демократов Лотар де Мезьер стал главой правительства и подписал в мае с Колем договор о создании единого экономического пространства с ФРГ. В августе был подписан уже Договор об объединении с Германией. А в сентябре ФРГ, ГДР и бывшие участники Антигитлеровской коалиции официально урегулировали свои отношения с Берлином. 3 октября 1990 года ГДР была упразднена и влилась в состав ФРГ.

Однако так ли слепо и безоговорочно действовал Михаил Горбачев? Отнюдь. Скорее — безответственно и наивно. Гарантии о не расширении НАТО на Восток советский генсек получал неоднократно, начиная с 31 января 1990 года. В частности, это ему обещали министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер. Хоть официальных документов по данному вопросу подписаны и не было, об обещаниях руководства стран-членов НАТО свидетельствуют не только слова советских политиков и чиновников, но и документы, опубликованные в конце 2017 года Архивом национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона. Представители Запада обещали ни на дюйм не продвигаться на Восток. Но свои обещания они нарушили очень быстро. Структура НАТО была расширена на бывшую территорию ГДР, а Вашингтон с Брюсселем принялись «окучивать» страны Восточной Европы, где недавно также «помогли» смениться власти.

12 марта 1999 года бывшие союзники СССР — Польша, Венгрия и Чехия — стали членами НАТО. А еще через пять лет, 29 марта 2004-го их примеру последовали Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Эстония, Словения.

Кроме того, Альянс разбомбил и расколол на части дружественную России Югославию.

Вот так на практике выглядело исполнение Западом взятых на себя обязательств.

В 2013—2014 годах прозападный государственный переворот произошел уже на Украине. По словам Владимира Путина, Вашингтон, прикрываясь «миротворческой» риторикой, попросил Москву помочь добиться от законных киевских властей обещания не применять против радикалов армию. Однако вместо обещанных Западом мирных переговоров, на следующий день на Украине произошел силовой переворот.

Не точно ли так же России сегодня пытаются «запудрить мозги» разговорами о Минских соглашениях? Пока мы соглашаемся с утверждениями Запада о том, что «Минску» якобы нет альтернативы, Петр Порошенко откровенно рассказывает блогерам о том, как он планирует проводить «зачистку» Донбасса без всяких амнистий, если ему только удастся завести в регион иностранных миротворцев…

История — прекрасная наука, дарующая нам бесценный опыт. И она сегодня буквально кричит нам: «Западу нельзя верить. Никогда и не при каких обстоятельствах»…

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