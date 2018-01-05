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Как в царской России праздновали Новый год

Четверг, 04 Января 2018 13:41
Как в царской России праздновали Новый год Фото из открытых источников

Балы-маскарады, шампанское и фаршированные поросята: как в царской России праздновали Новый год

 

Празднования Нового года и Рождества в царской России

 

Сейчас ни один человек не может себе представить зиму без новогодних праздников. А ведь традиция празднования в ночь с 31 декабря на 1 января относительно молодая – ей всего 315 лет. До этого на Руси Новый год встречали 1 сентября, ещё раньше – 1 марта. Пётр I перенёс этот праздник с осени на зиму. С тех пор в царской России было заведено устраивать шумные гуляния и шикарные новогодние балы. Об основных традициях и атрибутах Нового года в царской России – далее в обзоре.

 

Пётр I ввёл традицию праздновать Новый год 1 января. Петр I, чтобы идти в ногу с Западом, специальным указом перенёс Новый год на 1 января. При этом он сохранил Юлианский календарь. Рождество приходилось на 25 декабря, а Новый год праздновался уже после него. И тогда застолья не происходили во время рождественского поста, как сейчас.

 

В ночь на 1 января 1700 г. был шумно отпразднован первый зимний Новый год, с парадом и фейерверками на Красной площади. С 1704 г. празднования перенесли в Петербург. Устраивали массовые гуляния и маскарады, которые проходили на площади возле Петропавловской крепости с участием самого Петра. Новогоднее застолье продолжалось в течение трёх дней.

 

Пётр I следил за тем, чтобы все придерживались новой традиции и соблюдали все соответствующие правила и обряды: украшали дом еловыми и сосновыми ветками, наряжали их – не игрушками, как сейчас, а орехами, фруктами, овощами и яйцами, что символизировало плодородие, благополучие и достаток.

 

Елизавета I продолжила эту традицию. Она устраивала новогодние маскарады, на которые сама часто являлась в мужском костюме. В 1751 г. в маскараде приняло участие больше 15000 человек, бал продолжался с восьми вечера до семи утра, после чего было застолье.

 

При Екатерине II появилась традиция готовить для новогоднего стола необычные блюда. Так, например, в качестве сюрприза к новогодней трапезе повар-француз приготовил поросёнка, фаршированного фазаном, куропаткой, жаворонком и оливками, при этом все ингредиенты поочерёдно складывались друг в друга, как в матрёшку. Жаркое получило название «Императрица» и стало очень популярным у петербургской знати. При Екатерине II появилась традиция дарить на Новый год подарки.

 

Павел I и Александр I ратовали за воздержание в еде, при них в аристократической среде стало модным готовить на новогодний стол простые блюда – солёные огурцы и грибы, салат из редьки, правда, поросята тоже не выходили из моды.

 

Шампанское стало популярным новогодним напитком только в начале XIX в. – по легенде, после победы над Наполеоном, когда русские войска опустошили винные погреба «Мадам Клико». Хозяйка не препятствовала этому, предвидя то, что «Россия покроет убытки». И правда, уже через 3 года ей поступало больше заказов из России, чем из Франции

 

Первая в Петербурге публичная новогодняя ёлка появилась при Николае I. Если до этого дом украшали, как правило, ветками, не только хвойными, но и берёзовыми, и вишнёвыми, то в середине XIX в. появилась традиция наряжать ёлки. В это же время в праздничном меню лидировали сёмга, икра и сыры. При Александре III и Николае II на новогоднем столе с поросёнком и уткой с яблоками соперничали индейки и рябчики.

 

В 1918 г. по ленинскому указу Россия перешла на Григорианский календарь, но церковь этого перехода не приняла. С тех пор Рождество празднуют 7 января (25 декабря по старому стилю), а Новый год приходится на самую строгую неделю поста. Именно тогда возникла традиция отмечать Старый Новый год по старому Юлианскому календарю. В 1919 г. большевики отменили и Рождество, и Новый год – это были рабочие дни, а ёлка была объявлена «поповским обычаем».

 

А последним костюмированным балом империи стал маскарад 13 февраля 1903 г., участники которого пришли на праздник в костюмах допетровской эпохи.

 

Источник

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Яй Евгения Опубликовано в Взгляд на историю   Теги История России

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