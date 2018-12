Как победить симптомы болезни с помощью практики внимательности?

Фото из открытых источников

В февральском выпуске журнала The Guardian был опубликован фрагмент из новой книги «The Brain’s Way of Healing». В ней Норман Дойдж, один из пионеров в области исследований нейропластичности мозга, рассказывает историю своего знакомства с Джоном Пеппером, который смог добиться почти невероятного контроля над своей болезнью при помощи сознательного волевого управления вниманием.

Болезнь Паркинсона — тяжелое заболевание моторной системы, которое вызвано разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. В результате прогрессирующей гибели этих нейронов у человека появляются симптомы так называемого «дрожательного паралича». Один из самых известных симптомов — тремор, сильное дрожание конечностей и головы. Есть и другие дегенеративные симптомы, которые ухудшаются со временем:

Больной может застывать, часами сохраняя неподвижность. Характерна общая скованность. Активные движения возникают после некоторого промедления, темп их замедлен. Лицо маскообразное, взгляд застывший, мигания редкие. Речь лишена выразительности, монотонна и имеет тенденцию к затуханию. При ходьбе руки не совершают обычных размашистых движений, они остаются прижатыми к туловищу. Больной не может выполнять несколько целенаправленных движений одновременно. Все действия напоминают автоматические. Мышечная ригидность. Конечности при их сгибании и разгибании застывают в приданном им положении. Постуральная неустойчивость развивается на поздних стадиях заболевания. У больного отмечаются затруднения преодоления как инерции покоя, так и инерции движения. Больному сложно начать движение, а начав его, трудно остановиться.

Болезнь Паркинсона является наиболее частым нейродегенеративным заболеванием после болезни Альцгеймера, и современная медицина, к огромному сожалению, пока не может излечить её или замедлить скорость ухудшения, хотя есть препараты, которые помогают (с различной степенью успешности) купировать некоторые симптомы этой болезни.

Вернемся теперь к нашему герою — Джону Пепперу, о котором написал в своей книге Дойдж. Первые симптомы болезни Паркинсона появились у Джона более 50 лет назад, сейчас ему 77 и, тем не менее, вот уже 9 лет он не принимает никаких лекарств, ходит плавно и легко, хорошо удерживая баланс, и даже размахивая руками при ходьбе; у него отсутствуют тремор и задержка перед движениями.

Как это вообще возможно?

Короткий ответ — интенсивная, целенаправленная тренировка сознания. Джон научился «перехватывать» всё эти автоматические привычные движения и брать управление всеми этими телесными проявлениями на себя. Он достигает этого за счёт постоянного контроля внимания за любыми своими движениями.

Конечно, это небыстрый путь. Джон начал тренировки около 17 лет назад, и ему пришлось детально изучить каждое движение тела. Например, ему потребовалось только 3 месяца на то, чтобы научиться переносить и ставить левую ногу без тремора и задержки. Но то, что он этому научился, не означает, что теперь он может всё это делать на автомате. С точностью до наоборот! Для каждого движения, которое он совершает в течение дня, ему требуется невероятная концентрация внимания, похожая на глубокие состояния в медитации. После того, как он научился передвигать ноги, он стал учиться превозмогать тремор. Для этого он решил заново освоить все свои действия в течение дня, выполняя их немного по-новому и с полной внимательностью, чтобы избежать привычного автоматизма, с которым они выполнялись раньше. Эти действия включают, к примеру, и застегивание пуговицы, и пережевывание, и глотание пищи!

Представьте себе такое полное, тотальное внимание к каждому вашему движению.

Сколько таких движений в течение дня вы совершаете абсолютно автоматически и бессознательно?

Представьте себе тотальное внимание к каждому движению. Сколько таких движений вы совершаете абсолютно бессознательно?

До сих пор Джон регулярно прикусывает себе щёку во время еды или проливает на себя напитки, забывая разжать руку и поставить стакан на место, когда слишком увлекается беседой или размышлениями. Дело в том, что, как было указано выше в описании симптомов болезни, больным сложно выполнять несколько действий одновременно. И если вы тратите все силы своего внимания на то, чтобы плавно передвигать ноги, сможете ли вы при этом смотреть по сторонам, планировать в голове завтрашнюю встречу или говорить с собеседником?

Удивительно, но Джону удаётся делать несколько дел одновременно, уделяя каждому делу часть своего невероятно сфокусированного внимания. Например, во время прогулки с Норманом Дойджем они мило разговаривали, и при этом у Джона получалось сохранять внимательность и к своему телу, и к ходу беседы. Тем не менее, Дойдж заметил, что когда он задавал сложные или увлекающие Джона вопросы, тот начинал замедляться и подволакивал ногу — сложной задаче требовалось уделить больше внимания, чем Джон мог себе позволить и не потерять при этом контроль над движениями. «Эти звуки волокущейся ноги напоминали нам обоим», — пишет Дойдж, — «что Джон был по-прежнему болен. Он просто нашел способ превзойти свою болезнь».

Если Джон теряет внимательность, он становится обычным больным со всеми соответствующими симптомами этой жестокой болезни в её поздней стадии. Но если он сохраняет полную внимательность ко всем своим мельчайшим действиям, то даже специалист не может заподозрить в нём тяжело больного.

Если Джон сохраняет полную внимательность ко всем своим действиям, то даже специалист не может заподозрить в нём тяжело больного

Какие ещё возможности спрятаны в нашем сознании? Что ещё можно сделать, сменив автоматизм наших проявлений на тотальную осознанность? Какие ещё возможности может дать нам сознательное упражнение нашей воли?

Удивительно то, что каждый из нас может в той или иной степени развить подобные навыки. И они, разумеется, полезны не только для людей, страдающих от болезни Паркинсона, но и просто для всех, кто хочет взять сознательное управление жизнью в свои руки.

Источник