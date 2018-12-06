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2 простых и проверенных метода очищения ауры

Четверг, 06 Декабря 2018 07:43
2 простых и проверенных метода очищения ауры Фото из открытых источников

Существует несколько действенных способов того, как очистить ауру. 2 из них вы найдете в этой статье!

 

Состояние ауры тесно связано с физическим здоровьем и самочувствием человека. Оно также влияет на духовный рост и возможность развивать сверхспособности. Аура постоянно подвергается внешнему энергетическому воздействию.

 

Со временем, без должного укрепления, аура деформируется и уже не может противостоять негативным потокам. Это приводит к накоплению негативных энергий в тонком теле, и появлению различных болезней на физическом уровне.

 

Как очистить ауру? “Обрезание эфирного провода”

 

Чтобы обрезать эфирные провода, нужно сказать вслух или про себя:

 

“Архангел Михаил, к тебе взываю! Пожалуйста, обрежь провод страха, который забирает мою энергию и жизненную силу. Благодарю тебя”.

 

Потом необходимо сохранять молчание в течение нескольких минут. Во время всего процесса следует дышать глубоко – дыхание открывает дверь спешащим на помощь ангелам.

 

Через некоторое время человек, как правило, начинает ощущать легкость и большую внутреннюю свободу. Особо чувствительные люди могут ощутить колебания в атмосферном давлении или другие изменения.

 

Эти слова, произнесенные с полной отдачей, помогают разорвать энергетический канал с людьми, настроенными негативно. В момент “обрезания провода” тот, с кем поддерживалась негативная связь, может о вас вспомнить и даже позвонить.

 

Чистка “пылесосом”

 

Ниже приведен метод того, как очистить ауру с помощью ангелов.

 

Для этого следует произнести: “Архангел Михаил, к тебе взываю, чтобы очиститься и избавиться от воздействия страха”.

 

Теперь нужно представить или почувствовать присутствие огромной фигуры ангела. Это Архангел Михаил. Он придет в сопровождении меньших ангелов, известных как “Отряд милосердия”.

 

Архангел Михаил будет держать в руке шланг, похожий на шланг от пылесоса.

 

Нужно вообразить, как он пропустит этот шланг через теменную чакру¹ (Сахасрара чакра). Можно выбрать различную скорость и глубину очистки. Мысленно следует направить шланг пылесоса в свою голову, в тело и в сторону внутренних органов. “Пропылесосить” каждую часть, все тело – от макушки до кончиков пальцев рук и ног.

 

Во время такой работы можно почувствовать, как сквозь трубу пылесоса проходят комья энергетической грязи, как это бывает во время уборки старого ковра. Внутреннюю уборку нужно продолжать до тех пор, пока не будет достигнуто ощущение чистоты.

 

После очистки нужно вообразить, что включается обратный клапан, и тело наполняется густым светом, похожим по консистенции на зубную пасту. Такого рода “замазка” заполнит пустое пространство, образовавшееся там, где раньше была энергетическая грязь.

 

Как очищать других?

 

Эти мощные методы очистки можно применить и к другим людям – при личном общении или на расстоянии. Главное – твердое намерение оказать другим благо.

 

У большинства людей после выполнения техники тут же поднимается настроение, проходит злость. Регулярное очищение способствует восстановлению и укреплению здоровья.

 

Источник

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Аура
 

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