Как научиться видеть в людях Божественную суть?

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Кто-то спросит: «А зачем видеть в людях их Божественную суть?». Видя в человеке его Божественную суть, а не временную иллюзию трёхмерной игры, эго, мы перестаём судить и критиковать, винить и упрекать, переходя на более высокие вибрации, начиная всех любить и принимать такими, какие они есть.

Живя в низких энергиях земли мы часто, смотря на людей, видим лишь их низкую часть: их эгоизм, страхи, зависть, жадность, наглость, хитрость, ревность…

И мы всегда будем видеть лишь это, пока не захотим увидеть что-то другое. Это наш выбор. Необходимо захотеть увидеть в человеке, который вам не нравится или обидел вас чем-то, что-то прекрасное и светлое. Это и есть первый этап — желание увидеть в людях Свет.

На этом этапе перехода очень помогают энергетические практики и визуализации, когда вы представляете человека неповторимым Божественным существом, золотистым Ангелом (практика из послания Иисуса «Как полюбить своих врагов»). Подобные практики помогают настроиться на позитив, на Свет, направить себя на Божественный курс.

На втором этапе трансформации, когда вы уже точно выбрали путь Света и твёрдо стоите на нём, в вас пробуждается тонкая Божественная чувствительность.

В каждом человеке есть что-то светлое и прекрасное, необходимо лишь найти это в нём, разглядеть. Когда вы начинаете чувствовать человека изнутри, как будто видеть его насквозь, то настраиваетесь на него.

Когда вы видите в человеке лишь плохое, негативное, от эго, то настраиваетесь на его тёмную сторону, Темное Я, и видите лишь временную иллюзию игры, а не саму Божественную суть.

Когда же вы пытаетесь разглядеть в человеке Свет, увидеть в нём искорку Божественного огня, частичку его Души, его чистые и светлые качества, то настраиваетесь на свою и его Божественную суть, все Едины.

Не имея Света внутри себя, невозможно увидеть Свет в других. Именно поэтому всегда, когда хотите увидеть человека в его истинном Божественном Свете, то, в первую очередь, разжигайте Свет внутри себя: настраивайтесь на позитив; на веру, что всё есть от Бога; на любовь. Это поможет вам увидеть и почувствовать Свет, хоть небольшой, но в каждом человеке на земле.

И третий этап внутреннего перехода — это открытие своего сердца Свету, безграничной Любви, открытие Божественного Сердца.

Чем больше вы каждый день, каждый миг будете жить в потоке радости и любви; позитивно относиться к жизни; верить в то, что всё во благо, а вы любимое и бесценное дитя Бога; любить, любить и любить… тем с каждым днём всё больше станет раскрываться ваше Божественное Сердце и из него польётся энергия Любви, как неповторимая и чудесная благость Небес.

Все самые разнообразные энергетические практики на раскрытие сердца, а также очищение пространства и ваших собственных тонких тел помогут вам к этому прийти.

В итоге вам не нужно будет больше визуализировать в человеке его Божественную суть, представлять его золотистым Ангелом и настраиваться на его Свет, вспоминать, что в каждом человеке есть Бог. Вам достаточно будет лишь войти в своё открытое Сердце, почувствовать свою Душу и свой Божественный поток внутри, и все люди перед вами предстанут в истинном Свете.

Это выглядит так, что Боги ходят по земле, Божественные существа, которые натянули на себя тёмную и грязную «одежду эго» и играют в трёхмерную игру, увлёкшись низкими энергиями земли.

Каждый из нас пришёл за своим личным бесценным опытом и жизненными уроками, у каждого из нас свой уникальный путь и каждый из нас — это огромное и прекрасное Божественное существо, спустившееся с Небес, в каждом из нас есть Божественная суть, необходимо лишь захотеть увидеть её.

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