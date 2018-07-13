Пятница 13 июля 2018 года
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Пятница 13. ЧТо нельзя делать в этот день? Приметы и поверья

Пятница, 13 Июля 2018 07:21
Пятница 13. ЧТо нельзя делать в этот день? Приметы и поверья Фото из открытых источников

Пятница 13 считается одним из самых опасных дней, так как она таит в себе множество проблем, с которыми невозможно найти компромисс. Это время расцвета темных сил и нечисти.

 

Узнать этот день со всех сторон вам поможет лунный календарь и гороскопы. Чтобы пятница 13 не стала для вас временем, наполненным только проблемами, стоит прибегнуть к любой помощи, которую может предложить астрология и эзотерика.

 

Чем опасна пятница 13

 

Этот день можно рассматривать с нескольких позиций. Самая важная из них — это сторона духовная. Почти во всех религиях к этому дню относятся с опаской, несмотря на то, что никаких данных в священных писаниях об этом дне нет. Во многом этот день окутан тайной, потому что доподлинно неизвестно, откуда у людей появился страх перед ним.

 

Дело в том, что пятница 13 наводила ужас еще задолго до нашей эры, когда основной религией было язычество. Люди верили, что в этот день расцветают силы зла. Они стараются напакостить настолько, насколько возможно. Ведьмы испокон веков считали пятницу тринадцатое своим «профессиональным» днем, когда проклятия, сглазы и заклинания были сильнее, чем обычно. Для них это был день подпитки, день силы. Собственно, таковым он остался и сейчас, так что опасайтесь недоброго глаза, конфликтных ситуаций и любой связи с черной магией.

 

Пятница 13 особенно опасна для тех, чья энергетика ослаблена. Этот день может показаться вялым, но на самом деле он просто лишает вас сил. Если вы чувствуете заряд бодрости, то не спешите тратить силы попусту. Планируйте дела эффективно, поскольку восстановить энергию будет почти невозможно. Пользуйтесь специальными заговорами и приметами на пятницу 13.

 

Что нельзя делать в этот день

 

Избежать опасностей, которые таит в себе пятница 13, возможно - достаточно не рисковать понапрасну и не совершать поступков, которые могут привести к неприятностям. Мы подготовили для вас несколько наиболее важных предостережений. 

 

Нельзя гадать. Стоит отметить самый опасный метод — гадание по зеркалам. В пятницу 13 к зеркалам следует относиться с опаской. Лучше их закрывать или просто не смотреть в них долго. Если вы откроете «портал» при помощи двух зеркал, расположив их друг перед другом, темные силы могут воспользоваться этим коридором, чтобы вырваться наружу или показать свое лицо. Очень часто люди, не задумываясь, открывали зеркальные тоннели случайным образом и видели демонов. Некоторые из них были с рогами и короткими руками, кто-то видел только их лица, а кто-то - светящиеся глаза. Это может не просто навести страх, а напугать так сильно, что оправиться от шока будет очень трудно. Зеркала — ваш страшнейший враг в пятницу 13. Другие гадания могут быть и не опасны, но абсолютно неверны, поэтому в этот день в них нет никакого смысла.

 

В моменты тревоги и страха нельзя смотреть через левое плечо. Недаром говорят «Боже правый», ведь именно правая сторона нашего тела и души - светлая. За левым плечом всегда сидят демоны, которые только и ждут того, чтобы их заметили. Согласно народным поверьям, в тревожные моменты через левое плечо смотреть нельзя, ибо можно увидеть нечто страшное.

 

Нельзя играть в азартные игры. В пятницу тринадцатого числа вы рискуете проиграть всё, что у вас есть. Если вы выиграете какую-то сумму, то ее лучше потратить в этот же день, причем не только на себя любимых.

 

Нельзя ругаться, проклинать кого-либо, наводить порчу. Порча вернется к вам практически со стопроцентной гарантией. В этот день лучше не производить темных обрядов, которые могут кому-то навредить. Если вы хотите прожить пятницу 13 как обычный день, то и ведите себя так, будто это обычный день, но с небольшой поправкой — избегайте темных мыслей. Нельзя ругаться, так как сквернословие может навлечь на вас беду и создать проблемы. 

 

Нельзя смотреть фильмы ужасов. Специалисты по черной магии говорят, что в обычные дни вам ничего не угрожает, но в пятницу 13 фильмы о демонах могут привлечь настоящую беду. Не стоит рисковать, поэтому отложите просмотр на другой день.

 

Нельзя ходить одной и той же дорогой. Когда будете идти на учебу, на работу или по делам, каждый раз выбирайте разный путь. Не возвращайтесь той же дорогой, которой шли. Этот способ защиты от неприятностей использовали еще наши предки. Считалось, что смена пути запутает нечистую силу, и она не сможет добраться до человека.

 

Нельзя мстить и завидовать. Месть и зависть истощают организм, забирая и без того малые запасы энергии. Если решите сделать кому-то пакость, то ройте сразу две могилы, а не одну. Без последствий не обойдется ничего.

 

Нельзя начинать новые важные дела. Такие дела, скорее всего, не увенчаются успехом. Будьте аккуратными и предусмотрительными. Займитесь выполнением обычных обязанностей и не пытайтесь угнаться за двумя зайцами.

 

Больше общайтесь с приятными людьми, отдыхайте и не лезьте в конфликты. Старайтесь быть со всеми дружелюбными, чтобы никто случайно вас не сглазил или не проклял.

 

Источник

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Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги пятница 13
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