А что вы знаете про групповые души?

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Несколько веков назад люди обладали удивительными знаниями. Только теперь современная наука приходит к тому, о чем прекрасно знали люди несколько тысячелетий назад. Тогда даже существовали знания об устройстве клетки, о строении космоса, и точные данные о расстоянии до некоторых звезд. Люди прошлого прекрасно делали операции и умели создавать такое, что не всегда еще поддается уму современного ученого.

Они рассказывали о том, что существуют в мире камней и растений групповые души. Эти души имеют множество тел одного вида и развиваются за счет получения опыта всеми этими телами. Накопленный во многих телах опыт, становится доступным и для тех тел, которые его не успели получить его. Таким образом, единая групповая душа проходит путь своего развития, собирая опыт многих своих тел.

В мире животных тоже есть групповые души, руководящие многими телами. Именно поэтому, только рожденный детеныш знает, как укрыться в случае опасности и даже, какую травку съесть, когда болит живот. В животном мире у групповой души есть свои отличительные черты. Здесь ее можно назвать куратором за жизнью физических тел. Она наблюдает и стимулирует животных совершать действия, поддерживающие жизнь в теле, его сохранность и размножение.

Существуют и групповые души, руководящие телами людей, пока они находятся на переходной стадии между животным и человеком.

Кроме того, у каждого человека есть еще и индивидуальная душа, которая уже несколько веков стремится освоить эту жизнь, чтобы стать главной и осознанной. Современное человечество еще, в большинстве своем, находится на переходной ступени от животного к настоящему Человеку.

Групповой душе легче руководить своими телами, когда они подчиняются единому закону и держатся вместе. Так называемый стадный инстинкт поддерживается групповой душой, которая руководит людьми через желания, страсти и общественное мнение. Если вас продолжает пугать то, что могут про вас сказать или подумать другие люди, или вы боитесь быть отвергнутыми некой группой людей, то вы хорошо знаете, что такое управление групповой души.

Наша планета тоже имеет свою душу и развивается, подобно любому живому существу. Разумеется, у нее есть свои задачи и циклы. Все живые существа выполняют определенные функции в жизни друг друга. Человек не исключение. Его тело постоянно участвует в энергообмене и трансформации определенных энергоинформационных потоков из космоса к земле. Кроме того, мы участвуем в заполнении астрального тела планеты эмоциями, как определенным видом энергии.

Нам необходимы физические тела для приобретения бесценного опыта души, и мы много раз приходим сюда, беря физическое тело.

В истории человечества были эпохи, когда человек рождался сразу с подключением к информационному слою планеты и черпал свой опыт и знания оттуда. В те времена не нужно было чему-то учить ребенка, так как он уже обладал доступом ко всей необходимой информации. Цивилизация тогда достигла многого. Оставшиеся от нее источники рассказывают о том, что были построены большие города, люди использовали суда, как морские, так и летательные.

Города были столь великолепно и утонченно украшены, а техника и всевозможные приборы столь совершенны, что крупицы всего этого, обнаруженные археологами, приводят в восторг наших современников. В настоящее время накоплено огромное количество фактов, рассказывающих о жизни знающих и умных людей 6000–7000 лет назад. За все это время строение молекулы ДНК человека не менялось. По внешнему виду людей, восстановленному учеными по найденным черепам, можно говорить о развитой цивилизации того времени.

За несколько эпох, которые проживали люди на Земле, несколько раз расцветали и гасли цивилизации. У каждой цивилизации есть время расцвета и время упадка. Одна из них, достигнув многого и обустроив свою жизнь, сама приблизила свою гибель. Люди тогда достигли многого. Их города процветали. Изысканность предметов быта, дороги, приборы, измеряющие ход солнца и звезд, уникальные строения, обнаруживаемые в наши дни, рассказывают о знаниях и мудрости тех времен.

Люди узнали секреты управления водой, и послали стихии вод, как свои войска, на противников. Те сделали то же самое. В итоге, огромный остров затонул, а успевшие вовремя покинуть остров, рассеялись по всей земле. О них есть немало сведений, занесенных разными народами в свои летописи. Вислоухие люди принесли свою мудрость и знания. Некоторые из них возглавили ряд культов и даже стали правителями народов. Чтобы подражать им, люди стали носить серьги и оттягивать свои уши всякими предметами.

Усвоив урок, был поставлен запрет на вход неосознанного человека в информационный слой всемирной души. Люди стали появляться на свет без подключения к информационному слою. Из всего животного мира, только у человека появляется дитя, которое еще не приспособлено к жизни в мире.

Наша цивилизация развиваясь, ищет информацию опытным путем. Только тем, кто достигает определенного духовного уровня развития, дается право связаться с высшим информационным уровнем, содержащим все знания. Самые гениальные из людей иногда могут попасть сюда, делая открытие.

Если визуально представить этот слой, то он, скорее всего, напоминает многослойное образование. Нижние слои содержат более земную информацию. Здесь хранится запись Временных Лет. Когда душе удается связаться с этим уровнем, она может пересмотреть свои прожитые жизни, и узнать многое о событиях, происходящих когда-то.

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