3 типа жен: жертва, хищница, доходная жена. А кто вы?

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Потенциальные рокфеллеры и в жены подсознательно выбирают девушек, способных их вдохновлять на обогащение. К примеру, как-то в интервью глянцевому журналу Игорь Крутой рассказывал, что своими успехами обязан нынешней жене. До нее он о таких высотах не мечтал. И про Бориса Березовского судачат, что он стал олигархом под влиянием второй супруги. А до этого был бедным преподавателем без особых перспектив.

Но перейдем к конкретике. Для начала разберемся, какие дамы способны принести удачу в делах.

«Жертва» сама растит тирана

Фундамент, на котором строится семейное благополучие, — это баланс «брать-давать». Женщины с этой точки зрения делятся на три типа.

Первая категория — привыкшие давать. Они занимают позицию жертвы, которая отдает все, разрешает сесть себе на шею и пользоваться собой, а потом плачется, как ей тяжело жить. Жертвам мало что перепадает в ответ. Они не умеют просить и принимать что-то от других. Это своего рода гордыня, чтобы показывать, какая она сильная и сколько может всего вынести. Если ей кто-то что-то дарит хорошее, ей неловко. Если кто-то хвалит, теряется и возражает. Не умеет претендовать на награду за свои подвиги. Неспособна даже поговорить с начальником о повышении…

Мужьям жертвенных женщин тяжело преуспеть. У них подспудное чувство вины за то, что их жена несчастна, и они подсознательно будто стараются сами себя за это наказать. Нет энергии что-либо делать, созидать. К тому же спутники жизни таких дам легко превращаются в домашних тиранов. Ведь женщины-«жертвы» не уважают мужчин. Попросить что-то нормально у мужа не могут. К примеру, вместо того, чтобы уточнить, мол, не эти розы мне нравятся, а вон те пионы, начинают пилить ты придурок, мне ж пионы нравятся. И вообще, ты мне всю молодость испортил… В результате не получают ни того, ни другого. А то и вообще допиливаются до того, что получают только по шее. И это соответствует ее картине мира, в которой она гордо несет крест мученицы.

Акулам легко изменяют

Вторая категория — привыкшие хапать — «Все мне, мне!». Это позиция «хищницы». Она не умеет давать, зато стремится брать. Такая дамочка умеет мастерски манипулировать мужчиной. В отношениях на первое место ставит материальную составляющую. Заранее создает именно материальные преграды для мужа, чтобы он вдруг не ушел. Она не уверена в себе и старается подстелить соломку везде. «Дети, любовь, секс — это все непрочные узы, — говорила мне как-то по молодости одна старшая коллега. — Недвижимость! Вот что держит мужчину куда крепче!»

«Хищницы» скупы не только в деньгах, но и в женском тепле. И именно таким женщинам мужья проще всего изменяют. Ведь однажды мужчина устает все время отдавать и не получать взамен любви. И налево идет за порцией того, что должна давать хранительница очага. А «хищница» сидит и охраняет недвижимость, превращаясь со временем в казначея. Счастья это, конечно, никому не дает.

Мужу «хищницы» преуспеть немного легче, чем мужу «жертвы». До поры до времени его пришпоривают желания супруги. Но однажды он выдыхается и может все бросить или пустить на самотек. А главное, эта семья не проживет долго. Супруги либо разводятся, либо живут в псевдобраке.

Уметь брать и давать

Третья категория — умеющие сохранять баланс между «брать» и «давать». Это вообще главный симптом психологического здоровья и согласия с самой собой.

Умение брать заключается в том, чтобы знать, что тебе надо и сколько. И заявлять права на это конкретно и спокойно по адресу. К примеру, женщине не хватает внимания мужа. В здоровом варианте она говорит «Удели мне полчаса времени, мне хочется с тобой поболтать, посмотреть на звезды, etc». Жертвенная дама молчит до последнего, чтобы потом разразиться слезной тирадой «Ты мне вообще не уделяешь времени! Гад!..» А вот «хищница», наоборот, начнет требовать уделить ей кучу времени и внимания, купить вон ту побрякушку, только чтобы показать свою власть. И задолбает благоверного так, что он сбежит при первой же возможности.

Умение давать заключается в том, чтобы не навязывать свои услуги или чувства, а давать ровно столько, сколько нужно другому, и тогда, когда необходимо.

Этот баланс касается не столько материального, а скорее душевного и духовного в отношениях супругов. Когда баланс в норме, муж воспринимает семью как спокойную гавань, ради которой он готов на подвиги, она его вдохновляет.

Воспитание доходной жены

Какие черты характера надо выработать в себе, чтобы ваш муж преуспел.

Взаимоуважение

«Я уважаю тебя, и ты уважаешь меня!» — такой месседж несет всем своим видом женщина, которая приносит удачу. Это проявляется и в ее поведении, и в словах. У нее есть чувство собственного достоинства, и, если ее что-то не устраивает, она говорит об этом спокойно.

Главное в этом — ласковый тон. Повторять — повторять — повторять. С улыбкой на сахарных устах. Так можно воспитать мужчину, который всегда подает пальто, открывает дверь и так далее.

Почему такое поведение женщины притягивает мужчине успех? Потому что обладание дамой, мягко требующей уважения к себе, самодостаточной и уверенной, знающей, чего она хочет, автоматически заставляет мужчину расправить плечи и вести себя, как победитель.

Чувство вкуса

Если женщина чувствует себя леди высокого класса, то и мужчина рядом с ней приосанивается. Но, чтобы выглядеть, как леди, нужен стиль и хороший вкус. Его надо тренировать. Как — это уж вам решать. Смотреть показы мод, листать журналы, общаться с женщинами, которые умеют одеваться.

Стиль — это умение независимо от денег выглядеть потрясающе. Есть дамочки, которым судьба дала возможность покупать вещи из последних коллекций в бутиках, но они все равно выглядят как только что с рынка. И наоборот — понимающая дама и с китайской барахолки принесет такие вещи, которые ее только украсят.

И конечно, чувство вкуса и стиля надо привносить в дом.

Это стимулирует мужчину зарабатывать больше.

Разумная экономия.

Как известно, богатые люди не транжирят деньги. Доходная жена знает цену мужниной копейке. Поэтому не будет тратить на мелочи и дешевку. Как в той поговорке, мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Но это не значит, что она покупает только дорогое. Нет! Хорошая жена умеет делать покупки. Для нее на первом месте качество. Деньги надо любить, чтобы не тратить попусту. Только на достойные вещи, нужные и необходимые реально, а не по выдуманной причине. Причем хорошая хозяйка знает, где можно подешевле купить лучшую вещь для дома.

Знаете анекдот про Билла Клинтона Проезжал он как-то, будучи еще президентом, со своей женой Хиллари мимо заправки, которой владел ее бывший ухажер. И Билл ей говорит «Смотри, как хорошо, что ты замуж за меня вышла, а не за него. Была бы сейчас женой владельца заправки». На что Хиллари отвечает «Да нет, это он бы сейчас был президентом!»

Какие практические действия полезно совершать финансовой музе.

Создаем атмосферу

Если женщина не верит в своего мужа, пусть даже молча, он тоже не уверен в своих силах и втайне за это злится на жену. Поэтому…

Закладываем основу уверенности. Для этого есть небольшое, но действенное занятие. Возьмите лист бумаги, ручку и напишите десять ответов на вопрос «Почему мой муж самый лучший» И, кстати, чем чаще вы говорите супругу о том, что он лучший, тем больше возрастают ваши шансы оставаться для него единственной. Он перестает искать другие способы самоутверждения. Не отвлекается на свои внутренние комплексы. Это стимулирует его расти дальше.

Используйте при любом удобном случае силу позитивных напутствий. Говорите мужу почаще «Ты сильный, ты все можешь, я в тебя верю» — и так далее. Есть женщины, которые почему-то, желая помочь мужу, стараются решить все проблемы вместо него, делают всю мужскую работу. Но даже если вы знаете, как лучше сделать, дайте мужчине самому принять решение. И свои советы преподносите в форме размышлений с обязательным использованием слов «может быть». Здесь главное — расслабиться. Учиться доверять мужу.

Настраиваемся на успех

Очень здорово работает метод визуализации. Суть состоит в том, чтобы отчетливо, в красках и нюансах представлять желаемое будущее.

Визуализация для жены «Богатый муж»

Сидите в удобной позе и представляете, как бы выглядел ваш муж, будучи очень богатым. На какой машине он ездит. Какие вещи носит. Что вам дарит. Как выглядит ваш дом. Во сколько он уходит и приходит. И так далее. Специалисты по позитивному мышлению говорят, что, если каждый день по 5 минут вот так «воображать», уже через месяц начнутся первые перемены к лучшему.

Визуализация для мужа «Супермен»

Медитация для мужчины состоит в том, чтобы прочувствовать себя в состоянии «Супермен». К примеру, делаете мужу воскресный массаж и просите его представить себя в состоянии на вершине его самых смелых мечтаний. Будто он уже всего достиг, у него все есть, он процветает. Вы сможете собственными руками почувствовать, как реагирует человек, когда входит в это состояние. У него мышцы на спине расслабляются и будто перестраиваются.

Массаж «на деньги»

С точки зрения психосоматики зона финансов находится на спине в районе поясницы. Зона доверия людям и своим силам — между лопаток. Плечи — ответственность. Массаж любимой женщиной снимает мышечные зажимы в этих областях. Ломит поясницу Это виноваты денежные страхи. Страхи создают зажимы, а потом зажимы увеличивают страхи, все взаимосвязано.

Укрепляем связи с отцом

С точки зрения метода семейных систем энергия денег притекает к нам со стороны отца. Поэтому и сами начинайте дружиться, и мужа склоняйте к дружбе с вашими папами. А если, к примеру, в родительских семьях было не все гладко в деньгах или в любви, немецкий психоаналитик Берт Хеллингер советует мысленно сказать родителям «Разрешите мне быть немного счастливее и богаче, чем вы». И попросить благословения. Так вы прорабатываете свою родовую совесть, которая заставляет человека во что бы то ни стало повторять семейный сценарий.

Как вести себя, когда спутнику жизни не везет

Если период непрухи, ваша задача — отвлекать от мрачных мыслей. Ну и что, что недоплатили, нет работы или еще что. Жизнь не кончается, никто не умер, вы вместе, главное — это ваша семья, дети, ваша любовь. Завтра будет по-другому, утро вечера мудренее. Улыбка! Не позволять ныть на тему, почему не прет и кто в этом виноват. Хочет кого-то крыть матом, дайте высказаться и смените мягко тему, мол, какой чудесный пирог у меня получился. Дело в том, что, если говорить о проблеме, она увеличивается. А если думать о решении — уменьшается. Иногда полезно просто отложить поиски ответа на вопрос «что делать». Так советует психоанализ, еще Фрейд открыл так называемое Надсознательное, которое делает всю черную мыслительную работу. Там ответ сам созреет.

И уж тем более не надо пилить. Если же муж завис в состоянии депрессии на год-другой, может помочь шоковая терапия. Но очень осторожно. Аллан Пиз, американский психолог, рассказывал у него была депрессия из-за того, что его обокрал бухгалтер. Спустя два года с начала этой черной полосы жена Барбара сказала «Дорогой, я тебя люблю, но так больше длиться не может. Или ты записываешься к психологу, перестаешь наматывать сопли на кулак и идешь работать, или я с детьми оставлю тебя в обнимку с твоей депрессией». Его как кипятком ошпарило, он вскинулся и спустя пару лет стал всемирно известным автором бестселлеров.

Зато, когда муж на коне, при первых же признаках хвастовства и самонадеянности надо объяснять ему, что удача переменчива. И если упиваться успехом, он тебе изменит. Нужно просто радоваться за мужа и тратить деньги на совместные удовольствия. И, кстати, чтобы доходы мужа и дальше росли, нужно просить у него подарки. Какие-то чисто женские вещи, которые вас украшают и осчастливливают.

Вместо послесловия

У кого-то после прочтения всего этого может сложиться впечатление, мол, женщина только и делает, что скачет вокруг мужа. Но здесь важен принцип «делать все в удовольствие». Это раз. Не тянет на позитив и нет сил на массаж — Кто ж заставляет. Наоборот, и муж может сделать жене массаж зоны денег — не помешает.

Два. Важно, что при выполнении всех этих упражнений жена живет своей жизнью, не «висит» на супруге. Это она расцвечивает хмурый день радостью и беспричинным счастьем.

Кстати, издревле известно, что сохранить и приумножить богатство помогает благотворительность. Есть предположение, почему. Возможно, так как она меняет отношение к деньгам и уменьшает чувство вины по отношению к бедным. В обществе принято воспринимать финансы, как нечто злое. А когда подаете нищему, зная, что на эти деньги он купит поесть, то дензнаки в восприятии трансформируются в добро. И запреты на зарабатывание снимаются. Неспроста многие обеспеченные семьи сами приходят к такой схеме — муж зарабатывает, а жена занимается благотворительностью.

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