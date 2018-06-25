Три резервуара энергии внутри нашего тела

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В разных духовных традициях энергетические каналы и центры человека имеют различное название, но единое расположение. Мы можем ориентироваться по чакрам, каналам (меридианам), акупунктурным точкам и т.д. Для удобства мы используем названия, принятые в цигун. Известно, что Микао Усуи занимался практиками ки-ко (японская версия цигун).

Три энергетических центра– три Даньтяня, с которыми мы работаем, расположены соответственно:

1. Верхнй Даньтянь находится в головном мозге. Когда он заполнен энергией, возможности мозга возрастают. Здесь мы храним свой духовный разум, свой ум. Верхний Даньтянь помогает нам соединяться с энергией Вселенной.

2. Средний Даньтянь – в области сердечного центра

3. Нижний Даньтянь (японское название – Тандэн) – расположен в брюшной полости, 3—4 см. ниже пупка и 4 см. вглубь. Он помогает нам соединиться с энергией Земли, укорениться.

Известно что, чем дальше мы «уходим» во Вселенную во время медитации, тем мощнее у нас должна быть связь с Землей, заземление. В природе так же – чем выше дерево, тем глубже корни уходят в землю. Это наше хранилище Энергии, наиболее безопасная для сосредоточения область. Место максимального спокойствия, обитель т.н. «нижнего», осознающего ума.

Все Даньтяни содержат в себе как Инь, так и Ян. В природе Инь и Ян присутствуют во всем. День (Ян) заканчивается закатом солнца, который превращается в ночь (Инь). Очень важно ощущать качества Инь в Ян и Ян в Инь. Одно качество не существует без другого. Это нераздельные свойства одной и той же силы.

Три Даньтяня соотносятся с тремя резервуарами энергии внутри нашего тела. Каждый резервуар является местом, где мы храним, преобразуем и собираем энергию. Эти резервуары являются источником энергии, которая протекает по телу.

Меридианы — это энергетические реки, берущие свое начало в этих резервуарах.

Перед началом медитации или целительной практики мы обычно уделяем внимание активизации трех энергетических центров (трех Даньтяней). Именно потому, что поначалу, пока вы не привыкните к потокам энергии, лучше немного акцентировать внимание на связи с энергией Земли и энергией Вселенной, тренировать состояние глубокого погружение внимания «внутрь себя».

Время для соединения с энергией Рэйки равно мгновенью. И по мере практики вы почти автоматически будете ощущать свое «заземление» и связь с Вселенной.

Когда в описании исполнения медитаций или целительных техник вы будете встречать фразу «Активизировать три энергетических центра», это будет означать:

1) Переведите внимание на Нижний Даньтянь (в Японии этот же центр называется Тандэн и в книгах Арджавы Петтера используется именно это название). Наблюдайте, как энергия раскручивается внизу живота.

2) Почувствуйте свою связь с Землей. Ощутите, как Земля питает вас своей силой, мудростью и целительной энергией.

3) Сложите руки в Гассё. Улыбнитесь своему сердцу, почувствуйте тепло в груди и как сердце улыбается вам в ответ.

4) Поднимите руки высоко над головой. Откройтесь потоку целительной энергии любви, силы и света Вселенной. Почувствуйте, как энергия Вселенной, энергия Рэйки наполняет вас своими вибрациями.

В конце медитации или целительной практики мы всегда складываем ладони в гассё в знак благодарности энергии Рэйки за медитацию или исцеление.

Трем Даньтяням соответствуют три ума.

Первый (Верхний) ум – наблюдающий, и сосредоточен он в головном мозге.

Верхний ум пригоден для планирования и вычислений, но ненужные мысли и волнения, вызванные отрицательными эмоциями, чрезмерно перегружают головной мозг. Он тратит слишком много энергии зря. Мы должны обучить этот мозг быть во время отдыха простым наблюдателем. Секрет в том, чтобы опустить свой Верхний ум в Нижний и там использовать его для мыслительного процесса.

Согласно данным западной науки, в желудке и кишечнике имеются нервные окончания, точно такие же, как в головном мозге, которые непосредственно связаны с эмоциональными реакциями. Таким образом, мы можем активизировать свой Нижний ум, просто посылая улыбку в Нижний Даньтянь. Вы можете думать, совместно используя в брюшной полости свой осознающий ум, сознающий и наблюдающий ум.

Верхний ум работает практически беспрерывно, перебирая эмоции и используя до 80% энергии тела. Западной наукой было установлено, что Нижний ум способен выполнять многое из того, что выполняет Верхний ум, не прибегая при этом к чувствам. Разница заключается в том, что, в отличие от Верхнего ума, он это делает с чистым осознанием, не задавая вопросов. Если вы больше будете использовать Нижний ум, Верхний сможет отдыхать и слушать (наблюдать) из брюшной полости. Верхний ум, или, как называют его даосы, ум обезьяны, активизируясь, подавляет сознание и осознание. Когда Верхний ум отдыхает, вы можете сознавать и осознавать то, чего вы никогда раньше не сознавали и не осознавали.

Следовательно, используя нижний (второй) мозг, вы можете отдыхать, лучше осознавать и сохранять энергию, а ваш верхний мозг может в это время отдыхать и накапливать силу для встречи с любыми стрессами, которые поджидают вас на протяжении дня.

Второй (Средний) ум – сознающий, находится в сердце.

Третий (Нижний) ум – это ум осознающий, который находится в нижней части живота, то есть в «брюшном мозге».

Все три ума, слившись вместе в брюшной полости, образуют единый ум. В Китае этот единый ум называют И.

Чем бы вы ни занимались, Рейки или другими практиками, рано или поздно вы придете к тому, что все проблемы со здоровьем, энергетикой, судьбой, кармой, взаимоотношениями и т.д. имеют свои корни сразу на нескольких уровнях, — физическом, психологическом и ментальном.

Многие практики, упражнения и медицина помогают лишь на время, т.к. не работают с причинами дисбаланса, неприятностей, слабого здоровья.

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