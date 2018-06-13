Чакра Муладхара и все, что нужно о ей знать

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Что такое чакры и для чего они человеку?

С древнего санскрита «чакра» переводится как «колесо». За нашу с вами жизнь отвечают семь основных чакр. Они располагаются вдоль позвоночного столба. У каждой из чакр свои функции. Одни отвечают за физическое здоровье. Другие — за умственное развитие. Третьи — за душевное состояние человека.

Все семь чакр находятся в эфирном тонком теле. Из центра каждой чакры отходит своеобразный стебель, который соединяет ее с позвоночником. Благодаря этому чакры получают доступ к Сушумне. Это самый важный энергетический канал, проходящий вдоль всего позвоночника. Он идет снизу к голове человека и является связующим звеном между энергиями Космоса и Земли.

Каждая чакра уникальна — она имеет свой цвет, звук, стихию. Каждая из них обладает определенными свойствами.

Чакра — Муладхара.

Основная чакра, которая также называется корневой чакрой. Чакра Муладхара связывает нас с материальным миром. Она передает космические энергии нашим физическому и земному слоям и побуждает стабилизирующую энергию земли перетекать в энергетические тела. Муладхара (muladhara) закладывает основу для деятельности остальных чакр, а также для нашего существования и развития. Она связывает нас с землей, оберегая питающую нас и дающую нам жизнь связь с этим источником энергии.

Расположение чакры: в области промежности, в точке, расположенной между гениталиями и анальным отверстием. Цвета: красный и черный. Дополнительный цвет: голубой.

Символ: круг, окруженный четырьмя лепестками логоса, с вписанным в него квадратом. Иногда квадрат закрашивается желтовато-золотистым цветом, что символизирует материальный мир, и в нем могут быть буквы, соответствующие звуку мантры «лам». Из квадрата выходит стебель, символизирующий связь чакры с центральной нитью, Сушумной.

Ключевые слова: основательность, устойчивость, принятие, самосохранение, выживание, восприятие.

Основные принципы: физическая сила воли к существованию и выживанию.

Внутренний аспект: приземленность.

Энергия: живучесть. Возрастной период развития: от рождения до трех-пяти лет.

Стихия: земля.

Чувство: обоняние.

Звук: «лам».

Тело: физическое тело.

Нервное сплетение: копчик.

Гормональные железы, связанные с чакрой: половые железы и надпочечники.

Органы тела, связанные с чакрой: «твердые» органы тела — позвоночный столб, скелет, кости, зубы и ногти.

Органы выделения : анальное отверстие, прямая кишка, кишечник.

Детородные и репродуктивные органы : простата и гонады. А также кровь и клеточная структура.

Проблемы и заболевания, возникающие из-за дисбаланса в чакре: запоры, геморрой, усталость, апатия, вялость, заболевания крови, проблемы с напряженностью в спине, проблемы с суставами и костями, проблемы с тканями и кожей. Ароматические масла: пачули, кедровое, сандаловое, ветиверовое.

Кристаллы и камни: агат, рубин, оникс, гематит, красная яшма, кровавик, красный коралл, куприт, гранат, гагат, родохрозит, шпинель, дымчатый кварц, александрит, черный турмалин.

Корневая чакра отвечает за укрепление связей с миром материального. Через нее энергия Вселенной поступает в земные слои. Именно она помогает энергии земли (она отвечает за стабилизацию) переходить во все тонкие энергетические тела. Благодаря Муладхаре развиваются оставшиеся шесть чакр. Она создает основу для жизнедеятельности физического тела человек. Через корневую чакру осуществляется связь всего живого с землей, от которой, собственно, и зависит рождение и развитие всех нас.

Если основная чакра здорова, человек уверен в своих силах. Через все уровни его жизни проходит стабильность. Благодаря этому облегчается существование человека в мире. Ведь чем нам спокойнее за свое будущее, тем легче выживать.

Муладхара, в первую очередь, отвечает за развитие инстинкта выживания. Что именно понимается под этим термином? Потребность работать, развиваться для того, чтобы достигнуть хорошего материального положения, обеспечить себя кровом, пищей, создать семью и произвести на свет потомство.

Муладхара активизирует наши половые инстинкты. Их ни в коем случае не стоит путать с сексуальностью, за которую отвечает вторая чакра. Половой инстинкт — это тяга к противоположному полу не ради получения удовольствия, а для продолжения своего рода.

Работа здоровой корневой чакры.

Если Муладхара раскрыта и функционирует правильно, человек чувствует связь с окружающей природой, с землей. Про него можно сказать, что он заземлен в хорошем смысле этого слова. То есть, он наполнен жизнью, интересуется всем, что находится вокруг него, развивается. Такой человек ощущает внутреннюю силу. Он спокоен, его жизнь стабильна. Здоровая первая чакра дает ощущение уверенности в себе и своих силах. Ее обладателя отличают напористость, грамотное и эффективное преодоление конфликтных и кризисных ситуаций. Человек спокойно принимает важные решения, берет на себя ответственность, добивается поставленных целей и задач. Про таких людей говорят, что у них энергия бьет ключом. И действительно, их активности и работоспособности можно позавидовать. Нормально функционирующая корневая чакра наделяет человека нормальными потребностями секса и огромной жизненной силой.

Если основная чакра уравновешена, человек осознает цикличность природы и Вселенной. И это не удивительно. Ведь именно корневая чакра символизирует цикличность всего, что происходит. Она отвечает за то, чтобы у каждого действия было начало и логическое завершение. Люди, обладающие здоровой муладхарой, не попадают под влияние окружающих. Они осознают, что свою жизнь надо выстраивать самостоятельно. Единственное, с чем следует считаться, это с природой, породившей человека, с землей-матушкой.

Обладатели гармонично развитой муладхара чакры уверенно идут по жизни. Именно поэтому они легко достигают всех материальных целей. Такой человек никогда не будет беспокоиться из-за средств, необходимых для выживания. Он понимает, что мир ему даст все, что нужно. Поэтому сосредотачивается на постановке более серьезных целей. Наконец, если чакра уравновешена, человек может подключить тонкие энергетические тела и духовные слои Вселенной к своим материальным целям. Результатом этого становится высокая духовность человека. Но это особый вид духовности, который не позволяет ему предаваться пустым мечтаниям. Он заставляет человека двигаться, действовать, совершать поступки, которые приблизят его к выполнению поставленных задач. Да, такой человек может размышлять о высоком. Но при этом он не забывает о хлебе насущном и добивается всего сам.

Нарушение в работе муладхара чакры.

Если в корневой чакре нарушено равновесие, человек начинает концентрироваться только на выживании и на материальных аспектах. Ничто духовное его уже не интересует. Его мысли занимают только еда, секс и получение денег. Это основной приоритет в его жизни. Именно об этих трех составляющих он мечтает. Такие люди начинают бесконтрольно тратить деньги на эксклюзивные продукты, страдают от переедания, часто меняют половых партнеров, работают круглосуточно, не в силах остановиться на отдых. И это вполне объяснимо: каждая минута отдыха отнимает у них то, ради чего они живут — деньги.

У таких людей зачастую проявляется нетерпение. Они не могут просчитывать последствия своих поступков. В принципе, их это не очень-то и интересует. Главное то, что происходит здесь и сейчас. Если сейчас захотелось купить этот тортик, значит, это надо сделать как можно скорее. Если организм возбудился, следует срочно найти человека, с которым можно отправиться в постель. Зачастую это приводит к сильной сексуальной дисгармонии. Человек понимает, что может давать что-то другому только в сексуальном плане. При этом эмоциональная и материальная сферы становятся однобокими. Человек лишь получает от других деньги и чувства, а взамен не дает ничего. Как правило, осознание этого заканчивается сильными стрессовыми ситуациями.

Обладатель больной корневой чакры сосредотачивается только на своих потребностях. Это высший предел эгоизма, когда интересы других людей вообще не берутся в счет. Им полностью овладевает жадность. Человек стремится накопить как можно больше денег. При этом у него никогда не бывает уверенности в завтрашнем дне. Ему все время кажется, что накопленных денег слишком мало. И даже если у него на счете лежат пять миллионов рублей, он будет думать, что это слишком мизерная сумма для выживания в мире.

Все вышеописанное приводит к возникновению страхов. Это может быть страх бедности, страх получить какое-нибудь физическое увечье (ведь это будет сопряжено с материальными потерями). Кроме того, человека преследует постоянное чувство необъяснимой тревоги. Он становится заземленным в самом худшем смысле этого слова. Дисбаланс в первой чакре приводит к тому, что человек теряется в любых вопросах, не связанных с деньгами. Он беспомощен перед духовным миром.

Эгоцентризм, невероятная вспыльчивость, сильная агрессия — это те качества, которые отличают обладателя дисгармоничной муладхара чакры. Кроме того, человек пытается навязывать свою волю, свои желания окружающим людям. Как только он видит, что ему не идут навстречу, начинаются вспышки неконтролируемого гнева, которые могут дойти до физического насилия.

Муладхара и физическое тело.

Муладхара отвечает за материальный мир. И материальное благополучие, и физическое здоровье берут начало в этой чакре. Постепенно её надо очищать, восстанавливать, подкручивать и вы станете замечать изменения в физических проявлениях.

Если у Вас какие-то болезни физического тела или материальный недостаток — начните с этой чакры. Конечно, это не все, что влияет на нашу жизнь. Разные негативные установки, обиды и прочее влияют на саму чакру, а уже она проецирует всё, что имеет, на физический план.

Если эта чакра у вас будет в порядке, то постепенно начнет восстанавливаться физическое здоровье и происходить изменения в материальном мире.

Так как муладхара — это чакра физического тела, на ней сказывается всё, что происходит с физическим телом. И наоборот.

Например, утренний подъем. Часто это целая проблема. А что такое пробуждение? Это восстановление функций физического тела после длительного расслабления во сне. У кого-то эти функции восстанавливаются быстрее, у кого-то медленнее. Почему?

Вся причина в работе муладхары. Чем быстрее муладхара начнет полноценно функционировать после сна, тем быстрее и качественнее проснется тело. Для этого и делают зарядку — физические упражнения, чтобы открыть муладхару.

А попробуйте пойти от обратного. После пробуждения нащупайте мысленно канал между собой и планетой, почувствуйте ток энергии и покрутите муладхару. Вы посмотрите насколько быстрее восстановятся функции физического тела после сна. Пробуйте, практикуйте, слушайте себя.

Муладхара чакра — это энергетический центр, который напрямую воздействует на надпочечники, кости, позвоночник, прямую кишку, мочеполовую систему, ноги.

Также можно слушать гармонизирующую музыку для этой чакры. При прослушивании звук пропускайте через муладхару. Вы очень хорошо почувствуете это воздействие. Просто, слушая, сосредоточьте внимание на канале, который идет от Земли в муладхару, и на самой чакре.

Как распознать, что корневая чакра утратила природную гармонию? В первую очередь, у вас может возникнуть ощущение, что вас не любят: вторая половинка, дети, родители. Кроме того, нередко появляется отвращение к своему телу, к выполняемым им физическим функциям.

Если чакра работает так, как надо, человек любит свое тело, ухаживает за ним. У него возникает чувство благодарности к своему телу и к его свойствам. Со временем любовь перестает в ощущение своей силы. Человек осознает, что может двигаться так, как хочет, умеет использовать свою силу для достижения целей.

Давайте с вами задумаемся: что в нашем организме воспринимается как незыблемая опора? Правильно, позвоночник. Он создает ощущение уверенности в движениях. Но, если копнуть глубже, выясняется, что чувство опоры в жизни зависит не от скелета, а от нашего отношения к себе. Так, если человек не любит себя и свое физическое тело, у него рано или поздно возникнет ощущение слабой поддержки извне: от родных, коллег, друзей. Впоследствии оно трансформируется в нехватку опоры со стороны космоса. Результатом этого становится появление страхов: перед завтрашним днем, бедностью, несчастным случаем и многих других.

Согласитесь, каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал подобные страхи. Это значит, что временно ваша корневая чакра все же давала сбой. Человек, подверженный вышеперечисленным страхам, начинает отчаянно бороться за выживание в этом мире. Ему кажется, что кругом находятся конкуренты, которые могут лишить его хорошей зарплаты, премии. Результаты этой гонки за материальными благами неутешительны — постоянные боли в спине, смещение позвоночников, инвалидность.

Среди дополнительных проблем, причиной которых является дисбаланс чакры, можно назвать хронические запоры, геморроидальные узлы.

Если вы страдаете от запоров, значит, вам трудно избавиться от чего-то. Может быть, вы в это поначалу и не поверите, ведь от запоров страдает каждый десятый человек на земле. Одни с трудом расстаются с деньгами, трясутся над каждой копейкой. Другие копят старые обиды и никак не могут забыть неприятные слова, сказанные им двадцать лет назад. Третьи не в состоянии выбросить уже изношенные вещи. Наконец, есть люди, которые упорно цепляются за отжившие отношения, хотя и понимают, что они не принесут им пользы. Бывает и так, что человек держится за стереотипы, навязанные ему еще в детстве. Все это приводит, как вы уже поняли, к запорам.

А что такое геморрой? Это тоже страх расстаться — но не с деньгами, а с той болью, которую вам когда-то кто-то причинил. Кроме того, появление подобной болезни у человека может быть связано с боязнью того, что ему не хватит времени. Человеку кажется, что до наступления своей смерти он ничего не успеет сделать. Негативную роль может сыграть и уверенность в том, что окружающий мир не даст человеку то, что ему будет нужно для выживания. Иными словами, это боязнь завтрашнего дня.

А теперь рассмотрим другие заболевания. Корневая чакра, как вы помните, связана со скелетом, суставами и костями. Скелет — это основа жизни человека, его опора. Если эта основа начинает восприниматься как нечто непрочное, не дающее гарантии, значит, пропала гармония со структурой нашей Вселенной. Если заболели кости и суставы, скорее всего, нарушена природная связь с матушкой-землей.

На сегодняшний день у каждого пятого школьника находят сколиоз (искривление позвоночника). Что это такое с точки зрения энергетических каналов? Это нарушение связей со Вселенной, с теми процессами, которые идут в ней. Сколиоз — это очень хитрое заболевание. Оно начинает формироваться в детстве, а проявляется в юности либо вообще в зрелом возрасте. То есть, если в глубоком детстве (до пяти лет) с нами произошли какие-то психологические травмы, нарушившие энергетическую связь со Вселенной, в юности мы будем страдать от сколиоза. Для лечения этого заболевания можно применять корсеты, массаж, гимнастику. Но, если вы не восстановите гармонию корневой чакры и связь с землей и Вселенной, вам не помогут лучшие врачи мира.

Теперь давайте посмотрим на суставы. Они являются олицетворением гибкости ума человека, его способности принимать что-то новое, подстраиваться под перемены. А все это возможно только при условии нормального функционирования первой чакры. Если гармония нарушена, человек начинает страдать от заболеваний суставов. Появляется ревматизм, артрит, артроз. Как только удается выровнять баланс чакры, болезни отступают.

Функционирование муладхары отражается и на состоянии крови в нашем организме. Каким образом? Все очень просто. Больная первая чакра приводит к негативному отношению к жизни, к отсутствию счастья, к отвращению к основным инстинктам. Результатом этого становится неспособность человека осознавать природу жизни. А там недалеко и до малокровия, и до плохой свертываемости крови.

Корневая чакра и гормоны.

Первая чакра отвечает за работу репродуктивных органов и надпочечников. Первые называются гонады (в женском организме это яичники, в мужском — яички). Они входят в эндокринную систему. В мозгу каждого человека есть специальный орган — гипофиз. Это особая железа, которая контролирует то, как гонады выполняют свои функции. Из гипофиза к ним поступает гормональная команда. Благодаря этому вырабатываются гормоны, приводящие к различным процессам в гонадах. Собственно, от того, как работают гонады, зависит одна из основных функций Муладхары, связанных с продолжением рода, с поддержанием функционирования половых инстинктов.

Если человеку поставили один из двух очень неприятных диагнозов (бесплодие или импотенция), речь идет о сбое в чакре. Дисбаланс в Муладхаре приводит к неправильной работе гормональной системы. В этом случае следует отказаться от принятия лекарственных средств (они лишь усугубят и без того тяжелое положение) и заняться раскрытием первой чакры. Ее необходимо вылечить и уравновесить. Достигается это воздействием на чакру всевозможными оттенками красного (в интерьере, одежде) и ношением красных драгоценных и полудрагоценных камней.

Красный цвет отвечает за стимуляцию сексуальных слоев. Он способен в кратчайшие сроки излечить как импотенцию, так и бесплодие. Но не забывайте о том, что цветотерапия обязательно должна идти параллельно с подбором камней, которые помогут раскрыть чакру. Нелишним будет воспользоваться и ароматическими маслами, активизирующими сексуальную деятельность.

Работа надпочечников также зависит от состояния корневой чакры. Этот орган вырабатывает очень важные для организма стероидные и белковые гормоны. Среди них главную роль играет альдостерон. Он помогает сердечно-сосудистой системе регулировать артериальное давление, активизировать работу почек, удерживать в организме человека воду и необходимые соли. Вторым немаловажным гормоном является кортизол. Его присутствие в организме необходимо в случае получения физической травмы, а также при обострении хронических заболеваний.

Когда мы испытываем стресс (как душевный, так и физический), надпочечники начинают вырабатывать адреналин. Попадая в организм, это вещество помогает успешнее преодолевать последствия стрессов. В организме человека под воздействием адреналина включается особый механизм самозащиты, который говорит ему: «Или борись, или отступи». Этот механизм выработался много веков назад. Еще в доисторические времена человек, сталкиваясь с дикими животными, понимал: надо срочно подготовить тело либо к борьбе, либо к бегству. Осознание происходило на интуитивном уровне. Тем людям, у которых вышеописанный механизм работал без сбоя, удавалось выживать в опасных ситуациях.

Если человек слишком часто сталкивается со стрессами, в его организме возникает переизбыток адреналина. Он просто не успевает расходоваться полностью. Последствия этого процесса могут быть очень серьезные: физическое измождение, обморок. Если это уже произошло, срочно берите отпуск, уезжайте подальше от тех дел и людей, которые доводят вас до стресса, отдыхайте и восстанавливайте силы.

Каждый человек по-разному испытывает стресс. У одних адреналин начинает вырабатываться только при потере близких людей. Другие (более чувствительные) люди испытывают стресс по каждому поводу. Они могут начать сильно переживать, если застряли в пробке, не выполнили поставленную начальником задачу, если им предстоит встреча с важным потенциальным клиентом. Поводом для стресса могут стать небольшие размолвки в семье, грядущие экзамены, ссора с друзьями. Если вы замечаете, что ни одного дня у вас не проходит без встряски, старайтесь брать себя в руки. Дело в том, что запуск защитного механизма, о котором мы рассказывали выше, сильно ослабляет иммунную систему, приводит к сбоям во всем организме.

Чаще медитируйте, уравновешивайте корневую чакру, помогайте ей раскрыться. Если Муладхара будет гармонизирована, риск получить негативные последствия от выработки адреналина снизится, эмоциональное состояние улучшится. Вы станете намного увереннее в себе, не будете переживать по каждому поводу и вскоре почувствуете, что жизнь улыбается вам.

ПРАКТИКИ ДЛЯ МУЛАДХАРА ЧАКРЫ.

Муладхара чакра связывает человека с Природой. У каждого существа на этой планете есть места наиболее подходящие для существования. В таких местах человек чувствует прилив сил и энергий. Это энергия Природы, энергия жизни, энергия муладхары чакры. Она пронизывает всё живое. Она есть в каждом живом существе. Вам необходимо найти такое место, чтобы почувствовать эту энергию. Попытаться ощутить, что эта же энергия есть во всём живом, что вас окружает. Попытаться слиться с Природой, осознать себя её частью.

Это всё очень индивидуально. Кому-то хорошо в горах, кому-то — на берегу водоёма, кому-то — в степи. Нужно запомнить это состояние прилива энергии и научиться вызывать его произвольно, каждый раз, когда вы оказываетесь на природе или просто прогуливаетесь пешком.

Важно для поддержания равновесия чакры вести тот образ жизни, который соответствует вашей внутренней природе. Например, если вам нравится жить в тихой сельской местности или на берегу моря, а вы живёте в большом городе, то в таком случае, вам вряд ли удастся полностью уравновесить муладхару чакру и почувствовать безопасность, даже если вы — успешный человек, имеете большие доходы и роскошное жильё.

Признаком отработанной и уравновешенной муладхары чакры является чувство безопасности, жизнелюбие, уверенность в себе, ощущение способности решать любые проблемы.

Медитация «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»

Техника выполнения:

— встаньте прямо, расслабьтесь;

— представьте, что вдоль вашего позвоночника, к земле опускается шнур заземления и уходит в землю;

— представьте, что мощный поток энергии идёт вдоль этого шнура и рассеивается в земле;

— представьте, что у этого шнура появляются корни, как у огромного дерева, и эти корни сплетаются с корнями других огромных деревьев;

— теперь представьте, что энергия земли по этим корням и по этому шнуру поднимается к вам. Попытайтесь ощутить эту энергию.

Продолжительность такой медитации может составлять 5 – 15 мин. Здесь нужно доверять своим ощущениям и своему самочувствию.

Методы энергетического заземления.

Медитация «Раскрытие Муладхары чакры»

~ Для данной медитации, Вам нужно принять удобное положение сидя. Можете сесть в позу лотоса или же просто на стуле.

~ Теперь пальцами сделайте лёгкий массаж своего копчика. Так, что бы после него, Вы чувствовали продолжительные ощущения в этом месте. Не нажимайте очень сильно, что бы не было боли. Просто слегка нажали и помассировали. После этого уберите руку и через секунд десять, Вы почувствуете, что там появились довольно заметные ощущения.

~ Когда это произошло, просто закройте глаза и начинайте наблюдать за этими ощущениями. Пытайтесь изучить их. Где они берут начало. Старайтесь усилить эти ощущения.

~ Теперь, когда Вы чётко чувствуете их, начинайте визуализировать перед внутренним взором красный цвет и соотносить его с тем местом, которое Вы ощущаете. Как будто бы красный цвет из основания позвоночника проецируется у Вас перед глазами.

~ Для целостного результата, Вам потребуется исполнение мантры «Лам». Вы можете петь её в слух или же про себя. Так же можете включить эту мантру в аудиозаписи. Лучше исполнять мантру вслух. Новичкам на пути духовного развития это может казаться глупым и несерьёзным, но мантра является важнейшим ключом к духовности. Вы можете для начала просто слушать её или же повторять про себя.

~ Теперь почувствуйте как цвет, мантра и ощущение начинают резонировать, они как бы становятся единым ощущением, единым потоком. Прочувствуйте это и расширяйте во все стороны. Помедитируйте так какое — то время и можно заканчивать.

Когда соблюдены условия, Вы сможете полноценно раскрыть свою муладхара чакру. Потребуется какое-то время и терпение, но знайте, что каждое Ваше практическое усилие даёт результат. Вы можете его даже не почувствовать первое время, но он есть и проявит себя настолько быстро, насколько вы будете усердны в занятиях.

Очень лёгкое упражнение.

В начале активации и открытия Муладхара-чакры ощущение в теле, по которому вы сможете узнать её проявление — это интенсивная пульсация в копчике.

Вы можете начать чувствовать первую чакру прямо сейчас — просто потратьте несколько минут, сосредоточьтесь на копчике, как на некой красной точке, затем просто предоставляйте ей расти и увеличиваться, с каждым вдохом и выдохом.

А через минуту — две, представьте там ярко-красный, пылающий огонь, несущий Радость жизни и питающий ваше тело. И также начните, мысленно (как угодно), вдыхать и выдыхать этим огнём Радости жизни.

При вдохе этим огнём, в копчике вы видите, как он становится чуть более ярким, а при выдохе, вы как будто раздуваете его, и энергия Радости жизни идёт из этого огня всё сильнее и сильнее. И пока это происходит, поток Планетарной йоги, усиливает эту энергию и помогает обновляться всем органам и системам в поясе этой чакры. Подышите этим ярким, очень приятным, пылающим огнём, увеличивая и усиливая его, так, как мы описали выше.

Вот собственно и всё.

В этом упражнении вам просто нужно осознавать, что, когда ваше физическое тело делает вдох и выдох, вы дышите своей первой чакрой, которая находится в копчике. И поскольку дыхание — это снабжение тела энергией, то вы можете даже мысленно наблюдать, что при вдохе первой чакрой в неё притягиваются новые и новые атомы, энергии Радости жизни и этого яркого, сильного, мощного огня. А на выдохе эти атомы раскрываются новой энергией, усиливая проявление этой чакры. Очень просто.

Развитая и уравновешенная муладхара чакра является фундаментом успеха в любой сфере деятельности человека – бизнесе, здоровье, учебе, межличностных отношениях, духовном развитии.

Очень важно соблюсти баланс. Если начать интенсивно работать только над первой чакрой, то получится энергетический перекос. И избыток энергии в этой чакре начнёт негативно сказываться на умственном развитии, на душевном спокойствии и так далее.

Гармонизировать и очищать необходимо все уровни нашей энергетики, и сознание, и материальный мир, тогда жизнь действительно станет гармоничной. Начните прямо сейчас, и результаты не замедлят сказаться.

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