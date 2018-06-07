Эфирный двойник человека

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Эфирное тело состоит из крошечных энергетических линий, подобных сверкающему сплетению световых лучей. Оно имеет ту же структуру, что и физическое тело. Эфирный двойник обладает определенным каркасом силовых линий, или энергетической матрицей, на которой развивается и обретает форму физическая материя. Физические ткани существуют только благодаря витальному полю; то есть это поле предшествует физическому телу, а не является его продуктом.

Такое соотношение подтвердили мои длительные наблюдения за ростом листьев розы, которая цветет на моей кухне. Используя шестую чакру, я видел, что растение проецирует энергетическую матрицу листа раньше его появления. Когда лист растет, он весело заполняет эту уже существующую форму зелеными клетками.

Паутинообразная структура эфирного двойника пребывает в непрерывном движении. Ясновидящий может наблюдать, как по его энергетическим линиям через все плотное физическое тело перемещаются искры голубовато-белого цвета. Эфирное тело простирается за пределы физического на расстояние от одного до шести сантиметров и пульсирует с частотой 15 - 20 циклов в минуту.

Цвет этого двойника варьируется от светло-голубого до серого. Светло-голубой цвет связан с более тонкой формой, чем серый. То есть, первый слой сенситивного тела будет голубоватым, тогда как эфирное тело более атлетического, крепкого человека будет видеться серым. Все чакры этого слоя обладают тем же цветом, что и тело. Следовательно, в цвете они тоже будут различаться от голубого до серого. Чакры выглядят как воронки, состоящие, как и все эфирное тело, из световой сетки. Человек может воспринимать в этом слое все органы и члены физического тела, но как состоящие из мерцающего света. Так же, как в энергетической системе растительного листа, эта эфирная структура проецирует матрицу для роста клеток.

Если изолировать эфирное тело и рассматривать его отдельно, оно будет выглядеть как мужчина или женщина, состоящие из часто перекрещивающихся голубоватых линий света. Причем, черты лица будут узнаваемы.

Эфирное тело настолько близко к физическому, что вы можете почувствовать его. Когда вы будете ехать в скоростном лифте, обратите внимание на ощущение «опускания» или «потягивания» в области желудка. Оно происходит благодаря тому, что эфирное тело начинает выходить из соединения с физическим в результате давления, возникающего при быстром движении лифта. То же самое можно испытать, качаясь на больших качелях. Эфирный слой находится как раз на границе с твердым веществом, и на него можно повлиять таким видом физического давления. И наоборот, эфирный двойник может воздействовать иногда на физические предметы.

Существует вид магии, позволяющий человеку добиться контроля над своим эфирным телом и с его помощью делать много чудесных и могущественных вещей на физической земле, в том числе и передвигать невидимой силой двойника тяжелые предметы.

Известная английская ясновидящая и маг Дион Форчун в своей книге «Современная психическая защита» интересно повествует о том, как ей пришлось ухаживать за своим больным учителем. Однажды ночью в полнолуние она проснулась от того, что на ее кровать кто-то сел. Когда глаза Форчун привыкли к темноте, она с удивлением разглядела лицо и фигуру учителя. Он сидел в своем обычном халате на ее ногах и дремал, больно сдавливая своим весом ступни Дион. Форчун с трудом вытащила свои затекшие ноги из-под спящего и принялась осторожно тормошить учителя. Но вместо того, чтобы проснуться, он внезапно исчез. Проанализировав происшедшее, Дион осознала, что это был эфирный двойник учителя, так как фигура виделась серой и бесцветной. Утром она спросила больного об инциденте, но учитель сказал, что всю ночь проспал, ему снились тяжелые бессвязные сны, обычные для нездорового человека, но он не запомнил их.

Хорошо известно, если эфирного двойника во время путешествия вне тела ударят или ранят, то на спящем физическом теле тотчас появляются соответствующие следы. Дион Форчун рассказывает, что после астральных потасовок с другими магами на ее теле появлялись физические синяки и ссадины. Природа этих синяков имеет тот же механизм появления, что и в случае проступления кровоточащих стигматов на телах святых и глубоко верующих людей.

Когда вы немного освоите ясновидение, то наблюдая чье-либо плечо при тусклом свете на темном фоне, вы сможете увидеть пульсации эфирного двойника. Пульсации возникают на голове, переходят на плечо, затем стекают вниз по руке подобно водяной волне. Если вы присмотритесь более внимательно, то сможете различить свободное пространство между плечом и голубой дымкой света. За ним следует слой голубой дымки, которая постепенно тускнеет, по мере удаления от тела. Ее пульсация по руке очень стремительна, и без предварительной тренировки вы можете не успеть рассмотреть ее.

Эфирное тело - это тело магнитных напряжений, в объеме которого размещаются все атомы физического человека. Однако между ними находится еще одно промежуточное звено, которое называется «Хиле» или эктоплазма. Хиле - сырой материал, из которого конденсируется плотная материя. Человеческие мысли имеют магнитную природу, поэтому легко сгущают эктоплазму в определенную форму и производят различные феномены физических проявлений. Хиле можно спроецировать в виде длинных стержней, которыми можно активно действовать на значительном расстоянии от мага. Или преобразовать эктоплазму в туманное облако, связанное с медиумом очень тонким управляющим шнуром.

При помощи фантазии человек может превратить это облако в любое животное или птицу и перенести в него свое сознание. Обычно при таком воплощении сознания в придуманное животное, спящее человеческое тело теряет две трети своего первоначального веса. Из эфирных атомов и молекул сознательно, но иногда и бессознательно формируются искусственные элементали. Они отличаются от простых мыслеформ тем, что полу чают отдельное, не зависимое от мага, существование. Конечно, в первую очередь они стремятся выполнить волю их творца. Эти искусственные животные похожи на электри ческие батареи: их жизнь посредством излучения истекает наружу, словно накопленное электричество. Если эти создания периодически не подзаряжать своими мыслеформами, они медленно слабеют и умирают, растворяясь в эфире.

Искусственный эфирный элементаль обычно создается четырьмя осознанными действиями мага:

1. Формируется в воображении четкий образ требуемого творения.

2. При помощи ежедневных медитаций на придуманном образе, в объеме воображаемого существа сгущается материя.

3. Затем существо одухотворяется (оживляется) путем переноса соответствующей части своего сознания в элементаль.

4. При помощи аналогии в созданное существо призывается подходящая ему природная сила.

Тысячелетиями этот простой и надежный метод используют люди разных стран и континентов для добрых и нехороших дел. Именно таким путем формируются ангелы-хранители и демоны-разрушители. Некоторые умирающие женщины, тревожась о благополучии своих детей, часто бессознательно создают для них таких ангелов-хранителей.

Я и сам случайно пережил несколько тяжелых опытов бессознательного формирования элементалей - защитников. В то время я еще и не подозревал у себя наличия оккультных способностей. Однажды меня сильно и без всякой видимой причины побил молодой человек атлетического телосложения, после чего я месяц пролежал в больнице с многочисленными переломами и сотрясением мозга. Хотя мне было обидно, что я пострадал ни за что, в то же время мне казалось, что я простил своего обидчика и не желал ему никакого зла. Однако мое подсознание не было согласно с таким решением рассудочного ума.

Каждую ночь мне снились кошмары, в которых я продолжал драться с этим агрессивным молодым человеком. Обладая хилым телосложением, в сновидениях я казался себе богатырем, напоминавшим Геракла, и неизменно одерживал победу. Еще одна отличная черта двойника от меня - «ангел-хранитель» был неимоверно жесток и любил истязать свою жертву. Когда я вышел из больницы, то узнал через знакомых о том, что моего недруга постигло большое несчастье. Потом он внезапно куда-то пропал без вести и мои кошмарные сны прекратились.

Эфирные тела людей не похожи между собой, как и люди, гуляющие по улицам. Возникает вопрос: почему у одного человека эфирный двойник высокий, мощный, атлетически сложенный, а у другого низкорослый, худенький, узкоплечий? Оказывается, все зависит от цели, ради которой душа в очередной раз воплощается на Земле. Молодые души, только что пришедшие из животного мира, или те, кто постоянно потакает своим желаниям и остается «на второй год» в первом классе обучения земной школы, должны выучить простые законы грубой материи - законы силы. Им придется иметь дело с лопатой, молотом, плугом, с изнурительным физическим трудом, поэтому юные души создают мощные эфирные тела, чтобы с них скопировать атлетически сложенных физических двойников.

Старые души, или зрелые, или те, которые уже прошли первоначальный этап обучения, рождаются на Земле развивать свое ментальное тело при помощи человеческой науки и искусства. Для того, чтобы держать ручку, кисточку или нажимать на кнопки, не нужны большие мышцы и тяжелые кости. Поэтому эфирные двойники «старшеклассников» выглядят изящнее и сенситивней.

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