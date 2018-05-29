Связь с родом и ее важность

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Понятие Рода. Связь со Вселенной.

Само понятие «Род» в человеческом понимании означает объединение людей по кровному принципу, кровному родству. А кровное родство означает передачу информации на уровне ДНК. В каждом роде есть что-то единое, объединяющее, какая-то единая энерго-информационная составляющая, код Рода. Но кроме земного Рода у человека есть еще и Звездные родители, и его Звездный Род, то есть то «место», откуда пришла его Душа. Именно по этой причине каждый человек «включен» в Звездный и в земной Род.

Кроме поддержки земных родителей и всего рода, человеку необходимо и божественное руководство, направления и наставления духовных Учителей и наставников из его Космического Рода, так предусмотрено механизмом эволюции Души человека. Но зачастую, человек совершая не правильные выборы и принимая не верные решения, закрывает связь со своими звездными семьями, тем самым блокируя энергию развития, поступающую через него в его земной Род.

Для того, чтобы было более понятно, почему связь с родом важна и какое возможно влияние Рода на человека и человека на свой Род, давайте рассмотрим понятие Рода в рамках Вселенной и законов Мироздания.

Вся Вселенная состоит из энергии и ее движения, а точнее нескольких видов энергии и их взаимодействия между собой. Энергия находится в постоянном движении, и поэтому постоянно что то создается, преобразуется, меняется. Есть ряд вечных энергий, которые соединяясь, разъединяясь, взаимодействия друг с другом способствуют развитию мира, созданию чего то нового, разрушению чего то старого. Управляет движением энергии сознание, и Высший разум и сознание человека в его человеческой жизни. Количество вечных энергий ограничено (по крайней мере открывшихся человеку, о которых можно прочитать). Преломляясь через сознание энергии приобретают разную форму, по разному трансформируются и тем самым развивают сознание.

Вселенная имеет определенную структуру и человеческий разум, человечество часть этой структуры. Но сила одного человеческого сознания - это очень маленькая частичка, чтобы проявить себя, свое развитие. Есть более весомая энергетическая структура, в которую включен каждый человек – это родовая структура. Это уже целый поток энергии, объединенный как бусинками похожей, родной энергией, родной информацией. Поток Рода это сильный, который защищает, питает, дает силы и подпитывается он нашим отношением к Роду. Потоки Родов соединяются в более емкие человеческие образования, такие как народности, нации и далее во все Человечество. У древних славянских народов есть Бог, который ведает Родовыми энергиями, ему поклонялись и просили помощи, когда что то не ладилось в Роду.

Сила потока Рода, Родовая энергия усиливает каждого человека, а Человек усиливает свой Род В энерго-информационной Вселенной есть структура и энерго-информационные потоки Родов являются частью этой структуры. Каждый человек своими мыслями и поступками влияет в первую очередь не только на себя, но и на свой Род, поскольку в каждом человеке есть код Рода и по этому коду идет влияние на весь Род, а далее с учетом силы Рода и на всю Вселенную.

Взаимосвязь силы рода и человека

Родовая информация влияет на восприятие мира, часто на реакцию на воспринимаемую информацию, на способности, на здоровье, на отношение к жизни. Если родовой поток сильный и чистый, то человек ощущает себя по жизни сильным, он чувствует поддержку, ему чаще сопутствует удача, поскольку его желания и намерения поддерживает бОльшая сила, чем только его личная сила. Личная сила человека так же напрямую зависит от силы Рода, переданную ему по кровному родству через предков. Человек дальше может развить, усилить ее или ослабить, не использовать.

Кроме просто силы родовой энергии в Роду содержится очень важная информация, в том числе дары, которые могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. И уже в воле каждого человека то, как он распорядится дарами Рода. От того как он ими распорядится, будет зависеть и жизнь его потомков, продолжение его Рода. Если Род сильный и поток чистый, то человеку доступна даже самая древняя информация. Навыки и знания могут всплывать как бы из ниоткуда, в этом тоже проявляется сила Рода. Если в роду совершалось много ошибок, то есть поступков против любви, любви божественной, любви к родным, то в потоке Рода образуются блоки в соответствующей ветке, поток по таким веткам ослабляется и ослабляется в целом поток Рода.

Потомки такого рода лишаются дополнительной поддержки, силы Рода. При ослаблении энергии до определенного критического уровня рождение потомков может прекратиться. Именно в этом случае можно говорить о прерывании Рода, а не в том случае, когда родились одни девочки.

Одними из самых больших ошибок является уход из рода, предательтсво рода или изгнание из рода, включая отказ от собственных родившихся детей. Такие поступки, сопровождаемые соответствующими мыслями и сильными негативными эмоциями, а иногда и проклятиями значительно перекрывают движение энергии по данной ветке. Если действие заканчивается убийством, включая аборт на значительном сроке беременности, то блокирование энергии идет значительно сильнее.

Так же очень серьезными ошибками являются поступки против любви и воли человека. Кроме насильного определения судьбы своих детей сюда же могут относиться различные энергетические действия, такие как привороты и отвороты. Это застой, блок на ветке того, кому сделан приворот и постепенно он возвращается к тому, кто его сделал. Это серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Значительный вред в целом народу причиняется, когда родовая связь перестает быть ценностью, или может считаться даже негативной. Так бывает во время гражданских войн, когда многие теряют ниточки родовых связей, прерывают общение, подпитку Рода и это ослабляет людей, в том числе снижает уровень развития территории в целом. Сейчас многие пытаются воссоздать свои родословные, найти веточки своего родового дерева.

То что мы привносим в наш Род зависит от нашего восприятия мира и отношения к нему. Чем больше в нас негатива и разрушения, тем тяжелее будет нашим потомкам и слабее будет наш Род, а возможно, нам в нем еще придется воплощаться. Чем больше позитивной и конструктивной энергии, чем больше чувства Любви и Благодарности в нас, тем больше силы мы даем нашим потомкам и нашему Роду, а значит и нашей Вселенной. Казалось бы, все очень просто.

Влияние на будущее Рода

В каждом ребенке, потомке соединяются 2 рода, по материнской и по отцовской линии. В социуме продолжателем фамилии и рода считается мужчина, а женщина как бы уходит в род мужа и укрепляет и развивает уже его Родовую линию. Так устроено общество, в котором заложен патриархальный принцип. Но если исходить из здравого смысла и из устройства мира, то продолжают род и мужчины и женщины. В силу необходимости развития и поддержания силы каждого из родов происходит их смешение, и в каждом новом ребенке рождается новая комбинация родовых связей. И мужчины и женщины продолжают и развивают свой Род и оба ответственны за свой Род и оба получают дары своих Родов, которые передаются именно по кровному родству.

У мужа и жены кровного родства нет, и в детях соединяются родовые информации и отца и матери, и, в зависимости от качества этой информации они могут или укрепить Род супруга или ослабить его, что в первую очередь и видно на потомках. Именно поэтому родители во все времена старались подобрать своим детям пару из «хорошей семьи», что изначально, на генетическом уровне означало из сильного рода. Если соединяются мужчина и женщина очень неравных родов, неравного развития, и особенно, если это происходит на протяжении нескольких поколений, то сила более сильного рода по правилу сообщающихся сосудов размывается, вымывается, потомки становятся слабее и скорее всего опускаются на одну-две ступени ниже по духовному развитию.

Неверно думать, что все мы рождаемся на одинаковом уровне и неважно с кем мы соединяем свои судьбы. Причем, речь в данном случае идет в первую очередь не об имущественном положении или положении в обществе (хотя косвенная связь в этом есть), но о духовном развитии, о развитии души, об уровне развития сознания человека. И Родовая ответственность каждого из нас состоит и в том, по каким критериям мы выбираем человека для соединения судьбы и продолжения Рода. В этом проявляется не ханжество, а знание Космических законов Мироздания.

По мере возможности каждый из нас может передавать своим детям осознанные знания Рода, навыки, историю, отношение к Роду и Вселенной. Мы можем развивать таланты наших детей, но не насилуя их волю и пытаясь через них осуществить свои мечты или амбиции. Если знать, как все устроено, и делать в соответствии с этим осознанные поступки, то это неизбежно будет влиять как на нашу жизнь, так и на жизнь наших детей, на силу нашего Рода и Рода нашего супруга, на мир в целом. Это может быть незаметно какой-то период времени, но изменения, причем к лучшему, обязательно происходят, и в какой-то прекрасный момент мы осознаем их.

Влияние на прошлое Рода.

Каждый человек, и мужчина и женщина могут влиять на свой Род не только в будущем, создавая семьи, рожая и воспитывая детей, меняя свою жизнь, но может влиять и на прошлое Рода. Каждый из нас потомок какого-то древнего рода. В крови, в ДНК каждого из нас заложена большая история Рода, включающая и дары и ошибки. И мы можем работать с прошлым Рода, можем очищать, менять поток родовой энергии. Ведь все в мире энергия и история рода тоже проявляется в энергии, а на энергию мы можем влиять, причем вне параметра времени. Каким же образом? В первую очередь своим отношением, своими чувствами.

Множество проблем или неудач в нашей жизни уходят истоками в детство или даже в более ранний период. Это знают и признают практически все психологи и тренеры трансформационных тренингов. И излечиваются причины проблем прощением себя, своих родных, в первую очередь своих родителей. Наши родители это сама близкая к нам ветка родовой энергии и если блокирована она, то это наиболее значительно влияет на нашу жизнь. С помощью различных методик и инструментов, обращенных к эгрегору Рода, часто удается осознать причины проблем, простить, отпустить, снять блок на энергии, принять своих родных, привнеся в отношения любовь или, хотя бы убрать негативные эмоциональные реакции.

Таким образом, поток родовой энергии восстанавливается, изменяется прошлое, установленные в прошлом блоки уходят. А мы при этом восстанавливаем свои силы и начинаем получать больше Родовой поддержки.

Есть практики, которые можно отнести к очищению Рода. Более правильно это назвать принятием Рода. И если его делать с искренней благодарностью предкам за все то хорошее, что они привнесли в Род, и искренне прощать их за все привнесенные ошибки, искренне принимать, чувствовать себя частью такой общности, как Род, то изменения и в нас и в нашей жизни обязательно будут происходить. Прощение, благодарность и принятие очищают родовую энергию, схлопывают негативную энергию в блоках и блоки исчезают, энергия идет свободнее, становится более сильной.

Появляется ощущение большей силы, какой то легкости, уверенности в себе и в своих силах. А такая энергия притягивает удачу или подобную позитивную энергию. Мы меняем, причем в лучшую сторону, прошлое и лучшее прошлое начинает менять, опять же в лучшую сторону, будущее. Таким образом, наш Род это первое и самое близкое к нам то, через что мы воспринимаем Мир и Вселенную. И это не просто слово это объединение энергии и информации, обладающее силой, это эгрегор. Каждый из нас может и зримо и ощутимо влиять на свой Род и получать влияние от него. Главное, чтобы влияние было правильным, в соответствии с законами Мироздания.

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