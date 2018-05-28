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Душа и ее перевоплощения

Понедельник, 28 Мая 2018 07:54
Душа и ее перевоплощения Фото из открытых источников

Сильнее всего энергия души проявлена в ребенке, поэтому он настроен на чистоту. Он верит в чистую любовь, чистые отношения, чистое будущее. Судьба на него еще не действует, действует только энергия души, которая прекрасна по своей природе. 

 

Она смиренная, добрая, целеустремленная, исполненная верой, искренняя. Это качества, которые должны проявиться в нашей жизни. У души 26 возвышенных качеств, они как лучики у солнышка.

 

Душа — маленькая божественная искорка, живущая вечно. Смертно только грубое тело. Оно умирает, и душа в тонком теле переходит в следующее материальное тело. Чертеж нашей будущей жизни создается из поступков и желаний в этой жизни.

 

Поэтому тонкое тело называют телом желаний. Если человек в ходе своей жизни культивирует желание любви, гармонии и счастья, то в следующей жизни рождается в женском теле, которое предназначено для их воплощения. Если поступки и желания формируются вокруг победы над судьбой, стремления понять, как правильно жить, преодолеть трудности — тогда в мужском теле.

 

Уже к старости видно, кем будет человек в следующей жизни — мужчиной или женщиной.

 

Если психика с возрастом становится мягкой, он родится в женском теле, если же он жесткий и хочет всех побеждать — это подготовка к мужскому телу. Если мужчина думает о женщинах, то в следующей жизни чаще всего становится женщиной, и наоборот. Маленькая девочка ведет себя как мальчик потому, что не успела отвыкнуть от предыдущего тела. Она дерется с мальчиками, гоняет их. Но с возрастом новая психика берет верх, и девочка становится девочкой.

 

Как человек ложится спать и, просыпаясь, не помнит времени сна, так и, умирая, мы всё забываем и рождаемся, ничего не помня.

 

Но если с утра вспомнить вчерашний день можно, то в новой жизни мы не помним ничего из прежней. Исключение — святые люди, которые помнят всё, потому что не имеют в своем сердце грехов, закрывающих эту память.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги душа
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