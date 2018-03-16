Выбираем духовного наставника или учителя

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У человека, который решил встать на путь развития себя с помощью эзотерики, всегда возникает вполне логичный вопрос: Где обучаться? Как выбрать духовного учителя или наставника?

В моем арсенале есть различные критерии, по которым можно определить, подходит ли обучение и учитель или нет. Исключу из критериев лишь личные предпочтения каждого человека, так как это очень индивидуально. Кому-то не нравится лицо, кому-то характер или внешний вид, или тот же сайт… Я всегда использую на первом этапе именно логичный подход, а не эмоциональный (например, близок мне человек по духу или не близок). Мне кажется, только так можно добиться максимально объективного решения. Но это моё субъективное мнение.

Первое, что нужно сделать — это чётко для себя решить: мне нужен духовный наставник — практик или теоретик. Да, такое разделение существует и его можно увидеть. Между ними огромная пропасть и это не важно, если даже оба дают рабочие методики. Почему? Как минимум потому, что теоретик не сможет вас сопровождать на всех этапах развития, потому как такой «духовный наставник» сам не знает толком, что будет происходить с человеком во время его обучения, разве что только теоретически. Уверен, что многие понимают, насколько важна поддержка на первых этапах.

Второе, что нужно осознать при выборе, это — какая цель обучения?

Цель: Или серьезный глубокий эффект с получением навыков, или психологическая и энергетическая кое какая стабилизация, которая имеет больше временный характер. Кому что, но это тоже нужно понимать. И все-таки, как разобраться в интернете обычному человеку, где реально смогут чему-то научить, а где попадутся те самые теоретики, которые дальше теории и книг не развивались. Разве такие люди вызывают доверие? Но даже на просторах сети и даже среди огромного многообразия предложений, вполне реально разобраться или, как минимум, обезопасить себя от большого количества, не побоюсь слова: мутного обучения.

И это третий критерий из моего личного арсенала, который является одним из ключевых моментов, и на что нужно обратить свое внимание:

Может ли преподаватель (мастер, гуру, духовный наставник или учитель) продемонстрировать обладание хотя бы базовой энергетикой (неважно что, главное показать), мы не говорим про ясновидение, телепатию или телекинез, цель – это хотя бы базовые вещи. Если все-таки довелось найти такого человека, вероятность того, что Вы сможете чему-то научиться у него, вырастает в разы, но не на все 100%. Почему не на все 100%? Потому что многие недобросовестные «гуру» научились показывать очень реалистичные фокусы (нужно уметь отличать, где фокусы, а где правда). А это уже отдельная тема, требующая детального анализа.

Так же, часто сталкиваешься с ситуацией перед выбором наставника, когда вроде бы и сайт красивый и духовный наставник говорит толково и красиво, весь такой позитивный и открытый, но когда ищешь или просишь посмотреть хоть какую-то демонстрацию энергетики, зачастую получаешь ответы типа: «Мне ничего никому доказывать не надо», «Для меня это низкий уровень», «Мне это не нужно»…

ИМХО: «Да, может и не нужно, может, действительно всё это Вы умеете делать, но беретесь обучать и вести за собой, делиться важными знаниями – как минимум уважайте людей, выделите время и сделайте простое видео. Докажите делом, а не словами, слухами или дипломами».

Почему я выбираю именно такое отсеивание? Да хотя бы потому, чтобы обезопасить себя и свои деньги от шарлатанов и мошенников. К сожалению, у меня есть такой негативный прошлый опыт, но что ни делается, как говорят, все к лучшему. И да, конечно же, данный метод применим, если Вы понимаете, что всё вокруг — это, по сути, работа с энергиями, энергетикой, тонкими материями, телами и так далее. Тогда Вы осознаете, что без умения управлять собственной энергией, человеку просто будет не доступно, то же ясновидение, телепатия, целительство, омоложение и другие направления в эзотерике. Или уровень развития будет настолько мал, что можно быстро разочароваться в учителе, школе, эзотерике или чуть ли не во всех людях на земле.

Особенно мне нравится, когда вокруг «духовных учителей» распускают и манипулируют слухами: «он исцеляет людей», «она видит будущее» и тому подобные слухи, или наличие кучи каких-то дипломов, степеней и посвящений — правдивость и результативность которых сложно проверить, находясь за компьютером или в другом городе, стране. В идеале, рекомендуется лично увидеть своими глазами эти способности (хотя бы видео на youtube, хоть какое-то подтверждение).

Да, идеальные ситуации это редкость, но тогда и не стоит принимать всё на веру, о чем сплетничают — используйте факты и логику в первую очередь, а потом все остальное. Как минимум, такой подход уменьшит риск потратить огромное количество времени, нервов, сил и финансов. Ну и не нужно забывать, что самой лучшей верой всегда остается личная практика. А что говорить про те космические предложения, которые периодически приходят на почту от различных эзотерических школ. Самые «крутые» предлагают обучение за 100 000 руб, более «крутые» за 300 000 руб, а пик, который попался на глаза — это 250 000 долларов! Без комментариев.

Будьте объективными и внимательными к себе и своей жизни – это полезно. Пусть моё субъективное мнение, поможет вам увидеть ситуацию с другой стороны. Удачи Вам в выборе, развивайтесь, развиваетесь и еще раз развивайтесь.

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