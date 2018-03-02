Три способа выхода в астральную проекцию

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Существует множество способов выхода в астральную проекцию. Никто никогда не брался их подсчитать, да это и не имеет смысла из-за большого количества разновидностей каждого из них.

Часто практикующие в процессе опыта создают наиболее подходящую для себя технику, выведенную из результатов предыдущих выходов из тела. Из всего многообразия способов попадания в астрал можно выделить три принципиально отличающихся друг от друга способа:

прямой

непрямой

через сон.

Почти не встречаются люди, которые владели бы только одним из этих способов и никогда не имели бы опыта с другими.

Чаще всего все владеют техникой непрямого выхода и техникой через сон, потому что это самые простые способы и не требующие больших эмоциональных и временных затрат в достижении. Но любому опытному человеку стыдно не владеть всеми тремя из них. Только в таком случае можно использовать по максимуму весь потенциал астральной проекции, поэтому каждый должен стремиться к овладению всеми способами выхода в астрал.

Логически рассуждая, самым желанным способом выхода должен считаться прямой выход в астральную проекцию.

Здесь подразумевается попадание в астрал без какого-либо провала в сознании на сон и начала выхода в АП не ранее, чем через пять-десять минут после сна, который не должен в таком случае влиять на выход в астральную проекцию. Прямой способ имеет два важных качества:

Позволяет попадать в это состояние в абсолютно любое время суток, когда только захочется.

Он самый достоверный для практикующего, который все другие методы несправедливо может посчитать обычным сном. Но именно этот способ выхода в астрал часто упоминается в разговорах экстрасенсов , но они лукавят – очень мало таких людей, которые владеют прямым способом выхода в астрал и про остальные способы даже не вспоминают.

А под непрямым способом выхода в астрал подразумевается попадание в астральную проекцию после сна, когда после просыпания прошло не более пяти минут. Не имеет значения длительность прошедшего сна. Она может составлять один час или всю ночь.

Но именно такой выход чаще всего получается непроизвольно. Он эффективен потому что организм после сна находится в очень расслабленном состоянии и, кроме того, он только что был в родственном астральной проекции состоянии – во сне, что не может не влиять на результативность попыток рассоединиться с телом в этот момент.

Под выходом в астрал через сон понимается осознание себя во сне. Когда именно не просыпаясь вы начинаете понимать что это сон и начинаете осмысленно управлять своим астральным телом Это самый непредсказуемый и трудно регулируемый способ, так как осознание себя во сне мало зависит от нашего ума. Такие выходы часто происходят спонтанно.

Для неопытного человека это самый неинтересный способ, потому что ассоциируется с обыденным сном. Но, разумеется, на самом деле он является самым доступным для начинающих.

В действительности отсутствует существенная разница в результатах этих трёх видов способов. При попадании в астрал через сон существует высокая вероятность повторного засыпания. Если Вы решите заниматься астральной проекцией, не имеет значения способ попадания в астрал – всё равно получите от этого занятия большое удовольствие. Другой вопрос, какой способ для вас удобней и на какой у вас существует больше возможностей. Ведь у всех нас разная жизнь и разно функционально настроенные организмы. В крайнем случае, будет достаточно владения любым из способов – ничего от вас при этом не скроется.

По сути роль сна в непрямом способе попадания в астральную проекцию заключается лишь в его расслабляющей способности. Это же и отличает его от прямого способа, где для расслабления используется большое количество сложных и нудных техник психической саморегуляции, требующих большого терпения и силы и воли. Поэтому непрямой выход легче – совсем не надо тратить усилия на расслабление. Уснул и все дела, сон возьмёт функцию расслабления на себя, и при этом в большинстве случаев, вы получите желаемый результат.

Непрямого выхода в астрал не существует, а то, что мы под этим подразумеваем, является обычным прямым способом, но в качестве расслабляющей техники применяется сон, который действует безотказно в данном применении.

Выход в ВТП с помощью осознания себя во сне тоже не требует особых усилий. Требуется только создавать усиленное намерение, второе внимание, но у многих возникают с этим проблемы. Этот способ требует вместо физических усилий, какие-то эмоциональные, глубокие и внутренние, что может быть в действительности сложно. На конечный выбор вашего основного типа техник попадания в астрал повлияет только ваш организм, ваша физиология, что часто зависит от образа жизни.

У некоторых людей организм позволяет вообще не заботиться о трудностях выхода в астрал. Им почти не нужно прибегать к усилиям ни при прямом, ни при непрямом способах. Они просто ложатся на постель или садятся в удобное кресло и через некоторое время они самопроизвольно попадают в ВТП. Чаще всего люди с такой физиологией совершенно не в курсе происходящих с ними вещей и даже пугаются этого на протяжении всей жизни. Есть личности, которые напротив имеют очень большие трудности с этим вопросом.

Сколько бы времени они ни отдавали, сколько бы усилий ни тратили, в результате мало что получается...

Но нет людей, для которых астральные путешествия недоступны. Если вы испытываете трудности с выходом в астрал через прямой и непрямой способы, это означает, что ваш организм не может сильно расслабиться без сна, поэтому вам только нужно больше отдавать усилий способу попадания в астрал через сон, или нужно осваивать техники релаксации, с помощью которых вы ускорите обучение.

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