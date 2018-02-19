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Перерождение души в низшие формы жизни

Понедельник, 19 Февраля 2018 11:24
Перерождение души в низшие формы жизни Фото из открытых источников

Большинство людей знают, что такое реинкарнация, а многие верят в перерождение или перевоплощение души, но не принимают того, что личность может пойти в более низшие формы жизни, после человеческой. Действительно ли возможно, чтобы личность приобрела животную форму тела, после человеческой?

 

Личность после реинкарнации действительно может приобрести более низшую форму, такую как животное, растение или минерал. В знании, основанном на учении великих духовных учителей и древних ведических текстах, ясно показано, что личность, если её уровень сознания соответствует уровню животного, приобретает животную форму тела, несмотря на то, что имела человеческое тело.

 

Рассмотрим основную причину реинкарнации в этой материальной жизни. Почему личность реинкарнирует? Живое существо наделено материальным языком – это результат желания ощущать вкус. Есть уши, это результат желания слышать. Есть нос, результат желания ощущать запах. Есть половые органы, результат желания любовных утех. Таким образом, есть различные органы чувств, в соответствии с желаниями существа. Поэтому, основная причина получения материального тела – у личности имеются желания связанные с материей. И в этом мире мы видим всевозможные тела. У собаки есть язык и у человека нас есть язык. У свиньи есть нос и у человека есть нос. Различные живые существа имеют тела различного типа.

 

Если посмотреть на эти всевозможные существа в мире, то станет очевидно, что материальная природа даёт живым существам всевозможные сочетания, и почти неограниченное число типов орудий, с помощью которых можно наслаждаться. Тот тип носа, языка, или другого органа чувств, который у нас есть, определяется нашим типом мышления, нашими желаниями, имеющимися у нас в нашей предыдущей карме и нашими кармическими реакциями. Если личность и имеет сейчас человеческую форму, но его сознание сосредоточено на уровне животного, а именно, животное интересуется только едой, сном, половым наслаждением и обороной или борьбой. Когда личность заботится только об указанных интересах, то её сознание находится на низшем, животном уровне. На тонком уровне это будет определяющим фактором в формировании следующего типа физического тела.

 

Те, кто это отрицают и говорят, что в ходе реинкарнации мы не можем приобрести низшую форму жизни после человеческой, основывают свои представления на личном опыте, который ничем не подтверждается.

 

Такие люди не руководствуются духовными авторитетами, и древними священными писаниями. В Шримад-Бхагаватам содержится удивительная история Джада Бхараты, который пройдя реинкарнацию сменил человеческое тело и получил тело оленя. Бхарата вынужден был прожить жизнь в низшей форме, чтобы снова вернуться в человеческую форму. Другой момент, подтверждающий наличие инволюции в процессе реинкарнации, связан с определёнными законами, которые мы не можем обойти. Основным законом человеческой формы жизни является ответственность.

 

Животные по своей природе не могут выбирать быть ответственными или нет, они на уровне инстинктов вынуждены соблюдать возложенные на них обязанности. По этой причине, любые действия в животных формах жизни не создают кармических последствий в будущем. Для низших форм природа устраивает так, что личность автоматически эволюционирует по направлению к разумной форме жизни – человеческой, но когда она её получает, наступает момент, когда ответственность личности, её свобода воли вступает в силу. Таким образом, животные постоянно эволюционируют к более высшему типу тела.

 

Но человеческая форма жизни отличается от животной тем, что у человека всегда есть выбор ответственности за свои действия. Мы ответственны за свои поступки, именно поэтому в человеческой форме существует кармическая система и возможность опуститься в более примитивные типы тел.

 

Источник

Волкова Алена Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги реинкарнация

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