Реинкарнация: Миф или реальность?

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Тема реинкарнации всегда вызывает у людей вполне объяснимый интерес. Каждый задумывался об этом хоть раз в жизни. И неважно, верующий он или атеист. Кто он, для чего живет и что с ним будет в конце жизненного пути? Каждого современного человека рано или поздно начинает волновать этот вопрос, ведь его отношение к реинкарнации связано с его мировосприятием.

Значительное число людей, которые верят в жизнь после смерти, достаточно ясно не представляют и не понимают, что это за явление. Загадка перерождений стала для писателей, ученых и философов импульсом для написания различных книг, статей, научных исследований. Действительно, данная тема настолько глубокая и обширная, что некоторым людям трудно её понять и принять. Убеждение в возможности перевоплощения душ подтверждается многими реальными случаями, которые происходили в жизни с обычными людьми. Также концепция реинкарнации присутствует во многих древних религиях и культурах, что и рассмотрим чуть ниже.

Понятие и суть реинкарнации

Слово «реинкарнация» имеет латинское происхождение и в дословном переводе означает «вторичное вхождение в кровь и плоть», то есть сознание живого существа перевоплощается из старого тела в новое. Полное качественное обновление, переход в иное состояние — это и есть перевоплощение. Это безсмертное сознание в различных философских традициях называют Духом или Душой. Но какова роль перевоплощений?

Реинкарнация преследует следующие цели: отработка кармы и эволюция сознания. Карма — это механизм воздаяния за прошлые действия человека и зависит от его мыслей, слов, поступков.

Души проходят развитие в разных мирах, поэтому каждый новый мир вносит изменения в процесс их совершенствования. После смерти душа покидает телесную оболочку и переходит с одного уровня развития на другой. Для того чтобы душа получила опыт, ей надо прожить бесчисленное количество жизней. У каждого воплощения (рождения) имеется своя программа, и в зависимости от неё душа живет много раз, перерождаясь в разные эпохи, в разных мирах и в самых разных условиях. Таким образом, развиваясь и учась из жизни в жизнь, сознание может настолько подняться духовно, что будет способно вырваться из круговорота перерождений. Но если душа духовно не развивается, а деградирует, то всё это создаёт препятствия для перехода на более высокий уровень.

В чём причина низкого уровня развития? Почти каждое действие любого индивида — это какая-либо ошибка и это приводит его на неправильный путь. Человек может ошибаться при решении поставленных перед ним задач, делать неправильные выводы. Он не знает, как развиваться, потому что не знает истинных целей, а материальные блага, славу и власть считает вершиной достижений в этом мире. Итак, реинкарнация — это правда или миф? И что говорят об этом самые древние религии и культуры?

Теория реинкарнации говорит о том, что безсмертное сознание после утраты внешней телесной оболочки переходит в иное состояние, другое тело. Согласно индуизму, сознание (атман) безсмертно, умирает и рождается вновь только тело. Атман — высшее «Я», Душа, Брахман, Абсолют, из которого происходит всё остальное. Цикл перерождений, приводимый в действие при помощи кармы, символически изображают в виде колеса сансары. И это не случайно, так как мы рождаемся и умираем, проходя круг за кругом множество раз. Каждый наш поступок и мысли несут в себе семена, которые всходят, проявляя карму. Душа после смерти перерождается снова и снова, из тела в тело, пока не накопит определённый опыт.

«Как, покинув старые одежды, человек берёт другие, новые, так, покинув старые тела, входит воплощённая душа в другие, новые. Для рождённого неизбежна смерть, для умершего неизбежно рождение» (Бхагавад-гита).

Человек будет пожинать то, что посеял, пока он не овладеет истинным знанием. Согласно индуизму, «я» слишком привязано к материальным чувствам и удовольствиям. Если человек живёт иллюзиями и привязанностями этого бренного мира, то он так и будет «барахтаться» в сансаре. Вот как об этом написано в Ведах (древние писания): «Как тело растёт за счёт пищи и воды, так индивидуальное «я», питаясь своими стремлениями и желаниями, чувственными связями, зрительными впечатлениями и заблуждениями, обретает в соответствии со своими действиями желаемые формы» (Шветашватара Унишипада, 5.11).

Философия индуизма учит, что благочестивые поступки и любовь к Богу позволяет человеку духовно расти из жизни в жизнь, пока он не достигнет мокши или освобождения из сансары. Душе в её новом рождении, если она духовно развивается, предоставляется возможность познания своей сущности. Очистившаяся и духовно зрелая душа возвращается к Богу, там она обретает свою изначальную природу. Можно сказать, что сама по себе реинкарнация в индуизме выступает как Сострадание и Любовь Бога по отношению ко всем живым существам.

Согласно буддизму, ум не умирает вместе с телом. Он никогда не был создан и поэтому никогда не исчезнет. Он всегда всё воспринимает и бесконечно выражает себя всевозможными способами. Все существа проживают бесчисленное количество жизней. Буддийское представление о перерождении — это закономерное продолжение учения о карме. Всякий раз, когда мы делаем что-то корыстно, эгоистично, мы создаём карму, то есть засеваем семена будущего. Когда мы умираем, наше тело распадается, но ум продолжает осознавать. При этом в подсознании сберегается множество разнообразных впечатлений, хороших и дурных. Каждое явление обусловлено неисчислимым множеством причин и условий, и обычный ум, оперирующий цифрами и понятиями, охватить их не способен. После смерти тела они останутся, затем постепенно созреют и окажут влияние на будущую жизнь.

В каких условиях и мирах можно переродиться? В буддизме описываются шесть миров, расположенных вертикально друг над другом. Внизу вселенной находятся низшие миры: мир ада, мир голодных духов, мир животных. Следующий — наш мир людей. Над человеческим миром есть еще два: миры асуров и богов. Все миры непостоянны, они меняются, чередуя друг друга. Из мира богов возможно переродиться не только в мире людей, но и в мирах, находящихся ещё ниже, и наоборот. Следующая жизнь зависит исключительно от нашей кармы, которую мы заслужили.

Истории о перерождениях записаны в «Джатаках» — рассказах о предыдущих существованиях Будды Шакьямуни в разные времена. В них говорится о моральных принципах, мировосприятии и об отношении к миру. Будда — мудрец, достигший просветления и проповедовавший учение о духовном пробуждении. Это ещё раз подтверждает реальность реинкарнации.

Будда Шакьямуни говорил: «Если вы хотите знать, что вы делали в вашей прошлой жизни, посмотрите на своё теперешнее состояние, если вы хотите знать своё будущее состояние, посмотрите на свои сегодняшние действия».

Как относится христианство к самой идее перерождений? Феномен реинкарнации современная церковь не признаёт, так как в Библии нет прямого об этом упоминания. В далёком прошлом многие христиане и святые поддерживали учение о перерождении. Более конкретно и чётко о жизни после смерти высказывался Ориген. Святой Иероним и другие христиане говорили о нём, как о величайшем учителе церкви. Ориген проповедовал, что душа живёт и до рождения физического тела. Душа нематериальна, поэтому она не может умереть или исчезнуть. Он не скрывал своего недовольства и недоумения по поводу веры в Судный день и последующее воскрешение из мертвых.

В 543 г. состоялся Второй Константинопольский Собор, на котором христиане обсуждали, в частности, и вопрос относительно взглядов Оригена. Есть мнение, что был заговор с целью подделать подписи большинства тех, которые не поддерживали его взглядов. Папа Вигилий догадался, что ведётся нечестная игра, и поэтому удалился до вынесения окончательного решения. Но через некоторое время он издал указ, в котором предавал учение анафеме. Это вызвало волнение и недовольство многих епископов, и Папе пришлось его отменить в 550 году. Через три года император Юстиниан окончательно отверг концепцию «нелепейшего перерождения», заставив поверить христиан в загробную жизнь. Многие взгляды были неприняты, поэтому откровения, связанные с реинкарнацией были забыты.

Большинство мировых религий и философских течений сходятся на том, что реинкарнация души существует и она реальна. Каждый человек когда-либо слышал об этом, но некоторые люди считают реинкарнацию лишь эзотерическим вымыслом. Кто-то объясняет этот факт тем, что они являются атеистами и к религии не имеют никакого отношения. Но разве явление реинкарнации связано только с религиями? Не имеет значения, принадлежит человек к одной из религий или нет, его представление о продолжении жизни души после смерти определяется уровнем его знаний и духовностью. Что думаете об этом Вы? Реинкарнация — это миф? Задумайтесь над этим вопросом.

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