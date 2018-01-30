Раскрываем тайны семи параллельных миров

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Притча

Однажды человек пришёл к мудрецу и спросил:

– Как мне обрести счастье, радость и покой?

Мудрец ответил:

– Каждый выбирает свой мир, в котором он живёт. Всего существует 7 параллельных миров. Я могу рассказать тебе о каждом из них, если захочешь знать больше.

– Конечно, мне всегда хотелось узнать тайну параллельных миров! – сказал человек.

Мудрец ответил:

– Тогда слушай внимательно!

7-й параллельный мир голодных духов. Это мир, существующий параллельно с нами. Мы попадаем в него, когда думаем о том, что для нас вредно. Например, мысли об алкоголе, табаке и т. п. После смерти тела наш дух может оказаться в мире голодных духов, ибо индустрия потребления заражает людей болезнью опасных желаний, которых невозможно удовлетворить после ухода с планеты Земля. Чтобы не стать несчастным жителем мира голодных духов, нужно чаще искоренять пороки: эго, жадность и привязанность

6-й параллельный мир животных. Мир животных – это жизнь в постоянной жажде еды и в страхе за выживание потомства. Чем меньше человек концентрируется на этом, тем реже уподобляется животным, птицам, рыбам и насекомым. Любое сознание человека погружается в мир животных, если перестаёт познавать тайны Вселенной. Осознать невозможно простыми словами, человек – это мост между всеми мирами.

5-й параллельный мир бездушного интеллекта. Мир ума (интеллекта) – это мир людей. Ум вышел из-под контроля Создателя этой Вселенной и мира Души, а потому он живёт в постоянном процессе осуждения Творения и его форм. Он живёт в постоянных развлечениях, играх, сомнениях, грязных мыслях, желаниях, зависти, в жажде получить увиденное и услышанное. Бессовестный и глупый ум пытается создать свою копию – искусственный интеллект, который может привести всё человечество к самоуничтожению, так как у интеллекта нет мудрости и любви (сострадания, нежности и милосердия).

Единственное спасение для ума – это повторение молитвы, подобной этой: «Господи, Всевышний, помоги, научи меня смирению, любви. Помоги здесь осознать, что все слепы, если не познали грех от разума, души. Господи, Всевышний, будь со мной и во сне ты защити здесь разум мой!»

4-й параллельный мир – мир Высшего разума. Это мир Творцов своей реальности. Мы связаны с миром Высшего разума через совесть. Разум создал все временные миры, которые существуют по трём Космическим Конам:

1 кон. Во временных мирах всё существует как сон-обучение, а все существа - как ученики и учителя на разных уровнях эволюции. Нет вечных друзей или врагов. Всё проходит, и ничто не вечно.

2 кон. Что посеет человек, то и пожнёт. То, что человек другим желает, сам же неизбежно получает.

3 кон. Жизнь – это служение тем, кто больше всего в этом нуждается или просит о помощи. Если мы живём только ради себя, то мы мертвы для всех.

3-й параллельный мир ангелов. Мир ангелов – это связь с интуицией. Интуиция – это получение прямого ответа на все вопросы, внутреннее знание без процесса мышления или без капли сомнения. Ангелы всегда живут параллельно с людьми, просто мы их не видим. Они постоянно учатся всей душой служить нам без единой мысли о корысти или награде.

2-й параллельный мир Души. Мир Души – это проекция Духа или безусловная любовь (милосердие, сострадание ко всем формам жизни). В мире Души слышна её мелодия и музыка Вселенной. Только в тишине можно услышать этот мир. Душа не позволяет причинять боль в мыслях, словах или действиях. Она может только любить (выражать милосердие) без желаний, без корысти из сострадания ко всем.

1-й параллельный мир Высшего "Я". Первопричинный мир – это мир Абсолюта. Это – совершенный покой, вечный наблюдатель, непривязанный к временным мирам и Его частица есть в каждом из нас. Он всегда существовал и ничего не создавал. Он не подвержен закону времени и смерти, ибо Его время – это Вечность, где полностью отсутствует страх. В мире Абсолюта нет мыслей, есть только вечный покой, полноценность, безмятежность, постоянное счастье от осознания себя вечным. Из этой вечности проявились мы, космические творцы, создавшие все картины-миры, в которых теперь живём! Чтобы вернуться Домой, в вечный мир, необходимо снова полюбить тишину, перестать желать играть роль Бога на Земле, а также очистить разум от желаний и суждений.

Будь бдителен и осторожен, так как любой твой поступок может отправить тебя в мир души, в мир высшего разума, в мир ангелов, в мир бездушного интеллекта, в мир голодных духов или в мир животных, в любой миг! Помни, что ты там, где твоё внимание. Каждый миг жизни ты выбираешь место, в котором будешь находиться в данный миг, ибо человек – это мост между всеми мирами!

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