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Тонкие сущности, которые управляют людьми

Четверг, 04 Января 2018 13:36
Тонкие сущности, которые управляют людьми Фото из открытых источников

Как сообщает журнал «SA Scientific Journal», группа ученых из Университета Кейптауна сделала сенсационное открытие. Были получены подтверждения того, что нашим сознанием управляют астральные сущности. Значение этого открытия настолько велико, что все исследования, связанные с изучением этого воздействия, были не только засекречены, но и были предприняты попытки изъять все раннее появившиеся публикации с информацией об этих исследованиях.

 

Широкой общественности давно известен метод супругов Кирлиан, впервые позволивший получить снимки полей, окружающих биологические объекты. Исследователи, занимающиеся изучением паранормальных явлений, ассоциируют эти поля с аурой объектов.  В различных изданиях, начиная от научно-популярных до серьезных научных трудов, можно найти множество снимков этих полей, полученных усовершенствованным методом Кирлиан, позволяющим наблюдать эти поля в динамике. Существует довольно большое количество серьезных работ, подтверждающих коррелятивную связь динамики этих полей с психофизиологическим состоянием человека. 

 

Научный коллектив Университета Кейптауна, Южная Африка, в составе известных ученых с многолетним опытом исследований паранормальных явлений, в том числе и методами фиксации ауры, возглавляемый доктором философии Нгунга Тобаго, известным в научном мире своими исследованиями, совершил переворот в осознании значимости этих полей в жизни человека.  Разработанные учеными методы исследований и изобретенный ими прибор позволили не только регистрировать динамику ауры биологических объектов, но и, на основании проведенных экспериментов, сделать открытие, которое вряд ли останется незамеченным широкой мировой общественностью.

 

Исследования еще продолжаются, но уже большинство из них засекречены в связи с тем, что позволяют сделать сенсационные выводы в оценке поведенческих особенностей людей. Однако некоторые результаты исследований этой группы ученых стали достоянием гласности в связи с тем, что их невозможно было скрыть. Дело в том, что в опробовании методов и прибора, разработанных учеными, на первых этапах исследований были задействованы большие группы людей, от которых невозможно было скрыть информацию о результатах экспериментов.  Полученные результаты свидетельствуют о том, что имеет место непосредственная связь так называемых астральных сущностей с человеком. Нам всем хорошо известны попытки разных исследователей паранормальных явлений, зафиксировать на фотопленке астральных сущностей: привидений, полтергейст и прочее. Некоторые из этих попыток увенчались успехом.

 

Однако маститые ученые по-прежнему ставят под сомнение реальность этих снимков. Группа ученых из Университета Кейптауна своими исследованиями развеяла все сомнения на этот счет, доказав реальность получения таких снимков, что и вылилось в их изобретение, отмеченное патентом США. Применив усовершенствованный метод супругов Кирлиан, им удалось добиться не только четкой фиксации этих астральных объектов, но и изучить их динамические характеристики, в том числе динамику спектра излучения и динамику составляющих их полей. 

 

Начав свои исследования несколько лет назад, и получив обнадеживающие результаты, они решили усовершенствовать методы своих исследований, что и привело к потрясшим научную общественность открытиям. Были получены данные, подтверждающие непосредственное взаимодействие астральных сущностей с аурой людей.

 

Более детальные исследования динамики этих объектов и их взаимодействий позволили выявить определенные закономерности их поведения и их связи с людьми. Так, например, были получены фотографии, позволяющие увидеть «проникновение» астральных сущностей в ауру человека. На приведенных ниже снимках это четко прослеживается.

 

Вышеприведенные снимки сделаны на оборудовании в лаборатории, закамуфлированной под фотостудию. Это было сделано с целью обеспечения чистоты эксперимента, чтобы испытуемые не догадались о проводимых исследованиях. С той же целью съемки проводились в известной студии дизайна не вызывающей подозрений.  

 

Дальнейшие исследования показали, что поля, обозначающие астрала, имеют переменную интенсивность. Поначалу исследователи отнесли это к статистическим флуктуациям. Однако детальные исследования показали, что эти флуктуации коррелируют с гармоническими составляющими модулированного сигнала. Анализ этих флуктуаций, с помощью мощного компьютера по специально разработанному алгоритму, дал совершенно неожиданные результаты. Оказалось, что эти флуктуации коррелируют с биоэлектромагнитной активностью мозга человека, с которым эти сущности взаимодействуют. 

 

Объясняя эти корреляции, ученые утверждают, что им удалось зафиксировать этапы «проникновения» астрала в ауру объекта. Из результатов их исследований следует, что на первых этапах «проникновения» астрал синхронизирует свои внутренние ритмы с ритмами «жертвы» и таким образом получает доступ к ауре «жертвы». После проникновения в «жертву» происходит перестройка внутренних ритмов «жертвы» под воздействием астрала. 

 

Комплексные исследования с привлечением специалистов психологов и психоаналитиков показали четкую корреляцию между этими флуктуациями и психофизиологическими реакциями людей, участвующих в экспериментах. Более того, были получены такие результаты этого воздействия, что работы этой группы ученых тут же были засекречены. Однако кое-какая информация, полученная на ранних этапах исследований, позволяет сделать определенные выводы:  

 

Оказывается, астральные сущности можно разделить на два ярко выраженных типа. Ученые условно обозначили их как «чёрные» и «чистые». Сами эти названия уже говорят о многом, характеризуя эти объекты. Они отличаются между собой как интенсивностью свечения, спектральным составом свечения, так и его динамическими характеристиками. Воздействие этих сущностей на людей оказалось также различным. «Черные» сущности, например, проявляют постоянную активность в «попытках проникновения» в ауру человека. «Чистые» же сущности, как правило, такой активности не проявляют. 

 

Полученные корреляции между активностью «черных» сущностей и психофизиологическим состоянием людей также показывают их отличную от «чистых» сущностей степень воздействия на людей. Как правило, такое воздействие вызывает ничем необоснованную агрессию людей при неадекватной ситуации. На основании проведенных экспериментов стало совершенно очевидным, что многие люди находятся под постоянным непосредственным воздействием этих сущностей. Некоторая информация, полученная в ходе экспериментов, свидетельствовала также о том, что наблюдается чёткая зависимость между устойчивым психофизиологическим состоянием человека и «чистотой» его ауры, а также подверженности к её «проникновениям».

 

Устойчивость психофизиологического состояния определялась по ряду медицинских и психологических тестов, по реакциям испытуемых на определённые, специально созданные ситуации. Для подтверждения или опровержения этих выводов были проведены статистические исследования на больших группах людей.  В этих исследованиях принимали участие различные категории людей от заключенных, сидящих в тюрьмах, до групп политиков и бизнесменов, собравшихся для обсуждения тех или иных вопросов. 

 

Поскольку с целью обеспечения чистоты экспериментов требовалось полное неведение исследуемых о том, что проводятся эксперименты, группа исследователей была закамуфлирована под группу корреспондентов, берущих интервью у участников эксперимента. Этого требовала и некоторая громоздкость используемой аппаратуры, которую успешно закамуфлировали под аппаратуру съемочной группы. Вопросы, которые задавались исследуемым группам людей, были специальным образом подготовлены группой психологов для получения адекватных поведенческих реакций. В частности, такие исследования были проведены на саммите, проходившем в 2002 году в Йоханнесбурге, по вопросам устойчивого развития. 

 

По результатам исследований был сделан вывод: 

 

Практически все политики и бизнесмены, собравшиеся на саммите в Йоханнесбурге, «инфицированы». Результаты этих исследований потрясли ученых. Оказалось, что наибольшее количество «черных» сущностей с частичным или полным проникновением в ауру, было зафиксировано в группах политиков и бизнесменов. Количество «инфицированных» «черными» сущностями среди политиков и бизнесменов оказалось во много раз превосходящим количество таких же «инфицированных» среди заключенных! 

 

Может быть, информация о предстоящих исследованиях просочилась и стала известна некоторым высокопоставленным лицам, и поэтому они, сославшись на политические причины, предпочли не показываться на этом саммите? Кроме того, были проведены исследования на предмет «инфицирования» астралами многих политиков самого высокого ранга из разных стран мира. Результаты оказались удручающими. 

 

Таким образом, статистические исследования подтвердили выводы ученых о том, что огромное количество людей, особенно политиков и бизнесменов, находится под постоянным воздействием «черных» астралов, контролирующих их сознание и поведение. Поэтому, по всей видимости, действия политиков зачастую оказываются неадекватны политическим и экономическим ситуациям в мире. 

 

Источник

Яй Евгения Опубликовано в Тайны мира и человека   Теги Эзотерика

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