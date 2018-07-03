ППС-43 - легендарный пистолет-пулемёт Судаева

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Несмотря на относительно высокие огневые характеристики и высокую технологичность, пистолет-пулемет Шпагина все же обладал рядом недостатков, главными из которых были его большая масса и значительные габариты при несъемном прикладе.

Эти обстоятельства ограничивали его использование в качестве личного оружия экипажей бронетехники, десантников и бойцов разведывательно-диверсионных подразделений. В связи с этим в 1942 г. был объявлен конкурс на разработку нового образца пистолета-пулемета. По его условиям, новая модель должна была отличаться компактностью, более низким темпом стрельбы и при этом сохранить главные преимущества ППШ-41.

К новому пистолету-пулемету предъявлялись следующие требования: вес - 2,5-3 кг, темп стрельбы - 450-500 выстр/мин. Наряду с этим были установлены и жесткие технологические требования: основная масса деталей должна была изготовляться из 2-3-мм листовой стали без последующей механической обработки, с применением прессового оборудования ограниченной мощности, без сложных штампов. На изготовление одного образца допускалось не более 3-3,5 станко-часов

В объявленном конкурсе наряду с известными оружейными конструкторами Советского Союза - В.А. Дегтяревым, Г.С. Шпагиным, С.А. Коровиным и Н.В. Рукавишниковым - принял участие молодой ленинградский инженер А.И. Судаев.

А.И. Судаев впервые предоставил свой пистолет-пулемет на полигонных испытаниях, проводившихся с 26 апреля по 12 мая 1942 г. В целом он выдержал испытания, но комиссия предложила конструктору доработать ряд узлов, потребовала устранения срыва затвора с боевого взвода при падениях, усиления крепления отражателя и упрочения предохранителя, уменьшения размеров кожуха, изменения формы приклада и ряда мелких переделок, улучшающих технологию изготовления отдельных деталей. В акте сравнительных испытаний комиссия сделала заключение: "Пистолет-пулемет Судаева конкурсные испытания по специальной программе выдержал, других равноценных конкурентов не имеет. По техническим и боевым качествам значительно превосходит штатный образец ППШ-41. Необходимо пистолет-пулемет Судаева поставить срочно на серийное производство для отработки технического процесса, чертежей и ТУ лит. "А" и проведения последующих войсковых испытаний непосредственно в частях действующей Красной Армии".

К середине июля Г.С. Шпагин доработал свой пистолет-пулемет ППШ-2, поэтому ГАУ решило провести сравнительные испытания ППШ-2 и пистолета-пулемета конструкции Судаева.

Заключительные полигонные испытания пистолетов-пулеметов состоялись 9-13 июля 1942 г. Комиссия ГАУ и Генштаба признала, что "пистолет-пулемет конструкции А.И. Судаева по безотказности работы автоматики в условиях сильного загрязнения, кучности боя, удобству при стрельбе, носке, действию в траншеях, блиндажах, при переползании на поле боя и другим боевым характеристикам превосходит пистолет-пулемет конструкции Г.С. Шпагина (ППШ-2)". Было признано необходимым срочно поставить пистолет-пулемет А.И. Судаева на серийное производство с целью отработки технологического процесса.

Пистолет-пулемет Судаева был полностью изготовлен из металла (за исключением небольших деревянных накладок на пистолетной рукоятке), но, несмотря на это, металлоемкость его конструкции была почти вдвое ниже, чем у ППШ-41. Единственной деталью оружия, требовавшей более-менее точной и сложной механической обработки, был затвор; остальные элементы конструкции штамповались из листового металла и сваривались или склепывались между собой. Это позволило более чем в 2 раза (по сравнению с ППШ-41) снизить время изготовления одного пистолета-пулемета.

Пистолет-пулемет был принят на вооружение РККА под обозначением «7,62-мм пистолет-пулемет Судаева обр. 1942 г.» (ППС-42). Простота конструкции и высокая технологичность позволили начать производство уже в конце 1942 г. в условиях блокадного Ленинграда. Выпуск был налажен на Сестрорецком инструментальном заводе, откуда готовые пистолеты-пулеметы отправлялись сразу на Ленинградский фронт. Всего было выпущено 46 572 пистолетов-пулеметов ППС-42.

В 1943 году Судаев усовершенствовал свое оружие (был укорочен ствол и приклад, изменены рукоятка взведения, флажок предохранителя и защелка плечевого упора, кожух ствола и ствольная коробка объединены в одну деталь), и новая модификация была принята на вооружение, под обозначением «7,62-мм пистолет-пулемет системы Судаева обр. 1943 г.» (ППС-43).

Автоматика ППС-43, как и у ППШ-41, работала за счет энергии отдачи свободного затвора. Кроме того, он перенял у своего «предшественника» некоторые технические и технологические решения, в частности, конструкцию ствольной коробки, изготавливавшейся, как единое целое с перфорированным защитным кожухом ствола. В то же время ППС-43 имел ряд существенных отличий. Так, например, его компактность достигалась за счет применения складного приклада, имеющего упрощенную конструкцию. В походном положении приклад укладывался под ствольную коробку. Перевод приклада из походного положения в боевое практически не занимал времени. Более того, наличие пистолетной рукоятки позволяло надежно удерживать пистолет-пулемет во время стрельбы. Снижение темпа стрельбы было достигнуто за счет увеличения расстояния, на котором перемещается затвор. Это несколько увеличило длину ствольной коробки, но зато снизило темп стрельбы до 650 выстр/мин. В свою очередь это позволило отказаться от переключателя вида огня, так как при низком темпе стрельбы боец мог производить как короткие очереди, так и одиночные выстрелы.

До конца войны пистолеты-пулеметы Судаева выпускались в значительно меньших количествах, чем ППШ. В основном это объясняется тем, что к моменту создания ППС-43 массовый выпуск ППШ был налажен очень широко. И при необходимости постоянных поставок пистолетов-пулеметов в действующую армию, потребности которой в этом виде оружия все возрастали, перестройка производства на новый образец была признана нецелесообразной. Кроме того, в тактическом отношении ППШ-41, как образец с нескладным прикладом, и ППС-43, как компактное оружие с откидным плечевым упором, дополняли друг друга.

Всего, за военные годы, было выпущено порядка 500 000 единиц ППС.

В 1944 Финляндия начала выпуск пистолета-пулемета под обозначением «9-мм пистолет-пулемет Suomi M/44», который представлял из себя переделку ППС-43 под 9-мм патроны «Parabellum» и магазины от пистолета-пулемета «Suomi M/31».

Под обозначением MP719 (r) трофейные ППС состояли на вооружении вермахта.

В советских войсках ППС прослужил вплоть до середины 1950-х гг. Выпускался он и в Польше под индексами wz. 43 со складным прикладом и wz. 43/52 с деревянным прикладом, Северной Корее, а также в Китае - под индексом «Тип 54». В ФРГ в 1953 г. на вооружение жандармерии и пограничных отрядов был принят пистолет-пулемет DUX Model 1953 - копия финского «Suomi M/44», выпущенная в Испании. В 1959 г. он был модернизирован в Германии и поступил на вооружение под обозначением DUX Model 1959.

Технические характеристики

Калибр, мм 7,62

Используемый патрон 7,62х25 ТТ

Длина ствола, мм 250

Длина нарезной части ствола, мм 227

Число нарезов 4

Шаг нарезов, мм 240

Длина прицельной линии, мм 352

Начальная скорость пули, м/с 500

Темп стрельбы, выстр/мин 650-700

Емкость магазина, патронов 35

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