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Огромная древняя пирамида обнаружена на Марсе

Среда, 19 Декабря 2018 10:46
Огромная древняя пирамида обнаружена на Марсе Фото из открытых источников

Гигантская пирамида, найденная на поверхности Марса известным тайваньским уфологом Скоттом Уорингом, является, судя по всему, объектом искусственного происхождения, то есть, существа, которые когда-то населяли Красную планету (или до сих пор населяют), тоже неравнодушны к огромным структурам пирамидальной формы.

 

"В очередной раз просматривая фотографии марсианской поверхности, которые NASA публикует в достаточно высоком разрешении, я сделал еще одно открытие — на Марсе есть большая трехгранная пирамида, которая, очевидно, была кем-то построена, а не образовалась сама", — цитирует Уоринга информационный ресурс "Актуальные новости".

 

Уфолог отмечает, что на нашей планете пирамиды расположены на всех континентах (даже в Антарктиде, да), под водой и под землей, а древние люди, построившие их, потратили на это невероятное количество сил. Зачем — не знает никто, но у марсиан, как видим, примерно такая же ситуация — они тоже очень серьезно относились к строительству пирамид.

 

"Что такого особенного в пирамидах, что их строят даже инопланетяне? Я не знаю ответа на этот вопрос, но полагаю, что узнаю со временем. Для этого мне нужно построить собственную небольшую пирамиду и пожить в ней некоторое время", — добавляет уфолог.

 

Пожелаем Скотту удачи и будем надеяться, что жизнь в пирамиде позволит ему открыть еще множество неизведанного и удивительного на Земле и других планетах.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Марс
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