ЦРУ: В Сибири пришельцы убили военных, обратив их в камень

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Сотрудники Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки опубликовали доклад об атаке пришельцев, которая имела место в Сибири в 1993 году. Согласно материалам ЦРУ, российские солдаты, которые вступили в контакт с инопланетными гуманоидами, были обращены в камень.

Американцы заполучили секретную информацию об инциденте, который произошел четверть века назад в Сибири, в районе одной из российских военных баз. Над базой был замечен подозрительный летательный аппарат, представлявший собой бесшумно двигавшуюся тарелку, и российские военные решили его сбить.

"Русские выпустили по НЛО ракету класса земля-воздух и сбили его. "Тарелка" упала в лесу и была оцеплена солдатами, которые в итоге вступили в контакт с представителями инопланетной цивилизации. Инопланетяне, впрочем, повели себя довольно непредсказуемым образом — они соединились в сферу, которая начала гудеть и вибрировать, а затем взорвалась. Солдаты, находившиеся поблизости, превратились в камень — выжили только двое, которые находились от взрыва дальше остальных", — говорится в докладе ЦРУ.

Окаменевшие люди изучались в секретной исследовательской лаборатории, расположенной в Подмосковье, однако ученым так и не удалось понять, что произошло. Известно лишь, что солдаты превратились в статуи из известняка.