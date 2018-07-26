В Висконсине неизвестное существо атаковало автомобиль

Фото из открытых источников

Неизвестное существо, атаковавшее автомобиль на территории американского штата Висконсин, до смерти напугало водителя — пишет информационный ресурс actualnews.org, в распоряжении у которого оказалась видеозапись (смотрите видео ниже) таинственного инцидента.

Видео, учитывая обстоятельства, получилось не очень информативным, поэтому мы можем только догадываться о том, что на самом деле произошло в Висконсине. Однако человек, который находился за рулем атакованного автомобиля, запомнит этот случай до конца своих дней.

Инцидент уже прокомментировали эксперты в области паранормального. Они говорят, что загадочное агрессивное существо, бросающееся на автомобили из темноты — это вполне нормально для Висконсина.

"Здесь постоянно происходит какая-то чертовщина. То какие-то монстры из тьмы, то пришельцы, то демонические сущности, то еще что-то — в общем, просто мрак. Что-то не так с этим штатом. Очень сильно не так!", — говорят специалисты.

Некоторые опытные эксперты уверены, что видеозапись — фейк. На видео, по словам скептиков, обыкновенный пьяный бомж, клянчащий мелочь, а не таинственное существо.