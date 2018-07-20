Ученые заметили загадочные каменные сферы над Полярным кругом

Фото из открытых источников

Слишком идеальные в геометрическом плане каменные сферы, обнаруженные на острове Чамп, расположенном над полярным кругом, насторожили ученых — все указывает на то, что сферы были изготовлены человеком, но откуда в этой необитаемой местности взялись люди — неясно.

Материал, посвященный загадке, появился на сайте actualnews.org. По данным которого, остров Чамп является частью архипелага Франца-Иосифа, известного своим суровым климатом и общей неприспособленностью для жизни. Тут, например, даже нет растительности, так что версия о том, что идеальные каменные сферы были изготовлены древними обитателями остра, выглядит очень сомнительно.

Если не человек, то кто мог создать такие удивительные объекты? Некоторые эксперты говорят, что благодарить стоит природу.

"Сферические камни являются результатом целого комплекса интересных химических и физических процессов. Это, в частности, кристаллизация песчаника, а также намагничивание частиц песка на образованные кристаллы", — говорит сотрудник Арктического федерального университета, Константин Зайков.

Версия Зайкова выглядит стройной, если не учитывать мнение австрийского геолога Сеппа Фридхубера, согласно которому сферы образовывались, судя по всему, под водой. Впрочем, это уже детали, главное — это естественное происхождение объектов. Хотя достоверно, как стоит еще раз отметить, неизвестно, кто создал уникальные сферы — человек или природа.