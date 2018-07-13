Телепередача спустя 15 лет съемок показала «первого реального призрака»

Фото из открытых источников

Посвященное охоте на призраков британское телевизионное шоу Most Haunted существует уже пятнадцать с лишним лет, однако такую паранормальную сущность, как встретилась съемочной группе в Южном Йоркшире, исследователи раньше не видели. Призрак, запечатленный искателями паранормального в заброшенном здании, напугал съемочную группу почти до потери создания.

Команда шоу Most Haunted, как сообщает информационный ресурс actualnews.org, наткнулась на что-то по-настоящему потустороннее, когда отправилась в Wentworth Woodhouse.

Изучая один из жутковатых коридоров, охотники на призраков заметили полупрозрачную мужскую фигуру, которая медленно удалялась от людей (хорошо, что хоть удалялась, а не приближалась!).

Если вы хотите увидеть пойманного телевизионщиками призрака собственными глазами, то смотрите видео ниже. Осторожно — оно реально жуткое.

Комментируя записанный материал, ведущая шоу, Иветт Филдинг, заявила, что ранее в своей практике не видела ничего даже отдаленно напоминающего это. "Все, что мы снимали раньше — это просто детский лепет какой-то, если сравнивать с вот этим чудовищно жутким призраком. К счастью, нам удалось снять его на видео — это, безусловно, сенсация", — отметила Филдинг.