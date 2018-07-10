Колонизация Луны: Провал программы «NOVA»

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В начале 1970-х годов вооруженные силы США в рамках секретной программы NASA «NOVA» планировали разместить военные гарнизоны на Луне, Марсе и даже в ближайших звездных системах. Однако грандиозный план с треском провалился, после того Армстронг и Олдрин, астронавты миссии «Аполлон-11», столкнулись с враждебным космическим флотом инопланетян.

Инженер ВМС США Уильям Томпкинс в то время работал в TRW, аэрокосмической корпорации, создавшей первый спутник NASA «Pioneer-1». Сотрудники этой компании участвовали в разработке многих важных элементов космических аппаратов «Аполлон». Более того, во время всех миссий на Луну они находились в Центре запуска ракет на мысе Канаверал, штат Флорида.

Томпкинс работал в TRW с июля 1967 года по март 1971 года, а до этого 12 лет он посвятил «Дуглас эйркрафт». Его впечатляющие проекты для миссии «Аполлон» очаровали доктора Курта Х. Дебуса, который в июле 1962 года стал первым директором Центра запуска ракет NASA (позже переименованный в Космический центр Кеннеди) и руководил им, пока не ушел в отставку в ноябре 1974 года.

В 1963 году доктор Дебус включил Томпкинса в рабочую группу Центра запуска. На своих многочисленных личных встречах они обсуждали будущее миссий «Аполлон», которые были только первым уровнем масштабной четырехуровневой программы под названием «NOVA».

Предполагалось, что вторым уровнем «NOVA» будет размещение 10-тысячного гарнизона на Луне. Аналогичным образом, третий уровень заключался в создании баз на Марсе и других планетах Солнечной системы. И, наконец, четвертый уровень состоял в том, чтобы развернуть военные базы в 12 ближайших звездных системах.

Чтобы подтвердить реальность существования таких амбициозных планов, Томпкинс включил в свою автобиографию несколько документов. Одним из них является исследование авиационной компании «Дуглас» (1963 год) о ракетах-носителях, планируемых для секретной программы «NOVA».

Второй документ - это меморандум от авиакомпании «Дуглас эйркрафт» от 15 апреля 1963 года, который служит доказательством того, что Томпкинс был приглашен в Центр запуска для работы над проектами NASA.

«Будучи главой инженерного отдела, я разработал десятки миссий и космических кораблей, предназначенных для исследовательских операций на планетах, вращающихся вокруг наших ближайших звезд», - пишет в своей книге Томпкинс.

«Я разработал станцию, которая будет построена на Марсе, огромные автомобили NOVA и экваториальные пусковые установки. А также разработал несколько военных баз на 2 тысячи человек для нашей Луны».

Во время миссии «Аполлон-11», состоявшейся в июле 1969 года, Томпкинс находился в Центре запуска NASA на мысе Канаверал в составе большой группы TRW и своими глазами видел флот космических кораблей инопланетян, который снимали на камеру высадившиеся на Луну Армстронг и Олдрин.

«Там были чужие корабли, они были огромными. Общественности не дали услышать этого заявления и увидеть такое количество инопланетных кораблей. Армстронг снял на свою камеру 360-градусную панораму вокруг кратера, а затем ЦРУ классифицировал эту информацию как сверхсекретную».

Томпкинс нарисовал картину того, что увидели на Луне астронавты «Аполлон-11», а вместе с ними и сотрудники TRW и NASA. Предположительно, что это внеземное вторжение положило конец тайному плану по созданию Лунной военной базы Флота США.

«Внеземные существа выставили знак «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»», но позволили нам сделать еще несколько посадок «Аполлона», чтобы собрать еще немного камней и поиграть на песке», - пишет Томпкинс.