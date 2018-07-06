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В небе над Южной Англией заметили "Космического осьминога"

Пятница, 06 Июля 2018 11:00
В небе над Южной Англией заметили &quot;Космического осьминога&quot; Фото из открытых источников

Третьего июля в небе над Южной Англией появилось нечто очень странное и пугающее — очевидцы, которые наблюдали феномен, назвали его "Космическим осьминогом", "Щупальцами Ктулху" и "Инопланетным кракеном".

 

О странном феномене сообщает информационный ресурс actualnews.org, по данным которого, явление напоминало инверсионный след от самолета или ракеты, но, при этом, выглядело гораздо более необычно.

 

Местные жители говорят, что ранее в своей жизни не видели ничего даже отдаленно похожего. Некоторые британские граждане предположили, что на них испытывают климатическое или какое-то еще более жуткое оружие. Кто-то привычно заговорил об инопланетянах.

 

"Инопланетное вторжение выглядит в обывательском сознании несколько иначе (спасибо фильмам вроде "Войны миров"), но в реальности оно вполне может принять и вот такой вот странный и необычный вид. Этот НЛО (или что это?) очень нетипичный — его даже не с чем сравнить. Будем надеяться, что это был единичный случай, который больше не повторится. Потому что слишком уж страшно выглядела эта штуковина", — комментируют происшествие в Южной Англии авторитетные анонимные уфологи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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