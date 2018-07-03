Аббатство Кумб: В камеру охотников за привидениями попал призрак

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Команда охотников за привидениями попыталась раскрыть тайны призраков, обитающих в аббатстве Кумб, которое расположено в английском графстве Уорикшир. Две девушки, называющие себя Медведь и Волк, отправились в бывший цистерцианский монастырь, построенный в 1100-х годах, чтобы заглянуть в его жуткое прошлое (смотрите видео ниже).

Изучая архивы, исследовательницы паранормальных явлений обнаружили, что за несколько столетий в аббатстве, которое после 1536 года стало частным домом, а затем отелем и рестораном, собралась целая коллекция призраков, упырей и полтергейстов.

Большинство сверхъестественных событий в аббатстве приписывается призраку монаха Эбботта Джеффри, который был убит в 1345 году. Как полагают эксперты, «парящие над землей» фигуры в капюшонах и деятельность агрессивного полтергейста вызваны духом монаха, испытывающего гнев после убийства. Есть еще призрачный всадник, который разгуливает по территории отеля, а у дороги иногда появляется женщина в одежде викторианской эпохи.

Привидение, одетое в лохмотья и обитающее в районе конюшен, приписывают цыганской девушке по имени Матильда, которая, как говорят, была жестоко изнасилована мужчинами из семьи Крейвен, владеющими домом в 19 веке.

Пара духовных медиумов попыталась связаться с ней, чтобы узнать о ее трагической истории.

«Мы почувствовали ее присутствие и узнали от нее, что на четвертом этаже есть секретная комната, - сказала Медведь.- Когда Матильда забеременела, Крейвены отрицали связь с ней, чтобы не уронить свою репутацию».

После того, как ее ребенок умер при рождении, Матильда наложила проклятие на семью, которая принесла ей столько страданий, пожелав, чтобы их собственных детей тоже настигла смерть.

Поднявшись на четвертый этаж, охотницы отыскали злосчастную комнату, в которой, по словам Волка, витало «много боли».

Кроме этого, на видео, которое сняли две отважные девушки в аббатстве, было обнаружено доказательство присутствия еще одного призрака. В кадр попала полупрозрачная женская фигура, выглядывающая из окна.

«Когда мы снимали снаружи Кумбе, мы поймали привидение какой-то леди, - сказала Медведь. - Я чувствую, что она была старше и это была не Матильда».

После такого насыщенного событиями визита, охотницы за привидениями намерены снова вернуться в аббатство Кумб.