В Алабаме сняли странную аномалию, «шагающую по облакам»

Фото из открытых источников

Женщина из Алабамы сняла на видео странную аномалию в небе, которая, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, может быть Богом, шагающим по облакам (смотрите видео ниже).

Соло Доло, жительница города Таскалуса, выложила видеозапись на Facebook, чтобы показать своим друзьям надвигающуюся грозу, из-за которой в ее районе отключилось электричество. Указывая своей камерой на дыру в облаках, она говорит: «Вот у кого есть власть, прямо над нами».

В кадре виднеется странная фигура, якобы идущая по ярко освещенной части неба. Похоже, что почтение Доло к Господу настолько велико, что она даже не засомневалась в реальности происходящего, написав на своей страничке: «Я увидела это, чтобы поверить».

Поверили ли в это все остальные или нет, еще предстоит проверить, но за несколько дней видеозапись собрала около полутора миллиона зрителей, некоторые из которых сетовали, что Доло не крикнула «человеку наверху», чтобы поговорить.

Кроме тех, кто считает, что это подлинный знак от Бога, более скептически настроенные наблюдатели уверены, что причиной появления «шагающего провидения» является просто необычное погодное явление.