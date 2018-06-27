В Индии сняли видео с «призрачными качелями»

Фото из открытых источников

Видео с энергично раскачивающимися пустыми качелями на маленькой детской площадке распространилось как лесной пожар по социальным сетям Индии (смотрите видео ниже).

Видеоролик, появившийся в Интернете в начале этого месяца, показывает странную сцену, происходящую прямо средь бела дня, в которой одна из двух качелей висит неподвижно, а вторая дико раскачивается сама по себе с невероятной амплитудой.

При этом видно, что необъяснимое колебание не вызвано ветром или каким-нибудь другим природным явлением. Судя по реакции очевидцев, они явно взволнованы, и жуткий эффект увеличивается к концу видео, когда человек за камерой убегает якобы в испуге.

Похоже, что так сейчас рождаются современные городские легенды. Но город, в котором были сняты эти кадры, остается до сих пор неизвестным, так как множество людей от Джаландара до Мумбаи утверждает, что это произошло именно в их парке.

Действительно ли происходящее на детской площадке связано с паранормальной активностью? Вероятно, что это всего лишь простая мистификация с использованием тонкой лески.

Тем не менее, это не первый случай, когда на видео было зафиксировано странное поведение качелей. Два года назад семья из Род-Айленда сняла подобную сцену на детской площадке. Так что, вполне возможно, есть где-то такие места, где призраки получают удовольствие от катания на качелях.