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В Индии сняли видео с «призрачными качелями»

Среда, 27 Июня 2018 06:52
В Индии сняли видео с «призрачными качелями» Фото из открытых источников

Видео с энергично раскачивающимися пустыми качелями на маленькой детской площадке распространилось как лесной пожар по социальным сетям Индии (смотрите видео ниже).

 

Видеоролик, появившийся в Интернете в начале этого месяца, показывает странную сцену, происходящую прямо средь бела дня, в которой одна из двух качелей висит неподвижно, а вторая дико раскачивается сама по себе с невероятной амплитудой.

 

При этом видно, что необъяснимое колебание не вызвано ветром или каким-нибудь другим природным явлением. Судя по реакции очевидцев, они явно взволнованы, и жуткий эффект увеличивается к концу видео, когда человек за камерой убегает якобы в испуге.

 

Похоже, что так сейчас рождаются современные городские легенды. Но город, в котором были сняты эти кадры, остается до сих пор неизвестным, так как множество людей от Джаландара до Мумбаи утверждает, что это произошло именно в их парке. 

 

Действительно ли происходящее на детской площадке связано с паранормальной активностью? Вероятно, что это всего лишь простая мистификация с использованием тонкой лески.

 

Тем не менее, это не первый случай, когда на видео было зафиксировано странное поведение качелей. Два года назад семья из Род-Айленда сняла подобную сцену на детской площадке. Так что, вполне возможно, есть где-то такие места, где призраки получают удовольствие от катания на качелях.

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В Индии сняли видео с «призрачными качелями»

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Призраки
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