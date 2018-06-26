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В благотворительном магазине в Шотландии обнаружили одержимую куклу

Вторник, 26 Июня 2018 07:45
В благотворительном магазине в Шотландии обнаружили одержимую куклу Фото из открытых источников

Интригующие кадры, появившиеся на днях в Интернете, показывают одержимую духами куклу, которая, по всей видимости, опрокинула камеру, следящую за ней (смотрите видео ниже).

 

Видео записал менеджер благотворительного магазина в Шотландии. Мужчина утверждает, что в недавней посылке получил множество коробок со «странными и «удивительными вещами» со всего мира.

 

Разбирая коробки, он обнаружил кучу старых игрушек, в числе которых была тряпичная музыкальная кукла, которая напомнила ему о страшной кукле по имени Аннабель. 

 

«Я посадил ее на пол, сложил ее руки на коленях и пошел вниз, чтобы рассказать моим волонтерам, что я нашел. Когда я вернулся, ее руки лежали у нее по бокам, - менеджер был сильно удивлен и решил снова положить руки куклы на колени. – Я сделал фотографию, и если она будет двигать руками, я смогу сравнить с фотографией»

 

После того, как кукла, специально посаженная на полку в стороне от всех вещей, через 10 минут снова сменила положение рук, рядом с ней установили телефон и поставили его на запись.

 

На видео видно, что кукла не только начала двигать руками, но и каким-то необъяснимым образом опрокинула установленный рядом с ней телефон.

 

Менеджер рассказал еще об одной детали, которая встревожила весь персонал магазина. Оказывается, «все, кто касался куклы, чувствовали себя неловко и тревожно».

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В благотворительном магазине в Шотландии обнаружили одержимую куклу

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Одержимые куклы
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