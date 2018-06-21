В небе над Айдахо летал необычный закручивающийся НЛО

Фото из открытых источников

Неопознанный летающий объект, который несколько дней назад был замечен в небе над Соединенными Штатами Америки, нельзя назвать сколько-нибудь обычным — по данным портала actualnews.org, странный объект крутился в разные стороны и в целом выглядел довольно уникальным образом.

Очевидцу НЛО удалось запечатлеть странный объект на видео — смотрите ролик ниже. Уфологи, которые уже подвергли видеозапись детальному анализу, отмечают, что никогда прежде не видели ничего подобного.

"Объект является даже более странным, чем другие подобные, так что мы не беремся предполагать, что же это такое. Очевидно одно — человеческие технологии не позволяют создавать такие летательные аппараты, так что речь идет, очевидно, о корабле инопланетных пришельцев. Быть может, что он так странно вращался из-за какого-то серьезного сбоя в бортовом навигационном оборудовании", — говорят эксперты.

Инцидент, как следует из подписи к видео, имел место на территории американского штата Айдахо девятнадцатого июня 2018-го года. Пройдут, вероятно, еще месяцы или даже годы, прежде чем специалисты все-таки смогут разобраться в природе этого НЛО.