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Пророк из Зимбабве снял странное козлиное проклятие

Четверг, 21 Июня 2018 07:13
Пророк из Зимбабве снял странное козлиное проклятие Фото из открытых источников

Пророк из Зимбабве снял странное проклятие, связавшее на долгие годы плодовитую козу и бездетную женщину из провинции Масвинго.

 

Согласно Bulawayo24News, Дайна Махуни прожила в браке 15 лет и так и не смогла забеременеть. В конце концов, она и ее муж смирились с бездетной судьбой, так как бесчисленное количество врачей, целителей и служителей церквей не смогли им дать ни понимания, ни помощи.

 

Тем не менее, пара, похоже, нашла решение проблемы, обратившись к местному пророку, который определил, что виной всему этому была коза! По словам колдуна, на это животное, которое оставила в наследство Махуни ее бабушка, наложено довольно жестокое проклятие. 

 

«Я приняла свою судьбу, и мы с мужем решили сосредоточиться на нашем бизнесе, - сказала Дайна. - Я нашла радость, выращивая коз, которые унаследовала от своей бабушки, и никогда не подозревала, что мое бесплодие связано с ними».

 

«Вышло так, что моя бабушка заколдовала меня не иметь детей, и передала это козе, которая родила много детей вместо меня», - объяснила она.

 

Почему бабушка так насолила своей внучке остается тайной, но Дайна считает, что это правда, потому что коза раз за разом рожала близнецов и, таким образом, за все время у нее родилось 16 козлят.

 

Не раздумывая, по совету пророка из Булавайо, супруги одним махом пожертвовали всем своим стадом, надеясь положить конец проклятию. И, похоже, их решимость и страстное желание иметь детей оправдались.

 

«Оказалось, что это правда, потому что после того, как все козы были убиты и сожжены, через несколько месяцев я забеременела», - сказала плачущая от счастья Дайна Махуни, которая через несколько недель родит своего первого ребенка.

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Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Пророк
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