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В Калифорнии рядом со странным облаком сфотографировали плазмоид

Среда, 20 Июня 2018 17:04
В Калифорнии рядом со страным облаком сфотографировали плазмоид Фото из открытых источников

Жители Викторвилля, расположенного в часе езды от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, не остались равнодушными, наблюдая 24 мая 2018 года за необычным шарообразным облаком, которое неподвижно зависло над городом. 

 

«Я и моя жена выбрались из дома за покупками и по пути мы заметили странное облако, - сообщил один из очевидцев во Всемирную сеть НЛО MUFON. - Это было странным, потому что в тот день это было единственное облако в небе». 

 

Пара сделала несколько кадров около семи часов вечера, а затем отправилась бродить по супермаркету. Когда через час они вышли из магазина, то заметили, что круглое облако прочертил белый инверсионный след.

 

«Я решил, что это странно, - продолжил писать в своем отчете наблюдатель, который после того, как выехал на автостраду, сделал еще 2 фотографии. - Я хотел захватить прекрасный вид и облако, но потом заметил, что на снимке чуть ниже облака находится крупный круглый объект».

 

Сначала мужчина подумал, что это блик солнца в объективе, но, присмотревшись, увидел, что зеленая шарообразная аномалия выглядела очень плотной, к тому же в ее нижней части были видны два ровных ряда светлых точек. Судя по фотографиям очевидца, облако висело до самых сумерек, а затем, по-видимому, растворилось в ночи. 

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Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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