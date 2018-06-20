В Калифорнии рядом со странным облаком сфотографировали плазмоид

Фото из открытых источников

Жители Викторвилля, расположенного в часе езды от Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США, не остались равнодушными, наблюдая 24 мая 2018 года за необычным шарообразным облаком, которое неподвижно зависло над городом.

«Я и моя жена выбрались из дома за покупками и по пути мы заметили странное облако, - сообщил один из очевидцев во Всемирную сеть НЛО MUFON. - Это было странным, потому что в тот день это было единственное облако в небе».

Пара сделала несколько кадров около семи часов вечера, а затем отправилась бродить по супермаркету. Когда через час они вышли из магазина, то заметили, что круглое облако прочертил белый инверсионный след.

«Я решил, что это странно, - продолжил писать в своем отчете наблюдатель, который после того, как выехал на автостраду, сделал еще 2 фотографии. - Я хотел захватить прекрасный вид и облако, но потом заметил, что на снимке чуть ниже облака находится крупный круглый объект».

Сначала мужчина подумал, что это блик солнца в объективе, но, присмотревшись, увидел, что зеленая шарообразная аномалия выглядела очень плотной, к тому же в ее нижней части были видны два ровных ряда светлых точек. Судя по фотографиям очевидца, облако висело до самых сумерек, а затем, по-видимому, растворилось в ночи.