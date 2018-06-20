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Итальянский создатель кругов на полях выложил новый рисунок

Среда, 20 Июня 2018 15:57
Итальянский создатель кругов на полях выложил новый рисунок Фото из открытых источников

Итальянский инженер, прославившийся в 2011 году созданием собственного «загадочного» круга на пшеничном поле, представил новый потрясающий рисунок и опубликовал некоторые подробности о работе над ним (смотрите видео ниже). 

 

Франческо Грасси, проживающий в пригороде Турина, привлек к себе внимание исследователей кругов на полях семь лет назад после того, как выложил замечательный круг на поле в Пойрино.

 

Тогда он решил сохранить свое авторство в секрете и наблюдал за тем, как тысячи людей стекались поглазеть на его творение, заявляя, что это место для посадки НЛО.

 

В конце концов, Грасси взял на себя ответственность за создание рисунка. А чтобы никто не подумал, что он всего лишь шутник, который хочет привлечь внимание людей ради собственного удовольствия, он написал книгу с собственными социологическими наблюдениями о повальном увлечении кругами на полях.

 

Теперь, похоже, он решил продолжить свои исследования. Однако на этот раз Грасси поднял планку достаточно высоко, выложив на поле в двух километрах от маленькой деревушки Вирле довольно сложную фигуру и, к тому же, немного рассказал о творческом процессе.

 

По его словам, подготовка к этой работе, величиной с два футбольных поля, заняла целый год. В отличие от других создателей кругов, Грасси прежде всего получил разрешение у хозяина поля, которое он использовал в качестве холста для рисунка.

 

«Я любопытный человек, и, когда я получил такое предложение, я был в восторге», - сказал фермер Джузеппе Каретта, выражая удивление по поводу громадного количества людей, которые съехались посмотреть на его поле.

 

Грасси сказал, что рисунок, выложенный за одну ночь, был создан с использованием самых простых инструментов: досок, рулетки и вешек. А самым важным инструментом были ноги более 20 членов его команды. Конкретная методика, однако, осталась тайной, поскольку Грасси заявил, что позаимствовал ее у англичан, когда «изучал их молитвы и магические ритуалы в круге». Кроме того, инженер заявил, что нет ни одной сложной фигуры, которую не смогли бы сделать люди.

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Итальянский создатель кругов на полях выложил новый рисунок

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости Круги на полях
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