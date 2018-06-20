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Таинственный НЛО появился вечерних новостях на телеканале WKBW

Среда, 20 Июня 2018 08:20
Таинственный НЛО появился вечерних новостях на телеканале WKBW Фото из открытых источников

Метеоролог телеканала WKBW почти потерял дар речи после того, как во время вечерней передачи новостей обнаружил странный НЛО, взметнувшийся в ночное небо (смотрите видео ниже). 

 

Интригующий момент произошел вечером 14 июня 2018 года, когда Энди Паркер представлял свой прогноз на следующий день. Неожиданно в камере, показывающей панораму ночного города Буффало, по небу пронесся любопытный объект, оставляющий после себя светлый след.

 

«Что это было? Кто-нибудь видел это?» - воскликнул сбитый с толку Паркер.

 

Изумленный метеоролог продемонстрировал отличное чувство юмора, когда предложил несколько версий, в числе которых была падающая наоборот звезда или, может быть, «сверхскоростной самолет, взлетевший из аэропорта» на самом берегу озера Эри. Он даже смело признал, что это, скорее всего, был настоящий НЛО.

 

В то время как некоторые могут посмеяться над Паркером за роль в «охоте за летающей тарелкой», он все-таки заслуживает признания за то, что смог заметить ее в кадре, в отличие от команды на телекомпании «Орегон», которая пропустила НЛО, появившийся в их новостях в начале этого года.

 

Что касается странной аномалии, то помимо пришельцев, возможно, есть и более прозаические объяснения, например, ракета фейерверка или насекомое, которое из-за настроек камеры стало выглядеть, как таинственный внеземной объект.

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Таинственный НЛО появился вечерних новостях на телеканале WKBW

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости НЛО
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