Таинственный НЛО появился вечерних новостях на телеканале WKBW

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Метеоролог телеканала WKBW почти потерял дар речи после того, как во время вечерней передачи новостей обнаружил странный НЛО, взметнувшийся в ночное небо (смотрите видео ниже).

Интригующий момент произошел вечером 14 июня 2018 года, когда Энди Паркер представлял свой прогноз на следующий день. Неожиданно в камере, показывающей панораму ночного города Буффало, по небу пронесся любопытный объект, оставляющий после себя светлый след.

«Что это было? Кто-нибудь видел это?» - воскликнул сбитый с толку Паркер.

Изумленный метеоролог продемонстрировал отличное чувство юмора, когда предложил несколько версий, в числе которых была падающая наоборот звезда или, может быть, «сверхскоростной самолет, взлетевший из аэропорта» на самом берегу озера Эри. Он даже смело признал, что это, скорее всего, был настоящий НЛО.

В то время как некоторые могут посмеяться над Паркером за роль в «охоте за летающей тарелкой», он все-таки заслуживает признания за то, что смог заметить ее в кадре, в отличие от команды на телекомпании «Орегон», которая пропустила НЛО, появившийся в их новостях в начале этого года.

Что касается странной аномалии, то помимо пришельцев, возможно, есть и более прозаические объяснения, например, ракета фейерверка или насекомое, которое из-за настроек камеры стало выглядеть, как таинственный внеземной объект.