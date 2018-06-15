Пятница 15 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Статьи» Необычные явления» Женщина из Колорадо напугана таинственным светом в своем дворе

Женщина из Колорадо напугана таинственным светом в своем дворе

Пятница, 15 Июня 2018 08:04
Женщина из Колорадо напугана таинственным светом в своем дворе Фото из открытых источников

Керри-Энн из Шварцвальда в штате Колорадо сильно испугалась после появления яркой световой вспышки во внутреннем дворике ее дома. Женщина заметила странный свет на экране камеры наблюдения, когда вся ее семья уже легла спать. Видеозапись со странным явлением она отправила исследователю паранормальных явлений, который ведет на YouTube канал MrMBB333 (смотрите видео ниже).

 

Видео показывает двигающуюся яркую вспышку в левом углу экрана, которая исчезла через секунду. Исследователь, пытаясь определить, что вызвало свет, использовал различные методы, замедлял скорость воспроизведения, накладывал различные фильтры, но так и не нашел ответа. В конце концов он пришел к выводу, что клип «очень интересный» и «вполне возможно, это что-то сверхъестественное».

 

После того, как ролик появился в сети, он собрал уже более 60 тысяч просмотров. Многие зрители уверены, что свет вызван проезжающей машиной. Но один из пользователей написал: «Очевидно, что эта леди уже исключила машину или что-нибудь объяснимое, иначе, зачем ей было так беспокоиться».

 

«Может это сосед с фонариком?» - следующий комментарий, намекающий на обыденность ситуации.

 

«Довольно крутой улов», - и дискуссия повернулась в более интересное русло, так как в Шварцвальде уже  имеются истории, связанные с паранормальной активностью.

 

«Возможно, это доказательство того, что кого-то похищают. Я бы поставил больше камер, и молился, чтобы это была проезжающая машина, а не инопланетяне с Марса! В любом случае, маленькая тайна хороша для души!»

Яндекс.Дзен

Женщина из Колорадо напугана таинственным светом в своем дворе

Воронина Светлана Опубликовано в Необычные явления   Теги Новости инопланетяне
Главное за сутки
Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны ЕС единогласно поддержали введение пошлин против США Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во время заседания в Брюсселе единогласно поддержали введение импортных пошлин против США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ЕС. В агентстве добавили, что данные меры…
Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Трамп в беседе с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит России Президент США Дональд Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7), что Крым принадлежит России, сообщает ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник портала отметил, что Трамп считает Крым российским…
Россия призвала США рассекретить данные о веществе под названием «Новичок» Россия призвала США рассекретить данные о веществе под названием «Новичок» Посольство России в США отреагировало на утверждение Минобороны, что сирийская оппозиция при поддержке сил спецопераций США готовит провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом дипмиссия сообщила в своем Twitter-аккаунте. «Даже…

Читайте также
Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде Призрак пожилой женщины наблюдает за мальчиком, который учится ездить на велосипеде Жительница британского города Пейнтон была в шоке, когда обнаружила на своем видео призрак старой женщины, наблюдающей за ее сыном. Странная сцена была снята Луизой Лентон возле заброшенного здания 19 века,…
Путешествие во времени и «парадокс ремешка ботинка» Путешествие во времени и «парадокс ремешка ботинка» После череды выступлений путешественников во времени, широко освещаемых в популярных СМИ, в сознании обывателя крепнет мысль о реальности существования в будущем машины времени. Но, несмотря на ряд теорий, допускающих возможность…
Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО Житель штата Пенсильвания был в шоке от зависшего перед его домом НЛО Что увидел житель североамериканского штата Пенсильвания из окна своего дома в кромешной тьме в ночь на 25 мая 2018 года, он так и не понял. Мужчина внезапно проснулся из-за шума,…
Когда с неба падают очень странные «вещи» Когда с неба падают очень странные «вещи» Согласитесь, иногда на землю с неба падают очень странные объекты, природу которых объяснить порой не представляется возможным. Что это может быть? Необычные природные явления, продукты сверхсекретных технологий или вояжеры из…
Интернет и СМИ
Фото
Самое красивое место в Англии Самое красивое место в Англии

Спокойная красота этого типично английского пейзажа стоит в противоречии с его зловещей репутацией. ...

Видео

 

"Небесная кара". В Подмосковье Ил-76 по ошибке сбросил 40 тонн воды на ДПС

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Россия - это страна, в которой всем интересно, почему яблоки дороже бананов, и никому не интересно, почему бананы дешевле яблок.

Еще »
Самые популярные материалы
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге
Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать? Увеличение пенсионного возраста в России. Что нужно знать?
Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение Всех пользователей WhatsApp ждет сильнейшее потрясение
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.