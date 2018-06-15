Женщина из Колорадо напугана таинственным светом в своем дворе

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Керри-Энн из Шварцвальда в штате Колорадо сильно испугалась после появления яркой световой вспышки во внутреннем дворике ее дома. Женщина заметила странный свет на экране камеры наблюдения, когда вся ее семья уже легла спать. Видеозапись со странным явлением она отправила исследователю паранормальных явлений, который ведет на YouTube канал MrMBB333 (смотрите видео ниже).

Видео показывает двигающуюся яркую вспышку в левом углу экрана, которая исчезла через секунду. Исследователь, пытаясь определить, что вызвало свет, использовал различные методы, замедлял скорость воспроизведения, накладывал различные фильтры, но так и не нашел ответа. В конце концов он пришел к выводу, что клип «очень интересный» и «вполне возможно, это что-то сверхъестественное».

После того, как ролик появился в сети, он собрал уже более 60 тысяч просмотров. Многие зрители уверены, что свет вызван проезжающей машиной. Но один из пользователей написал: «Очевидно, что эта леди уже исключила машину или что-нибудь объяснимое, иначе, зачем ей было так беспокоиться».

«Может это сосед с фонариком?» - следующий комментарий, намекающий на обыденность ситуации.

«Довольно крутой улов», - и дискуссия повернулась в более интересное русло, так как в Шварцвальде уже имеются истории, связанные с паранормальной активностью.

«Возможно, это доказательство того, что кого-то похищают. Я бы поставил больше камер, и молился, чтобы это была проезжающая машина, а не инопланетяне с Марса! В любом случае, маленькая тайна хороша для души!»